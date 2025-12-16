कोहरा, ब्लैक आइस और फिसलन… सर्दियों में ड्राइव से पहले जरूर जान लें ये 5 जरूरी बातें

संक्षेप: Winter driving tips: सर्दियों का मौसम ड्राइविंग के लिहाज से हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो इन पांच जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

सर्दियों का मौसम ड्राइविंग के लिहाज से हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ठंडी सुबह, घना कोहरा, सड़क पर जमी पाले की परत और कई बार ब्लैक आइस ड्राइवरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। इस मौसम में टायरों की ग्रिप अचानक कम हो जाती है, जिससे गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखना आसान नहीं रहता। जो गलती सामान्य हालात में मामूली लगती है, वही सर्दियों में बड़े हादसे की वजह बन सकती है। खासकर सुबह-सुबह और देर रात ड्राइव करने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो इन पांच जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

रफ्तार कम रखें सर्दियों में सड़क देखने में भले ही सूखी लगे, लेकिन ठंड की वजह से टायरों की पकड़ कम हो जाती है। ब्लैक आइस या पाले की वजह से ब्रेक लगाते समय गाड़ी ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसलिए सामान्य दिनों के मुकाबले धीमी स्पीड में ड्राइव करें और आगे चल रही गाड़ी से ज्यादा फासला बनाकर रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तो आपके पास प्रतिक्रिया देने का समय हो।

स्मूद तरीके से चलाना ठंडे टायर और ठंडी सड़क का कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है। अचानक एक्सीलेटर दबाना, तेज मोड़ लेना या जोर से ब्रेक लगाना गाड़ी को फिसला सकता है। खासकर सुबह-सुबह और देर रात ड्राइव करते समय एक्सीलेरेशन, स्टीयरिंग और ब्रेक का इस्तेमाल धीरे-धीरे करें। इससे टायरों को ग्रिप बनाने में मदद मिलती है और गाड़ी कंट्रोल में रहती है।

फिसलन के दौरान घबराएं नहीं अगर गाड़ी हल्की-सी स्किड करने लगे तो घबराकर अचानक ब्रेक न लगाएं। इससे पहिए लॉक हो सकते हैं और स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे समय में धीरे-धीरे ब्रेक दबाएं, एक्सीलेटर से पैर हटाएं और स्टीयरिंग को उसी दिशा में हल्के से मोड़ें, जिधर आप गाड़ी ले जाना चाहते हैं। आजकल कारों में ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मदद करते हैं। ब्लैक आइस सर्दियों में सबसे बड़ा खतरा होता है, जो अक्सर पुलों, फ्लाईओवर और छायादार इलाकों में मिलता है।

गाड़ी को विंटर-रेडी रखना सर्दियों में गाड़ी के बेसिक पार्ट्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है। टायरों की हालत अच्छी होनी चाहिए और उनका ट्रेड सही होना जरूरी है। ठंड में टायर प्रेशर भी कम हो जाता है, इसलिए इसे समय-समय पर चेक करें। इसके अलावा वाइपर्स, डिमिस्टर और हेडलाइट्स सही तरीके से काम कर रहे हों, यह भी बेहद जरूरी है, खासकर कोहरे वाली सुबह में।