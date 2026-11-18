फ्लाइंग फ्ली अब इस शहर से भी खरीद पाएंगे, कंपनी ने एक साथ 5 टचपॉइंट खोले; फुल चार्ज पर 154Km रेंज
इसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में पहले से खरीदा जा सकता है। FF.C6 की बिक्री का समर्थन करने के लिए 5 सर्विस टचपॉइंट में एक कंपनी के ओनरशिप वाला स्टोर और 4 सर्विस सेंटर शामिल हैं।
रॉयल एनफील्ड का इलेक्ट्रिक ब्रांड फ्लाइंग फ्ली को अब केरल के कोच्चि पहुंच चुका है। इस तरह यह देश का का 5वां भारतीय शहर बन गया है, जहां से इस मोटरसाइकिल को खरीदा जा सकता है। बता दें कि इसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में पहले से खरीदा जा सकता है। FF.C6 की बिक्री का समर्थन करने के लिए 5 सर्विस टचपॉइंट में एक कंपनी के ओनरशिप वाला स्टोर और 4 सर्विस सेंटर शामिल हैं। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपए है। वहीं, बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन चुनने पर इसकी कीमत 1.99 लाख रुपए रह जाती है।
एडापल्ली में कंपनी के ओनरशिप वाला फ्लाइंग पिस्सू स्टोर ग्राहकों को FF.C6 को देखने, इसकी खासियत को समझने और खरीदने से पहले मोटरसाइकिल का एक्सीपियंस करने का मौका मिलेगा। बता दें कि कंपनी देश के बाहर भी कई स्टोर खोल चुकी है। इसमें पेरिस, लंदन, बर्लिन, बार्सिलोना और रोम के स्टोर्स शामिल हैं।
5 टचपॉइंट में 4 सर्विस सेंटर
चार सर्विस सेंटर चित्तूर रोड पर सेंट मैरी मोटर्स, अलुवा में अर्बन लोकोमोट, मुवत्तुपुझा में वेलियाथु मोटर्स और विट्टिला में काइजन मोटर्स हैं। ये सभी रेगुलर मेंटेनेंस और अन्य सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट देंगे। उनके जियोग्राफिकल विस्तार से सेंटर कोच्चि के बाहर रहने वाले ओनर्स के लिए भी बिक्री के बाद की असिस्टेंस को बेहतर बनाना है। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भरोसेमंद सर्विसिंग की उपलब्धता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
सिंगल चार्ज पर 154 Km की IDC रेंज
इस मोटरसाइकिल में 3.91 kWh का लियॉन बैटरी पैक दिया है, जिसे मैग्नीशियम एलॉय केसिंग में रखा गया है। यह यूनिट एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से जुड़ी है, जो लगभग 20.6 hp की पावर और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। पावर दो-स्टेज बेल्ट ड्राइव सिस्टम के जरिए पहुंचाई जाती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल चार्ज होने पर इसकी IDC रेंज 154 Km है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है। जबकि, 3.7 सेकंड में यह 0 से 60 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। ये बैटरी लगभग 2 घंटे 16 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो सकती है, जबकि 20 से 80% तक टॉप-अप होने में लगभग 65 मिनट लगते हैं।
वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया
इसके फीचर्स की बात करें तो 3.5-इंच का कलर TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले, USB-C चार्जिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडलबार लॉक शामिल हैं। इसे स्टॉर्म ब्लैक और फ्ली ग्रीन कलर्स में खरीद पाएंगे। फ्लाइंग फ्ली C6 को अलग-अलग शहरों में अलग-अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। फ्यूचर में इस में कई अन्य वैरिएंट भी जोड़े जा सकते हैं। सस्पेंशन ट्रैवल आगे की तरफ 100 mm और पीछे की तरफ 110 mm है। इसमें दोनों तरफ 19-इंच के ट्यूबलेस टायर और काले एलॉय व्हील लगे हैं। ब्रेकिंग के लिए 260 mm की फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क दिया है। इनके साथ डुअल-चैनल ABS भी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें