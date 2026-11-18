इसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में पहले से खरीदा जा सकता है। FF.C6 की बिक्री का समर्थन करने के लिए 5 सर्विस टचपॉइंट में एक कंपनी के ओनरशिप वाला स्टोर और 4 सर्विस सेंटर शामिल हैं।

रॉयल एनफील्ड का इलेक्ट्रिक ब्रांड फ्लाइंग फ्ली को अब केरल के कोच्चि पहुंच चुका है। इस तरह यह देश का का 5वां भारतीय शहर बन गया है, जहां से इस मोटरसाइकिल को खरीदा जा सकता है। बता दें कि इसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में पहले से खरीदा जा सकता है। FF.C6 की बिक्री का समर्थन करने के लिए 5 सर्विस टचपॉइंट में एक कंपनी के ओनरशिप वाला स्टोर और 4 सर्विस सेंटर शामिल हैं। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपए है। वहीं, बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन चुनने पर इसकी कीमत 1.99 लाख रुपए रह जाती है।

एडापल्ली में कंपनी के ओनरशिप वाला फ्लाइंग पिस्सू स्टोर ग्राहकों को FF.C6 को देखने, इसकी खासियत को समझने और खरीदने से पहले मोटरसाइकिल का एक्सीपियंस करने का मौका मिलेगा। बता दें कि कंपनी देश के बाहर भी कई स्टोर खोल चुकी है। इसमें पेरिस, लंदन, बर्लिन, बार्सिलोना और रोम के स्टोर्स शामिल हैं।

5 टचपॉइंट में 4 सर्विस सेंटर

चार सर्विस सेंटर चित्तूर रोड पर सेंट मैरी मोटर्स, अलुवा में अर्बन लोकोमोट, मुवत्तुपुझा में वेलियाथु मोटर्स और विट्टिला में काइजन मोटर्स हैं। ये सभी रेगुलर मेंटेनेंस और अन्य सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट देंगे। उनके जियोग्राफिकल विस्तार से सेंटर कोच्चि के बाहर रहने वाले ओनर्स के लिए भी बिक्री के बाद की असिस्टेंस को बेहतर बनाना है। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भरोसेमंद सर्विसिंग की उपलब्धता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

सिंगल चार्ज पर 154 Km की IDC रेंज

इस मोटरसाइकिल में 3.91 kWh का लियॉन बैटरी पैक दिया है, जिसे मैग्नीशियम एलॉय केसिंग में रखा गया है। यह यूनिट एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से जुड़ी है, जो लगभग 20.6 hp की पावर और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। पावर दो-स्टेज बेल्ट ड्राइव सिस्टम के जरिए पहुंचाई जाती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल चार्ज होने पर इसकी IDC रेंज 154 Km है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है। जबकि, 3.7 सेकंड में यह 0 से 60 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। ये बैटरी लगभग 2 घंटे 16 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो सकती है, जबकि 20 से 80% तक टॉप-अप होने में लगभग 65 मिनट लगते हैं।