वैगन R के बाद मारुति सुजुकी ला सकती है इन कारों का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन, लिस्ट में बलेनो भी

मारुति सुजुकी ने हाल में अपनी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली Wagon R को शोकेस किया है। कंपनी फ्लेक्स फ्यूल कारों पर पूरा फोकस कर रही है और आने वाले दिनों में हमें मारुति सुजुकी की और भी फ्लेक्स फ्यूल कारें देखने तो मिल सकती हैं।

E85 फ्यूल की मार्केट में एंट्री हो गई है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का होने वाला है। कंपनियां अपनी फ्लेक्स फ्यूल प्रोडक्ट्स पर तेजी से काम कर रही हैं। इनमें मारुति सुजुकी बाकियों से थोड़ा आगे है। कंपनी ने हाल में अपनी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली Wagon R को इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी फ्लेक्स फ्यूल कारों पर पूरा फोकस कर रही है और आने वाले दिनों में हमें मारुति सुजुकी की और भी फ्लेक्स फ्यूल कारें देखने तो मिल सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी अपनी किन कारों का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन मार्केट में ला सकती है।

Maruti Wagon R Flex Fuel मारुति ने हाल ही में मार्केट में WagonR का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन पेश किया है। असल में यह उसी वैगन R पर बेस्ड है, जो पहले से ही सेल के लिए उपलब्ध थी। इसमें बस टेलगेट पर 'फ्लेक्स फ्यूल' बैज और कुछ दूसरे स्टिकर्स का फर्क है। यह कार उसी 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K12N-सीरीज इंजन पर बनी है। मारुति ने कार को फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए इंजन के पार्ट्स में बदलाव किए हैं। हाल ही में दिखाई गई कार E100 पर भी चल सकती है, लेकिन अभी इसे E85 के लिए होमोलोगेट किया गया है। असल में यह E20 से लेकर E100 तक किसी भी इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है।

Maruti Fronx Flex Fuel मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी मारुति की गाड़ियों की रेंज में एक बेहद पॉप्युलर मॉडल है। लॉन्च के बाद से मारुति ने बाजार में फ्रॉन्क्स की 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स को सेल किया है। मारुति पहले से ही फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है, और कंपनी ने पिछले साल जापान में इस क्रॉसओवर का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी दिखाया था।

शोकेस किया गया कॉन्सेप्ट नॉन-टर्बो वैरिएंट पर बेस्ड था, जिसका मतलब है कि इसमें रेगुलर फ्रॉन्क्स वाला ही 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल होता है। वैगन R की तरह ही, मारुति सुजुकी ने इसे जरूरी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने के लिए इसके पार्ट्स में बदलाव किए होंगे। वैगन R की तरह ही, फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल भी E100 पर चल सकती है, लेकिन इसे सिर्फ E85 के लिए रेट किया जाएगा।