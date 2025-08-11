टैक्सी मालिकों के लिए खुशखबरी! मार्केट में अर्टिगा को टक्कर देने आई ये 7-सीटर ई-कार, फ्लीट मार्केट में मचाएगी धमाल

फ्लीट मार्केट में धमाल मचाने के लिए किआ की कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) ईवी आ गई है। इसकी कीमत 20 लाख से कम रखी गई है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Mon, 11 Aug 2025 09:07 PM

किआ इंडिया (Kia India) ने अपने पॉपुलर MPV कैरेंस (Carens) का इलेक्ट्रिक अवतार क्लैविस ईवी (Clavis EV) फ्लीट मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। नया मॉडल HTM वैरिएंट में आया है, जो HTK+ वैरिएंट पर बेस्ड है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.20 लाख है। यानी ईवी का खास फ्लीट-स्पेक एडिशन सिर्फ 20,000 रुपये ज्यादा देकर आपको मिल सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फ्लीट-स्पेक वैरिएंट में क्या खास? इस नए वैरिएंट में कंपनी ने फ्लीट ऑपरेटरों के लिए दो खास फीचर जोड़े हैं। इसमें GPS ट्रैकर और स्पीड गवर्नर है। इसके अलावा डिजाइन और मैकेनिकल पार्ट्स HTK+ जैसे ही हैं।

क्लेम्ड रेंज 404 किमी. इसमें 42kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 404 किमी. (एक चार्ज में) है। इसमें 99kW का मोटर पावर मिलता है।

डिजाइन और फीचर्स HTM वैरिएंट में 16-इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लैक और बेज ड्यूल-टोन इंटीरियर और किआ (Kia) की स्टाइलिश डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है।

सेफ्टी पर फुल फोकस सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ABS, VSM, हाईलाइन TPMS, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रोलओवर सेंसर और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं।

क्यों है खास? 20 लाख से कम कीमत में 404 किमी. रेंज वाली इलेक्ट्रिक MPV मिलना आज के मार्केट में आसान नहीं है। साथ ही किआ (Kia) की ब्रांड वैल्यू और भरोसे के साथ यह फ्लीट ऑपरेटरों के लिए किफायती और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकती है।