Fleet spec Kia Carens Clavis EV Priced at Rs 18.20 Lakh, check all details टैक्सी मालिकों के लिए खुशखबरी! मार्केट में अर्टिगा को टक्कर देने आई ये 7-सीटर ई-कार, फ्लीट मार्केट में मचाएगी धमाल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Fleet spec Kia Carens Clavis EV Priced at Rs 18.20 Lakh, check all details

टैक्सी मालिकों के लिए खुशखबरी! मार्केट में अर्टिगा को टक्कर देने आई ये 7-सीटर ई-कार, फ्लीट मार्केट में मचाएगी धमाल

फ्लीट मार्केट में धमाल मचाने के लिए किआ की कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) ईवी आ गई है। इसकी कीमत 20 लाख से कम रखी गई है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
टैक्सी मालिकों के लिए खुशखबरी! मार्केट में अर्टिगा को टक्कर देने आई ये 7-सीटर ई-कार, फ्लीट मार्केट में मचाएगी धमाल
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Kia Carens Clavis EVarrow

किआ इंडिया (Kia India) ने अपने पॉपुलर MPV कैरेंस (Carens) का इलेक्ट्रिक अवतार क्लैविस ईवी (Clavis EV) फ्लीट मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। नया मॉडल HTM वैरिएंट में आया है, जो HTK+ वैरिएंट पर बेस्ड है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.20 लाख है। यानी ईवी का खास फ्लीट-स्पेक एडिशन सिर्फ 20,000 रुपये ज्यादा देकर आपको मिल सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV

₹ 17.99 - 24.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

₹ 26.9 - 29.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 17.99 - 23.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फ्लीट-स्पेक वैरिएंट में क्या खास?

इस नए वैरिएंट में कंपनी ने फ्लीट ऑपरेटरों के लिए दो खास फीचर जोड़े हैं। इसमें GPS ट्रैकर और स्पीड गवर्नर है। इसके अलावा डिजाइन और मैकेनिकल पार्ट्स HTK+ जैसे ही हैं।

क्लेम्ड रेंज 404 किमी.

इसमें 42kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 404 किमी. (एक चार्ज में) है। इसमें 99kW का मोटर पावर मिलता है।

डिजाइन और फीचर्स

HTM वैरिएंट में 16-इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लैक और बेज ड्यूल-टोन इंटीरियर और किआ (Kia) की स्टाइलिश डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है।

सेफ्टी पर फुल फोकस

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ABS, VSM, हाईलाइन TPMS, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रोलओवर सेंसर और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं।

क्यों है खास?

20 लाख से कम कीमत में 404 किमी. रेंज वाली इलेक्ट्रिक MPV मिलना आज के मार्केट में आसान नहीं है। साथ ही किआ (Kia) की ब्रांड वैल्यू और भरोसे के साथ यह फ्लीट ऑपरेटरों के लिए किफायती और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकती है।

ये भी पढ़ें:किआ अपनी इस इलेक्ट्रिक कार के साथ ला रही 6-सीटर मॉडल, सामने आ गई डिटेल्स

किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) रेंज, कीमत और फीचर्स का एकदम सही बैलेंस है। खासतौर पर यह उन बिजनेस और कैब सर्विसेज के लिए बेस्ट है, जो EV शिफ्ट करने की सोच रहे हैं।

Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।