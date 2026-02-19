भारत में फॉक्सवैगन टेरॉन लॉन्च; 9 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 224 kmph की टॉप स्पीड; सीधे फॉर्च्यूनर से भिड़ने आई ये 7-सीटर SUV
फॉक्सवैगन ने नई टेरॉन (Volkswagen Tayron) लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह फिलहाल सिर्फ फुली-लोडेड R-Line वैरिएंट में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग 51,000 रुपये से शुरू हो गई है।
जर्मन ब्रांड की लग्जरी और स्पोर्टी अंदाज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आखिरकार भारत में एंट्री कर चुकी है। फॉक्सवैगन ने नई टेरॉन (Volkswagen Tayron) लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह फिलहाल सिर्फ फुली-लोडेड R-Line वैरिएंट में उपलब्ध है और यही अब भारत में फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे प्रीमियम SUV बन गई है। इसकी बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है और इसे 51,000 रुपये देकर रिजर्व किया जा सकता है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर इतनी महंगी कीमत में यह SUV क्या-क्या खास देती है।
दमदार इंजन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस
नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो EA888 evo4 फैमिली से आती है। ये एसयूवी 204 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें स्टैंडर्ड 4MOTION AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) ड्राइव सिस्टम मिलता है।
टॉप स्पीड कितनी है?
यह SUV 0 से 100 किमी./घंटा की रफ्तार सिर्फ 7.3 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 224 किमी./घंटा तक सीमित है, यानी यह सिर्फ फैमिली SUV नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी तेज है।
इंटीरियर से लग्जरी का अहसास
नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) का केबिन पूरी तरह हाई-टेक और प्रीमियम है। इसमें 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (विंडशील्ड पर जानकारी दिखती है), 12-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट, वेंटिलेशन, मेमोरी और मसाज फंक्शन मिलता है। इसके अलावा लंबर सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा पैनोरमिक ग्लास रूफ और 30 कलर ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग इसे और भी प्रीमियम बना देती है।
एक्सटीरियर में स्पोर्टी R-लाइन लुक
डिजाइन की बात करें तो यह SUV काफी एग्रेसिव नजर आती है। इसमें R-Line स्पोर्टी एक्सेंट, IQ Light HD मैट्रिक्स LED हेडलैंप, 19-इंच Coventry अलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर इल्यूमिनेटेड ब्रांड बैज दिया गया है। यह SUV रोड पर प्रीमियम और दमदार प्रेजेंस देती है।
सेफ्टी में कोई समझौता नहीं
नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) में 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असेंट और हिल डिसेंट असिस्ट, लेवल 2 ADAS (14 एक्टिव सेफ्टी फीचर्स) और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, यानी कि यह SUV फैमिली के लिए सुरक्षित और टेक्नोलॉजी से भरपूर है।
किनसे होगा मुकाबला?
प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) और जीप मेरेडियन (Jeep Meridian) से होगा। कीमत के लिहाज से टेरॉन कोडिएक (Tayron Kodiaq) के करीब और फॉर्च्यूनर (Fortuner) से थोड़ी सस्ती है, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी में यह काफी एडवांस नजर आती है।
क्या यह SUV आपके लिए सही है?
अगर आप एक ऐसी 7-सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें प्रीमियम जर्मन क्वॉलिटी, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, तो नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। हालांकि, इसकी कीमत इसे आम खरीदारों की पहुंच से थोड़ा बाहर रखती है। यह SUV खास तौर पर उन ग्राहकों को टारगेट करती है, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।
