Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत में फॉक्सवैगन टेरॉन लॉन्च; 9 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 224 kmph की टॉप स्पीड; सीधे फॉर्च्यूनर से भिड़ने आई ये 7-सीटर SUV

Feb 19, 2026 05:47 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फॉक्सवैगन ने नई टेरॉन (Volkswagen Tayron) लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह फिलहाल सिर्फ फुली-लोडेड R-Line वैरिएंट में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग 51,000 रुपये से शुरू हो गई है।

भारत में फॉक्सवैगन टेरॉन लॉन्च; 9 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 224 kmph की टॉप स्पीड; सीधे फॉर्च्यूनर से भिड़ने आई ये 7-सीटर SUV

जर्मन ब्रांड की लग्जरी और स्पोर्टी अंदाज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आखिरकार भारत में एंट्री कर चुकी है। फॉक्सवैगन ने नई टेरॉन (Volkswagen Tayron) लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसे 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। यह फिलहाल सिर्फ फुली-लोडेड R-Line वैरिएंट में उपलब्ध है और यही अब भारत में फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे प्रीमियम SUV बन गई है। इसकी बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है और इसे 51,000 रुपये देकर रिजर्व किया जा सकता है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर इतनी महंगी कीमत में यह SUV क्या-क्या खास देती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत; सामने आई प्राइस लिस्ट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

₹ 46.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 43.07 - 52.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 48.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार इंजन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस

नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो EA888 evo4 फैमिली से आती है। ये एसयूवी 204 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें स्टैंडर्ड 4MOTION AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) ड्राइव सिस्टम मिलता है।

टॉप स्पीड कितनी है?

यह SUV 0 से 100 किमी./घंटा की रफ्तार सिर्फ 7.3 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 224 किमी./घंटा तक सीमित है, यानी यह सिर्फ फैमिली SUV नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी तेज है।

इंटीरियर से लग्जरी का अहसास

नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) का केबिन पूरी तरह हाई-टेक और प्रीमियम है। इसमें 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (विंडशील्ड पर जानकारी दिखती है), 12-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट, वेंटिलेशन, मेमोरी और मसाज फंक्शन मिलता है। इसके अलावा लंबर सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा पैनोरमिक ग्लास रूफ और 30 कलर ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग इसे और भी प्रीमियम बना देती है।

एक्सटीरियर में स्पोर्टी R-लाइन लुक

डिजाइन की बात करें तो यह SUV काफी एग्रेसिव नजर आती है। इसमें R-Line स्पोर्टी एक्सेंट, IQ Light HD मैट्रिक्स LED हेडलैंप, 19-इंच Coventry अलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर इल्यूमिनेटेड ब्रांड बैज दिया गया है। यह SUV रोड पर प्रीमियम और दमदार प्रेजेंस देती है।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

सेफ्टी में कोई समझौता नहीं

नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) में 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असेंट और हिल डिसेंट असिस्ट, लेवल 2 ADAS (14 एक्टिव सेफ्टी फीचर्स) और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, यानी कि यह SUV फैमिली के लिए सुरक्षित और टेक्नोलॉजी से भरपूर है।

किनसे होगा मुकाबला?

प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) और जीप मेरेडियन (Jeep Meridian) से होगा। कीमत के लिहाज से टेरॉन कोडिएक (Tayron Kodiaq) के करीब और फॉर्च्यूनर (Fortuner) से थोड़ी सस्ती है, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी में यह काफी एडवांस नजर आती है।

ये भी पढ़ें:ई-विटारा के किस वैरिएंट पर खर्च करें लाखों रुपए, देखें सभी के फीचर्स और कीमत

क्या यह SUV आपके लिए सही है?

अगर आप एक ऐसी 7-सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें प्रीमियम जर्मन क्वॉलिटी, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, तो नई फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। हालांकि, इसकी कीमत इसे आम खरीदारों की पहुंच से थोड़ा बाहर रखती है। यह SUV खास तौर पर उन ग्राहकों को टारगेट करती है, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।