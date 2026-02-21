Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं? मार्केट में ज्ल्द आ रही हैं ये 5 दमदार कॉम्पैक्ट SUV; इसमें नई ब्रेजा भी शामिल

Feb 21, 2026 10:19 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय मार्केट में अगले 12 से 18 महीनों के दौरान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। एसयूवी के क्रेज को देखते हुए कई बड़े ब्रांड इस सेगमेंट में नए मॉडल या अपडेटेड वर्जन लाने की तैयारी में हैं।

नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं? मार्केट में ज्ल्द आ रही हैं ये 5 दमदार कॉम्पैक्ट SUV; इसमें नई ब्रेजा भी शामिल

भारतीय मार्केट में अगले 12 से 18 महीनों के दौरान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। पेट्रोल कारों की बढ़ती मांग और SUV के क्रेज को देखते हुए कई बड़े ब्रांड इस सेगमेंट में नए मॉडल या अपडेटेड वर्जन लाने की तैयारी में हैं। इसी क्रम में रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां अपनी-अपनी स्ट्रैटजी के तहत नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही हैं। अपकमिंग कारों में बेहतर डिजाइन, नए फीचर्स और ज्यादा टेक्नोलॉजी का तड़का भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग 5 मॉडलों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

Renault Mini Duster

यह SUV कंपनी की लाइन-अप में मौजूदा Duster के नीचे पोजिशन की जाएगी। माना जा रहा है कि यह मॉडल किगर की तरह सॉफ्ट क्रॉसओवर नहीं, बल्कि ज्यादा रग्ड और मस्कुलर लुक के साथ आएगा। ऊंचा बोनट, स्क्वायर डिजाइन और चौड़े व्हील आर्च इसे दमदार रोड प्रेजेंस दे सकते हैं। इंजन के तौर पर इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर मिलने की उम्मीद है, जो पहले से ही किगर में इस्तेमाल हो रही है। यह एसयूवी अगले साल तक भारतीय सड़कों पर नजर आ सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki New Brezza

Maruti Suzuki New Brezza

₹ 8.9 - 14 लाख

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.09 - 12.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.31 - 14.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:543 किमी रेंज, 7-एयरबैग सेफ्टी, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला मचाने आ रही है धूम

Volkswagen Car

फॉक्सवैगन भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी का अपकमिंग मॉडल 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा, जो करीब 114bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क देगा। हालांकि, यह एसयूवी काइलाक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। डिजाइन और स्टाइलिंग के मामले में इसमें अलग पहचान देखने को मिलेगी। यह एसयूवी मिड-2027 तक अनवील हो सकती है।

Mahindra Thar

महिंद्रा थार के फैन्स के लिए भी अच्छी खबर है। थ्री-डोर थार का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल आ सकता है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई कार से संकेत मिलते हैं कि इसमें डिजाइन अपडेट्स दिए जाएंगे। इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे लेकिन केबिन में नए फीचर्स और अपडेटेड इंटीरियर मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:रौब वही, लुक नया! नए अदाज में एंट्री करने जा रही महिंद्रा Scorpio N

Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भी इस रेस में पीछे नहीं है। अच्छी बिक्री के बाद अब कंपनी इसमें फीचर अपग्रेड देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि साउथ-ईस्ट एशियन मार्केट में मिलने वाले कुछ एडवांस फीचर्स भारत में भी पेश किए जा सकते हैं। इनमें Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हो सकते हैं। साथ ही फ्रोंक्स कंपनी की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार भी बन सकती है।

ये भी पढ़ें:टेरॉन R-Line vs फॉर्च्यूनर vs मेरिडियन: कौन सी फुल-साइज SUV आपके लिए बेहतर?

Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। जबकि एक्सटीरियर में बदलाव सीमित रहेंगे। CNG वैरिएंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां फ्यूल टैंक को फ्लोर के नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी पेश किया जा सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Brezza Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।