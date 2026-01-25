नया ट्रैफिक कानून: ये छोटी-छोटी गलतियां भी छीन सकती हैं ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जरूर जान लें
1 जनवरी 2026 से एक नया ट्रैफिक नियम लागू हो गया है, जिसके तहत एक साल में 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
अगर आप रोज बाइक या कार चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से एक नया ट्रैफिक नियम लागू हो गया है, जिसके तहत एक साल में 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। सरकार का मकसद साफ है कि आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है।
क्या कहता है नया नियम?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अगर किसी ड्राइवर के खिलाफ 12 महीनों के अंदर 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज होते हैं, तो संबंधित RTO या DTO उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई कर सकता है। लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। सस्पेंशन की अवधि RTO तय करेगा और बिना सुने कार्रवाई नहीं होगी।
ड्राइवर को पहले नोटिस
इस नियम की एक अहम बात यह है कि लाइसेंस धारक को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, यानी RTO सीधे लाइसेंस सस्पेंड नहीं करेगा, बल्कि ड्राइवर को पहले नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
कौन-कौन से ट्रैफिक उल्लंघन गिने जाएंगे?
सरकार ने 24 तरह के ट्रैफिक अपराध अधिसूचित किए हैं, जिनमें ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पार्किंग, ओवरलोडिंग, बिना वैलिड कागज वाहन चलाना, चोरी या गंभीर अपराध से जुड़ी ड्राइविंग शामिल हैं्। ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे-छोटे नियम तोड़ने का कॉम्बिनेशन भी लाइसेंस सस्पेंशन का कारण बन सकता है।
कितने समय के लिए सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस?
लाइसेंस कितने समय के लिए सस्पेंड होगा, यह पूरी तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RTO/DTO) पर निर्भर करेगा। हालांकि, शुरुआती तौर पर 3 महीने तक ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
क्यों लाया गया यह नियम?
सरकार के अनुसार इस नियम के मुताबिक, सड़क हादसों में कमी लाना है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से कराना और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाना है।
आम लोगों के लिए क्या मतलब?
अगर आप सोचते हैं कि चलो, चालान भर देंगे, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। हर ट्रैफिक चालान अब आपके लाइसेंस रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा और ज्यादा उल्लंघन सीधे लाइसेंस पर भारी पड़ सकता है।
1 जनवरी 2026 से लागू यह नया नियम साफ संदेश देता है। ट्रैफिक नियम सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हैं। इसलिए, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनें, स्पीड लिमिट का पालन करें, सिग्नल तोड़ने से बचें, क्योंकि अब 5 गलती लाइसेंस को खतरे में डाल सकती है।
