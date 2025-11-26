Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़five most affordable SUVs in India, check all details
भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs: कम दाम में लग्जरी वाला मजा, कीमत मात्र ₹5.49 लाख से शुरू

भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs: कम दाम में लग्जरी वाला मजा, कीमत मात्र ₹5.49 लाख से शुरू

संक्षेप:

अगर आप बजट में एक धांसू एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इन SUVs में कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। आइए इसकी डिटेल जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 01:21 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में SUV का क्रेज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लोग कम बजट में भी SUV वाला लुक, ग्राउंड क्लियरेंस और दमदार स्टाइल चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि अब मार्केट में कई ऐसी SUV मौजूद हैं, जो 10 लाख के अंदर आती हैं और फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त हैं। अगर आपका बजट कम है, लेकिन SUV का सपना बड़ा है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां भारत की 10 सबसे सस्ती SUVs (10 लाख से कम कीमत वाली बेस वैरिएंट्स के आधार पर) के बारे में बता रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.68 - 10.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) सबसे सस्ती SUV

इस सेगमेंट में हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) सबसे सस्ती SUV है। इसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये है। भारत में वर्तमान समय में सबसे किफायती SUV हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) है। इसमें 40 से भी ज्यादा वैरिएंट्स मिलते हैं और सबके सब 10 लाख से कम में हैं। इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ ही मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन (69hp) के साथ आती है।

2- निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) – फीचर्स का पावरहाउस

निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) फीचर्स का पावरहाउस है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है। निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) एक वैल्यू-फॉर-मनी SUV है। इसमें 28 वैरिएंट्स में से 20 वैरिएंट्स 10 लाख से कम में आते हैं। रेनो काइगर (Renault Kiger) 1.0L पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें टर्बो मॉडल भी उपलब्ध है। इसमें डीलर-फिटेड CNG किट (75,000 रुपये) मिलती है।

3- रेनो काइगर (Renault Kiger)– स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली

रेनो काइगर (Renault Kiger) स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है। फेसलिफ्ट मिलने के बाद भी काइगर (Kiger) अभी तक सबसे सस्ती SUVs में शामिल है।

इसमें 1.0L पेट्रोल और 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल, AMT और CVT ऑप्शन भी मिलता है। इसमें डीलर-फिटेड CNG (79,500 एक्स्ट्रा) किट मिलती है। काइगर (Kiger) उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो स्टाइल + परफॉर्मेंस दोनों एक ही SUV में चाहते हैं।

4- टाटा पंच (Tata Punch)- बड़ी SUV वाली फीलिंग

टाटा पंच (Tata Punch) की शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है। टाटा पंच (Punch) ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी है। ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। इसमें 14 वैरिएंट्स मिलते हैं और सभी की कीमत 10 लाख से कम है। इसमें मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी (टाटा की पहचान) मिलती है।

5- मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)– स्टाइलिश और मॉडर्न SUV-कूपे

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) की शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये से होती है। टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) की ही तरह फ्रोंक्स (Fronx) भी मारुति की स्मार्ट और मॉडर्न SUV-कूपे है। इसके फीचर्स और इंजन की बात करें तो इसमें 9 वैरिएंट्स मिलते हैं, जिनकी कीमतें 10 लाख रुपये से कम हैं। इसमें 2 CNG वैरिएंट्स मिलते हैं और 2 टर्बो पेट्रोल वैरिएंट्स भी मिलते हैं। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक (कुछ वैरिएंट्स में) भी मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।