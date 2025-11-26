भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs: कम दाम में लग्जरी वाला मजा, कीमत मात्र ₹5.49 लाख से शुरू

संक्षेप: अगर आप बजट में एक धांसू एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां भारत की 5 सबसे सस्ती SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इन SUVs में कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। आइए इसकी डिटेल जानते हैं।

भारत में SUV का क्रेज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लोग कम बजट में भी SUV वाला लुक, ग्राउंड क्लियरेंस और दमदार स्टाइल चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि अब मार्केट में कई ऐसी SUV मौजूद हैं, जो 10 लाख के अंदर आती हैं और फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त हैं। अगर आपका बजट कम है, लेकिन SUV का सपना बड़ा है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां भारत की 10 सबसे सस्ती SUVs (10 लाख से कम कीमत वाली बेस वैरिएंट्स के आधार पर) के बारे में बता रहे हैं।

1- हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) सबसे सस्ती SUV

इस सेगमेंट में हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) सबसे सस्ती SUV है। इसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये है। भारत में वर्तमान समय में सबसे किफायती SUV हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) है। इसमें 40 से भी ज्यादा वैरिएंट्स मिलते हैं और सबके सब 10 लाख से कम में हैं। इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ ही मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन (69hp) के साथ आती है।

2- निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) – फीचर्स का पावरहाउस

निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) फीचर्स का पावरहाउस है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है। निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) एक वैल्यू-फॉर-मनी SUV है। इसमें 28 वैरिएंट्स में से 20 वैरिएंट्स 10 लाख से कम में आते हैं। रेनो काइगर (Renault Kiger) 1.0L पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें टर्बो मॉडल भी उपलब्ध है। इसमें डीलर-फिटेड CNG किट (75,000 रुपये) मिलती है।

3- रेनो काइगर (Renault Kiger)– स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली

रेनो काइगर (Renault Kiger) स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है। फेसलिफ्ट मिलने के बाद भी काइगर (Kiger) अभी तक सबसे सस्ती SUVs में शामिल है।

इसमें 1.0L पेट्रोल और 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल, AMT और CVT ऑप्शन भी मिलता है। इसमें डीलर-फिटेड CNG (79,500 एक्स्ट्रा) किट मिलती है। काइगर (Kiger) उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो स्टाइल + परफॉर्मेंस दोनों एक ही SUV में चाहते हैं।

4- टाटा पंच (Tata Punch)- बड़ी SUV वाली फीलिंग

टाटा पंच (Tata Punch) की शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है। टाटा पंच (Punch) ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी है। ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। इसमें 14 वैरिएंट्स मिलते हैं और सभी की कीमत 10 लाख से कम है। इसमें मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी (टाटा की पहचान) मिलती है।

5- मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)– स्टाइलिश और मॉडर्न SUV-कूपे