10 लाख से कम में आने वाली 5 सस्ती डीजल कारें, इनका माइलेज शानदार और इंजन काफी दमदार; 5th वाले मॉडल की बंपर डिमांड

Mar 10, 2026 12:30 pm IST

अगर आप बेहतर माइलेज और लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको ₹10 लाख से कम कीमत में आने वाले 5 अच्छे विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें बोलेरो, सोनेट और नेक्सन जैसे मॉडल शामिल हैं।

भारत में धीरे-धीरे डीजल कारों पर सख्ती बढ़ रही है, लेकिन आज भी बाजार में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जो किफायती कीमत, अच्छा माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप 10 लाख से कम बजट में डीजल कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध हैं। यहां हम आपको भारत में मिलने वाली 5 सबसे सस्ती डीजल कारों के बारे में बता रहे हैं।

1- महिंद्रा बोलेरो

कीमत- ₹7.99 लाख से शुरू

अगर आप सोचते हैं कि सबसे सस्ती डीजल कार कोई हैचबैक होगी, तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह एक SUV है। महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) का B4 बेस वैरिएंट ₹7.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 75 bhp की पावर और 210 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो लगभग 16 kmpl का माइलेज देने में सक्षम है। यह SUV खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में काफी लोकप्रिय है।

2- टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)

कीमत– ₹8.09 लाख

टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) इस समय भारत में डीजल इंजन के साथ मिलने वाली इकलौती हैचबैक है। पहले इसका मुकाबला मारुति बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) और हुंडई i20 (Hyundai i20) डीजल से होता था, लेकिन अब वे बंद हो चुके हैं।

इंजन पावरट्रेन

इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 86bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसका माइलेज लगभग 18.5 kmpl का है। यह कार सेफ्टी, स्टाइल और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है।

3- महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo)

कीमत- ₹8.69 लाख

महिंद्रा की ये एक SUV इस लिस्ट में शामिल है। महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo) का N4 बेस वैरिएंट ₹8.69 लाख से शुरू होता है।

इंजन पावरट्रेन

महिंद्रा बोलेरो नियो में 1.5 लीटर का mHawk डीजल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसका माइलेज करीब 17.29 kmpl का है। यह SUV मजबूत बॉडी और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है।

4- किआ सोनेट (Kia Sonet)

कीमत- ₹8.98 लाख

किआ सोनेट (Kia Sonet) ₹10 लाख से कम कीमत में मिलने वाली डीजल सब-कॉम्पैक्ट SUV में किआ सोनेट (Kia Sonet) भी एक लोकप्रिय विकल्प है। इसका HTE(O) डीजल वैरिएंट ₹8.98 लाख से शुरू होता है।

इंजन पावरट्रेन

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 82 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसका माइलेज लगभग 23–24 kmpl का है। इस SUV में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं।

5- टाटा नेक्सन (Tata Nexon)

कीमत- ₹9 लाख

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक टाटा नेक्सन (Tata Nexon) भी इस सूची में शामिल है। इसका Smart Plus डीजल वेरिएंट लगभग ₹9 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है।

इंजन पावरट्रेन