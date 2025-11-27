Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़five most affordable bikes with cruise control, check all details
देश की 5 सबसे सस्ती क्रूजिंग कंट्रोल बाइक्स, मीलों का सफर होगा बिल्कुल आसान; कीमत ₹1 लाख से भी कम

देश की 5 सबसे सस्ती क्रूजिंग कंट्रोल बाइक्स, मीलों का सफर होगा बिल्कुल आसान; कीमत ₹1 लाख से भी कम

संक्षेप:

अगर आप क्रूज कंट्रोल वाली बाइक्स लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको 5 सबसे सस्ती मोटरसाइकिलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अब राइड और भी आसान हो गई है।

Thu, 27 Nov 2025 08:35 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आजकल मोटरसाइकिल खरीदते समय लोग सिर्फ इंजन, माइलेज या लुक्स नहीं देखते, बल्कि फीचर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसी फीचर-रेस में एक ऐसा एडवांस फीचर भी है, जिसे पहले सिर्फ बड़ी टूरिंग बाइक्स में देखा जाता था। अगर आप लंबी हाईवे राइड करते हैं, तो क्रूज कंट्रोल आपके हाथों को आराम देता है और स्पीड को ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है। अच्छी बात ये है कि अब ये फीचर सस्ती बाइक्स में भी मिलने लगा है। यहां भारत की सबसे किफायती 5 बाइक्स की लिस्ट है, जो फैक्ट्री-फिटेड क्रूज कंट्रोल के साथ आती हैं। इसमें कुछ की कीमत 1 लाख से भी कम है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:'फौलाद' सी मजबूत निकलीं मारुति की 3 कार, क्रैश टेस्ट 'बाल भी बांका' नहीं कर पाया

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero Xtreme 160R 4V

Hero Xtreme 160R 4V

₹ 1.3 - 1.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 310

TVS Apache RTR 310

₹ 2.21 - 2.87 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour X

Hero Glamour X

₹ 89,999 - 99,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 160 4V

TVS Apache RTR 160 4V

₹ 1.16 - 1.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RTR 200 4V

TVS Apache RTR 200 4V

₹ 1.41 - 1.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom 125R

Hero Xoom 125R

₹ 1 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

1- हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X)

हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल बाइक है। इसकी कीमत 83,000 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने ग्लेमर X (Glamour X) में क्रूज कंट्रोल देकर इसे देश की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल बाइक बना दी है। कम्यूटर सेगमेंट में ऐसा फीचर मिलना ही अपने आप में मेगा अपडेट है। इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 125cc कम्यूटर में पहली बार क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसे GST कटौती के बाद कीमत और भी आकर्षक हो गई है। ये बजट राइडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी है।

2- हीरो एक्सट्रीम 125R

हीरो एक्सट्रीम 125R में 125cc स्पोर्टी बाइक में हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत 1.04 लाख रुपये से शुरू होती है। ग्लेमर X के बाद हीरो (Hero) ने एक्सट्रीम 125R (Xtreme 125R) में भी क्रूज कंट्रोल दे दिया है। लेकिन, इसमें सिर्फ यही नहीं, इसमें राइड-बाय-वायर, डुअल चैनल ABS और 3 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर (Power), रोड (Road) और ईको (Eco) मोड मिलता है। इसमें हीरो (Hero) की वही कलर LCD स्क्रीन है, जो ग्लेमर X (Glamour X) में है। बजट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में ये सबसे एडवांस है।

3- हीरो एक्सट्रीम 160R 4V

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में 160cc इंजन मिलता है। इसकी कीमत 1.34 लाख रुपये से शुरू होती है। इस लिस्ट में ये हीरो का तीसरा मॉडल है। 160R 4V के टॉप-वैरिएंट में अब क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। इसके साथ राइड बाय वायर थ्रॉटल (Ride-by-wire throttle) मिलते हैं। इसमें रेन (Rain), रोड (Road) और स्पोर्ट (Sport) मोड मिलता है। इसमें नई कलर LCD स्क्रीन मिलती है। इसमें अपडेटेड स्विचगियर मिलता है। 160cc सेगमेंट में इतने फीचर्स वाली बाइक मिलना वाकई खास बात है।

4- TVS अपाचे RTX

TVS अपाचे RTX में राइड मोड्स और क्रूज कंट्रोल वाला पावरहाउस मिलता है। इसकी कीमत 1.99 लाख से शुरू होती है। TVS ने अपाचे RTX में क्रूज कंट्रोल को सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड रखकर कमाल कर दिया है। ये बाइक प्रीमियम टूरिंग और एडवेंचर का कॉम्बो देती है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें अर्बन (Urban), रेन (Rain), टूर (Tour) और रैली (Rally) जैसे 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। इसमें ABS व ट्रैक्शन कंट्रोल का अलग-अलग सेटअप मिलता है। इसमें टॉप वैरिएंट में bi-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है। अगर आप लंबी हाईवे राइड या टूरिंग करते हैं, तो RTX एक शानदार विकल्प है।

ये भी पढ़ें:'फौलाद' सी मजबूत निकलीं मारुति की 3 कार, क्रैश टेस्ट 'बाल भी बांका' नहीं कर पाया

5- TVS अपाचे RTR 310

TVS अपाचे RTR 310 कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल (Cornering Cruise Control) वाली पहली भारतीय बाइक है। इस बाइक की कीमत 2.21 लाख (क्रूज कंट्रोल वैरिएंट) से शुरू होती है। RTR 310 पहले भारत की सबसे सस्ती क्रूज़ कंट्रोल बाइक थी, लेकिन अब ग्लेमर X (Glamour X) ने उससे यह टैग छीन लिया है। फिर भी इस बाइक की खासियत सबसे अलग है।

ये भी पढ़ें:EV खरीदने में मत करना जल्दबाजी! मारुति ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला रही

इसमें कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल (Cornering Cruise Control) मिलता है। मतलब बाइक जैसे-जैसे झुकेगी, यह सेट स्पीड को खुद ही एडजस्ट कर लेगी। यह फीचर आमतौर पर सिर्फ सुपर प्रीमियम बाइक्स में मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।