देश की 5 सबसे सस्ती क्रूजिंग कंट्रोल बाइक्स, मीलों का सफर होगा बिल्कुल आसान; कीमत ₹1 लाख से भी कम

संक्षेप: अगर आप क्रूज कंट्रोल वाली बाइक्स लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको 5 सबसे सस्ती मोटरसाइकिलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अब राइड और भी आसान हो गई है।

आजकल मोटरसाइकिल खरीदते समय लोग सिर्फ इंजन, माइलेज या लुक्स नहीं देखते, बल्कि फीचर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसी फीचर-रेस में एक ऐसा एडवांस फीचर भी है, जिसे पहले सिर्फ बड़ी टूरिंग बाइक्स में देखा जाता था। अगर आप लंबी हाईवे राइड करते हैं, तो क्रूज कंट्रोल आपके हाथों को आराम देता है और स्पीड को ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है। अच्छी बात ये है कि अब ये फीचर सस्ती बाइक्स में भी मिलने लगा है। यहां भारत की सबसे किफायती 5 बाइक्स की लिस्ट है, जो फैक्ट्री-फिटेड क्रूज कंट्रोल के साथ आती हैं। इसमें कुछ की कीमत 1 लाख से भी कम है।

1- हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X)

हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल बाइक है। इसकी कीमत 83,000 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने ग्लेमर X (Glamour X) में क्रूज कंट्रोल देकर इसे देश की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल बाइक बना दी है। कम्यूटर सेगमेंट में ऐसा फीचर मिलना ही अपने आप में मेगा अपडेट है। इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 125cc कम्यूटर में पहली बार क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसे GST कटौती के बाद कीमत और भी आकर्षक हो गई है। ये बजट राइडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी है।

2- हीरो एक्सट्रीम 125R

हीरो एक्सट्रीम 125R में 125cc स्पोर्टी बाइक में हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत 1.04 लाख रुपये से शुरू होती है। ग्लेमर X के बाद हीरो (Hero) ने एक्सट्रीम 125R (Xtreme 125R) में भी क्रूज कंट्रोल दे दिया है। लेकिन, इसमें सिर्फ यही नहीं, इसमें राइड-बाय-वायर, डुअल चैनल ABS और 3 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर (Power), रोड (Road) और ईको (Eco) मोड मिलता है। इसमें हीरो (Hero) की वही कलर LCD स्क्रीन है, जो ग्लेमर X (Glamour X) में है। बजट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में ये सबसे एडवांस है।

3- हीरो एक्सट्रीम 160R 4V

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में 160cc इंजन मिलता है। इसकी कीमत 1.34 लाख रुपये से शुरू होती है। इस लिस्ट में ये हीरो का तीसरा मॉडल है। 160R 4V के टॉप-वैरिएंट में अब क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। इसके साथ राइड बाय वायर थ्रॉटल (Ride-by-wire throttle) मिलते हैं। इसमें रेन (Rain), रोड (Road) और स्पोर्ट (Sport) मोड मिलता है। इसमें नई कलर LCD स्क्रीन मिलती है। इसमें अपडेटेड स्विचगियर मिलता है। 160cc सेगमेंट में इतने फीचर्स वाली बाइक मिलना वाकई खास बात है।

4- TVS अपाचे RTX

TVS अपाचे RTX में राइड मोड्स और क्रूज कंट्रोल वाला पावरहाउस मिलता है। इसकी कीमत 1.99 लाख से शुरू होती है। TVS ने अपाचे RTX में क्रूज कंट्रोल को सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड रखकर कमाल कर दिया है। ये बाइक प्रीमियम टूरिंग और एडवेंचर का कॉम्बो देती है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें अर्बन (Urban), रेन (Rain), टूर (Tour) और रैली (Rally) जैसे 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। इसमें ABS व ट्रैक्शन कंट्रोल का अलग-अलग सेटअप मिलता है। इसमें टॉप वैरिएंट में bi-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है। अगर आप लंबी हाईवे राइड या टूरिंग करते हैं, तो RTX एक शानदार विकल्प है।

5- TVS अपाचे RTR 310

TVS अपाचे RTR 310 कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल (Cornering Cruise Control) वाली पहली भारतीय बाइक है। इस बाइक की कीमत 2.21 लाख (क्रूज कंट्रोल वैरिएंट) से शुरू होती है। RTR 310 पहले भारत की सबसे सस्ती क्रूज़ कंट्रोल बाइक थी, लेकिन अब ग्लेमर X (Glamour X) ने उससे यह टैग छीन लिया है। फिर भी इस बाइक की खासियत सबसे अलग है।