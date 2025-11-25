Hindustan Hindi News
इंडिया की 5 सबसे सस्ती कारें: बाइक वालों का भी पूरा होगा चार-पहियों का सपना!

इंडिया की 5 सबसे सस्ती कारें: बाइक वालों का भी पूरा होगा चार-पहियों का सपना!

संक्षेप:

इंडिया की 5 सबसे सस्ती कारें: बाइक वालों का भी पूरा होगा चार-पहियों का सपना!

Tue, 25 Nov 2025 11:57 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में कार खरीदना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। आज मार्केट में कई ऐसी बजट-फ्रेंडली कारें मौजूद हैं, जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स, बढ़िया माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती हैं। अगर आप अपनी पहली कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई 5 कारें आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- मारुति ऑल्टो K10 – हर घर की पहली कार

मारुति ऑल्टो K10 की कीमत 3.99 लाख से शुरू होती है। इसका माइलेज 24 kmpl से 33km/kg (CNG) तक जाता है। अगर बात सबसे सस्ती, भरोसेमंद और फ्यूल-इफिशिएंट कार की हो, तो Alto K10 नंबर-1 है। छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट, मेंटेनेंस कम और रीसेल वैल्यू भी दमदार है।

2- रेनो क्विड (Renault Kwid)

कीमत: ₹4.70 लाख से शुरू

माइलेज: 22–23 kmpl

इसका SUV जैसा लुक, 8-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर इस कार को सस्ती होते हुए भी प्रीमियम बनाता है। पहली कार खरीदने वालों का फेवरेट ऑप्शन।

3- मारुति S-प्रेसो – कम कीमत में मिनी SUV का मजा

कीमत: ₹4.26 लाख से शुरू

माइलेज: 25–32 kmpl (CNG)

उच्च ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV टच वाली डिजाइन इसे शहर और गावों दोनों के लिए परफेक्ट बनाती है। CNG मॉडल में काफी तगड़ा माइलेज मिलता है।

4- टाटा टियागो– मजबूत, सुरक्षित और बजट में

कीमत: ₹5.65 लाख से शुरू

माइलेज: 19–26 kmpl

अगर आप सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं चाहते, तो Tata Tiago आपके लिए सही है। ग्लोबल NCAP से चार-स्टार सेफ्टी रेटिंग और दमदार बिल्ड क्वालिटी इसे परिवारों के लिए टॉप पिक बनाती है।

5. Hyundai Grand i10 Nios – फीचर्स भरी सबसे सस्ती फैमिली कार

कीमत: ₹5.92 लाख से शुरू

माइलेज: 20–25 kmpl

अच्छी स्पेस, स्मूथ इंजन और शानदार फीचर्स इसे बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम विकल्प बनाते हैं। Hyundai की आफ्टर-सेल्स सर्विस भी बड़ी प्लस पॉइंट है।

कौन सी कार आपके लिए बेस्ट?

कम बजट / पहली कार: Alto K10, S-Presso

स्टाइल और फीचर्स: Renault Kwid

बेहतर सेफ्टी: Tata Tiago

फैमिली कार: Grand i10 Nios

अगर आपका बजट 4 से 6 लाख के बीच है, तो यह 5 कारें आपके लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं। माइलेज, कीमत और सर्विस—इन तीनों में ये कारें पूरा नंबर ले जाती हैं।

क्या आप चाहें तो मैं इस विषय पर 10 क्लिकबेट हेडलाइन्स, YouTube स्क्रिप्ट, या इंस्टा रील के लिए कंटेंट भी बना दूँ?भारत की सबसे सस्ती कारों पर रिसर्च करेंSpend a few minutes for better results

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
