इंडिया की 5 सबसे सस्ती कारें: बाइक वालों का भी पूरा होगा चार-पहियों का सपना!
इंडिया की 5 सबसे सस्ती कारें: बाइक वालों का भी पूरा होगा चार-पहियों का सपना!
भारत में कार खरीदना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। आज मार्केट में कई ऐसी बजट-फ्रेंडली कारें मौजूद हैं, जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स, बढ़िया माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती हैं। अगर आप अपनी पहली कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई 5 कारें आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 - 8.62 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 4.26 - 6.12 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.76 - 14.96 लाख
1- मारुति ऑल्टो K10 – हर घर की पहली कार
मारुति ऑल्टो K10 की कीमत 3.99 लाख से शुरू होती है। इसका माइलेज 24 kmpl से 33km/kg (CNG) तक जाता है। अगर बात सबसे सस्ती, भरोसेमंद और फ्यूल-इफिशिएंट कार की हो, तो Alto K10 नंबर-1 है। छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट, मेंटेनेंस कम और रीसेल वैल्यू भी दमदार है।
2- रेनो क्विड (Renault Kwid)
कीमत: ₹4.70 लाख से शुरू
माइलेज: 22–23 kmpl
इसका SUV जैसा लुक, 8-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर इस कार को सस्ती होते हुए भी प्रीमियम बनाता है। पहली कार खरीदने वालों का फेवरेट ऑप्शन।
3- मारुति S-प्रेसो – कम कीमत में मिनी SUV का मजा
कीमत: ₹4.26 लाख से शुरू
माइलेज: 25–32 kmpl (CNG)
उच्च ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV टच वाली डिजाइन इसे शहर और गावों दोनों के लिए परफेक्ट बनाती है। CNG मॉडल में काफी तगड़ा माइलेज मिलता है।
4- टाटा टियागो– मजबूत, सुरक्षित और बजट में
कीमत: ₹5.65 लाख से शुरू
माइलेज: 19–26 kmpl
अगर आप सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं चाहते, तो Tata Tiago आपके लिए सही है। ग्लोबल NCAP से चार-स्टार सेफ्टी रेटिंग और दमदार बिल्ड क्वालिटी इसे परिवारों के लिए टॉप पिक बनाती है।
5. Hyundai Grand i10 Nios – फीचर्स भरी सबसे सस्ती फैमिली कार
कीमत: ₹5.92 लाख से शुरू
माइलेज: 20–25 kmpl
अच्छी स्पेस, स्मूथ इंजन और शानदार फीचर्स इसे बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम विकल्प बनाते हैं। Hyundai की आफ्टर-सेल्स सर्विस भी बड़ी प्लस पॉइंट है।
कौन सी कार आपके लिए बेस्ट?
कम बजट / पहली कार: Alto K10, S-Presso
स्टाइल और फीचर्स: Renault Kwid
बेहतर सेफ्टी: Tata Tiago
फैमिली कार: Grand i10 Nios
अगर आपका बजट 4 से 6 लाख के बीच है, तो यह 5 कारें आपके लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं। माइलेज, कीमत और सर्विस—इन तीनों में ये कारें पूरा नंबर ले जाती हैं।
क्या आप चाहें तो मैं इस विषय पर 10 क्लिकबेट हेडलाइन्स, YouTube स्क्रिप्ट, या इंस्टा रील के लिए कंटेंट भी बना दूँ?भारत की सबसे सस्ती कारों पर रिसर्च करेंSpend a few minutes for better results
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।