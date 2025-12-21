ये हैं 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस कार, जान लीजिए खासियत

संक्षेप: भारत में अब कार खरीदते समय लोग सेफ्टी को भी सबसे ऊपर रख रहे हैं। अब भारतीय मार्केट में 10 लाख रुपये से कम कीमत में भी ऐसी कारें मौजूद हैं, जिन्हें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

भारत में अब कार खरीदते समय लोग सिर्फ माइलेज या फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी को भी सबसे ऊपर रख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब भारतीय बाजार में 10 लाख रुपये से कम कीमत में भी ऐसी कारें मौजूद हैं, जिन्हें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ये रेटिंग Global NCAP या Bharat NCAP जैसे क्रैश टेस्ट संस्थानों से मिली है जो कार की मजबूती और यात्रियों की सेफ्टी को परखते हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 5 किफायती कारों के बारे में जिन्हें सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है।

Nissan Magnite यह भारत की सबसे सस्ती 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारों में शामिल है। मैग्नाइट को Global NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है। कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, 6-एयरबैग, ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। कम बजट में सेफ SUV चाहने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है।

Maruti Suzuki Dzire यह पहली मारुति कारों में से एक है जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है। डिजायर को Bharat NCAP और Global NCAP दोनों से टॉप रेटिंग मिली है। सेडान सेगमेंट में यह कार सेफ्टी के साथ-साथ आराम और भरोसे के लिए जानी जाती है। इसमें 6-एयरबैग, ESC, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है।

Tata Nexon सेफ्टी के मामले में टाटा नेक्सन पहले से ही एक भरोसेमंद नाम रही है। इसे Global NCAP और Bharat NCAP दोनों से 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और SUV जैसा रोड प्रेजेंस इसे फैमिली कार के तौर पर बेहद लोकप्रिय बनाता है।

Mahindra XUV 3XO इस कॉम्पैक्ट SUV को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 6-एयरबैग, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स और मजबूत स्ट्रक्चर मिलता है। शहर और हाईवे दोनों के लिए यह एक सुरक्षित और मॉडर्न SUV मानी जाती है।