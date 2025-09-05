भारत में शुरू हुई टेस्ला कार की डिलीवरी, बहुत खास हैं कंपनी के पहले ग्राहक; ₹60 लाख की कार लेने पर ये कहा
टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं।
एलन मस्क की टेस्ला ने फाइनली भारतीय बाजार में अपनी डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने भारतीय बाजार के अपने पहले शोरूम जिसे मुंबई में खोला गया है, वहां से पहली मॉडल Y की डिलीवरी की है। देश में पहली टेस्ला कार की डिलीवरी लेने वाले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक है। जिन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 'टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर' में अपनी व्हाइट कलर की मॉडल Y की डिलीवरी ली। टेस्ला मॉडल Y की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए है। कंपनी ने अपना पहला शोरूम 15 जुलाई को ओपन किया था।
प्रताप सरनाइक ने इस मौके पर कहा कि मुझे भारत में पहली टेस्ला मिलने पर बहुत खुशी है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे यह कार किसी छूट पर नहीं मिली, मैंने पूरी कीमत चुकाकर इसे खरीदा है। मैं इस टेस्ला का इस्तेमाल अपने पोते को स्कूल छोड़ने के लिए करने की योजना बना रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानें और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। कंपनी ने इस साल देश में 2500 यूनिट बेचने का प्लान बनाया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
BYD Seal
₹ 41 - 53.15 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं। मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।
अब तक सिर्फ 600 यूनिट की बुकिंग मिली
ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला को भारतीय बाजार से केवल 600 बुकिंग के साथ ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। यह कंपनी की बुकिंग शुरू होने के तुरंत बाद 2,500 यूनिट के ईयरली कोटा को पूरा करने की आशावादी उम्मीदों के विपरीत है। ऐसा लगता है कि कई अलग फैक्टर की वजह से भारतीय SUV ग्राहकों के उत्साह में यह कमी आई है। सबसे पहले, टेस्ला मॉडल Y को टेस्ला के चीनी प्लांट से देश में भेजा जा रहा है, जिससे आयात शुल्क और अन्य शुल्क लग रहे हैं। इस प्रकार, लॉन्ग रेंज RWD के लिए स्टिकर की कीमत 59.89 लाख रुपए और लॉन्ग रेंज AWD वैरिएंट के लिए 67.89 लाख रुपए से शुरू होती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।