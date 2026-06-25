TVS की इस दमदार मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू, फैक्ट्री से पहली यूनिट आई बाहर; 585cc इंजन से लैस
कंपनी ने एटलस और एटलस GT को पहली बार EICMA 2025 में नॉर्टन की नई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। दोनों मोटरसाइकिलों का मकसद मिडिलवेट एडवेंचर और स्पोर्ट-टूरिंग सेगमेंट में ब्रांड की मौजूदगी को बढ़ाना है।
नॉर्टन मोटरसाइकिल्स जल्द ही अपनी एटलस मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। इससे पहले कंपनी ने अपने तमिलनाडु के होसुर में पहली एटलस मोटरसाइकिल को रोल-आउट कर दिया है। कंपनी इस मोटरसाइकिल को अगले महीने लॉन्च करेगी। इसका प्रोडक्शन भारत में होगा, लेकिन नॉर्टन ने कन्फर्म किया है कि एटलस को UK के सोलिहल में कंपनी के हेडक्वार्टर में डिजाइन और इंजीनियर किया गया है। होसुर में मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। नॉर्टन की UK यूनिट अभी अपनी फ्लैगशिप मैनक्स R सुपरबाइक के प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है।
कंपनी ने एटलस और एटलस GT को पहली बार EICMA 2025 में नॉर्टन की नई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। दोनों मोटरसाइकिलों का मकसद मिडिलवेट एडवेंचर और स्पोर्ट-टूरिंग सेगमेंट में ब्रांड की मौजूदगी को बढ़ाना है। रोल-आउट सेरेमनी 24 जून को होसुर प्लांट में हुई। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डॉ. सुतापा चौधरी के साथ-साथ नॉर्टन और TVS मोटर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स शामिल रहे।
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585cc पैरेलल ट्विन इंजन से लैस
एटलस रेंज को पावर देने के लिए एक नया डेवलप किया गया 585cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर है। इंजन को स्टील ट्रेलिस फ्रेम में लगाया गया है और इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के साथ जोड़ा गया है। स्टैंडर्ड एटलस में एडवेंचर-फोकस्ड कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए 19-इंच का फ्रंट व्हील इस्तेमाल किया गया है, जबकि एटलस GT में रोड-ओरिएंटेड राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए दोनों तरफ 17-इंच का व्हील सेटअप दिया गया है।
नॉर्टन ने एटलस में बॉश का सिक्स-एक्सिस IMU दिया है, जिससे लीन-सेंसिटिव राइडर एड्स और कॉर्नरिंग फंक्शन मिलते हैं। मोटरसाइकिल में 5 राइडर मोड, पूरी तरह से एडजस्टेबल KYB सस्पेंशन, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, 8-इंच का TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स से लैस है। वहीं, नॉर्टन राइडर ऐप के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है। जो राइडिंग को आसान बनाने का काम करती है।
एटलस, नॉर्टन की फ्यूचर योजनाओं में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसे कई इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा। यह मोटरसाइकिल ऐतिहासिक एटलस नेमप्लेट को वापस लाती है, जिसे पहली बार 1962 में 745cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ पेश किया गया था। इसने लंबी दूरी की टूरिंग मशीन के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। नॉर्टन के अनुसार, नई एटलस का मकसद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और राइडर-फोकस्ड फीचर्स को शामिल करके आगे बढ़ाना है।
इस साल के आखिर में होगी पेश
नॉर्टन ने कन्फर्म किया है कि एटलस को इस साल के आखिर में भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इसकी बिक्री TVS मोटर कंपनी के आने वाले प्रीमियम रिटेल नेटवर्क के जरिए होगी। जिसे TVS पैडॉक नाम दिया गया है। यह नेटवर्क FY27 में काम करना शुरू करेगा। होसुर में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही, नॉर्टन अगले महीने एटलस के ग्लोबल लॉन्च की तैयारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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