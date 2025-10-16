नंबर-1 TVS के साथ बजाज और ओला की बढ़ी टेंशन! डिलीवरी के लिए तैयार ये ई-स्कूटर; खुल गया पहला शोरूम
काइनेटिक ग्रीन्स ने अपने DX इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के साथ भारत के 2W पीवी सेगमेंट में काइनेटिक नेमप्लेट को पुनर्जीवित किया गया। इस पॉपुलर ICE स्कूटर को नए वर्टिकल काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स के तहत एक इलेक्ट्रिक अवतार में फिर से तैयार किया गया है। कंपनी ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में अपना पहला शोरूम खोला, जिसकी शुरुआत काइनेटिक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजिंक्य फिरोदिया ने की है। काइनेटिक इंजीनियरिंग का एक नया वर्टिकल काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स, पुणे के टिंगरे नगर में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन करके अपनी बिक्री शुरू कर रहा है। कंपनी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में अपने नए एडवांस्ड 50 एकड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में DX इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण करती है।
काइनेटिक परिवार में पहले 25 स्कूटर डिलीवरी के लिए तैयार हैं। 15 और स्कूटर जल्द ही आने की उम्मीद है। इस व्हीकल का लॉन्च कुछ महीने पहले हुआ था। अब बुकिंग शुरू हो गई है। अगले महीने से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। काइनेटिक DX की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.1 लाख रुपए है। वहीं, काइनेटिक DX+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.2 लाख रुपए है।
पहला काइनेटिक शोरूम आधुनिक सेल्स स्ट्रैटजी और प्रशिक्षित सेल्स फैकल्टी को दर्शाता है। साथ ही, काइनेटिक संभावित ग्राहकों को सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक इंटरैक्टिव और टेक्निकल-बेस्ड दृष्टिकोण अपना रहा है। खरीदार इस स्कूटर का प्रत्यक्ष अनुभव भी ले सकते हैं, जिसमें एक साथ कई डेमो मॉडल प्रदर्शित करने की कैपेसिटी भी शामिल है।
काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स
काइनेटिक ने DX के डिजाइन को क्लासिक और मॉडर्न का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है। इस स्कूटर में रेट्रो सिलोएट के साथ नया तीन-स्लैट ग्रिल, मेटल साइड बॉडी और वाइजर पर ग्लो करने वाला ब्रांडिंग लोगो दिया गया है। काइनेटिक DX+ वैरिएंट पांच कलर रेड, ब्लू, व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक में मिलेगा जबकि बेस DX केवल सिल्वर और ब्लैक में आएगा।
काइनेटिक DX में 4.8kW BLDC हब मोटर दी गई है जो 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है। इसके साथ लगी 4.6kWh LFP बैटरी को Range-X ने डेवलप किया है। काइनेटिक DX की सर्टिफाइड रेंज 116 किमी है। जबकि DX+ वेरिएंट में क्रूज लॉक टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे यह 25-30 किमी/घंटा की स्थिर रफ्तार पर चलने पर 150 किमी तक की रेंज दे सकता है। स्कूटर में तीन राइडिंग मोड्स रेंज, पावर और टर्बो दिए गए हैं।
काइनेटिक के इस स्कूटर में 8.8 इंच का डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, म्यूजिक प्लेयर, वॉयस नेविगेशन और Kinetic Assist स्विच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मार्केट में काइनेटिक DX का मुकाबला TVS iQube, बजाज चेतक, हीरो Vida V1 और Ather Rizta से होगा।
