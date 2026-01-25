देखने में दमदार लग रही ये SUV, 80% भारत के मटेरियल से हुई तैयार; ये देश की सबसे सस्ती PHEV

संक्षेप: JSW ग्रुप की नई ऑटो कंपनी JSW मोटर्स लिमिटेड अपने ऑपरेशन के पहले फेज के लिए बड़े प्लान बना रही है। कंपनी अगले 12 महीनों में दो कार लॉन्च करने का प्लान बना रही है। कंपनी इन कारों में 80% तक लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करेगी। ये कार भारतीय बाजार में दिवाली 2026 तक आ जाएगी। वहीं, दूसरा मॉडल 2027 तक आएगा।

JSW ग्रुप की नई ऑटो कंपनी JSW मोटर्स लिमिटेड अपने ऑपरेशन के पहले फेज के लिए बड़े प्लान बना रही है। कंपनी अगले 12 महीनों में दो कार लॉन्च करने का प्लान बना रही है। कंपनी इन कारों में 80% तक लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करेगी। टॉप-डाउन स्ट्रैटेजी अपनाते हुए, JSW मोटर्स लिमिटेड अपने पहले मॉडल के तौर पर प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर की टक्कर की कार पेश करेगी। यह SUV चीनी ऑटो दिग्गज चेरी की जेटूर T2 प्लग-इन हाइब्रिड का रीबैज्ड वर्जन होगी। अलग नाम के अलावा, इसमें डिजाइन लेवल पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कार भारतीय बाजार में दिवाली 2026 तक आ जाएगी। वहीं, दूसरा मॉडल 2027 तक आएगा।

JSW के मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्थ जिंदल ने CNBC-TV18 इंडिया से कहा, "JSW अगस्त में लोकल असेंबली के साथ प्रोडक्शन शुरू करेगी। वहीं, अक्टूबर से 80% लोकलाइजेशन पर जाएगी। बैटरी पैक से लेकर BIW पार्ट्स के लिए स्टील, मोटर, सीटें, ग्लास, टायर, बाकी सब कुछ लोकलाइज्ड होगा। कंपनी 15 से 30 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट के साथ अपनी एंट्री करेगी।" इस कार पर JSW का बैज होगा। इसे JSW-MG पार्टनरशिप से अलग बेचा जाएगा।

JSW जेटूर T2 का डिजाइन और असेंबल जेटूर T2 एक बड़ी SUV है जिसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर जैसा है। डाइमेंशन के हिसाब से, जेटूर T2 i-DM 4,785 mm लंबी, 2,006 mm चौड़ी और 1,875 mm ऊंची है। इस SUV का व्हीलबेस 2,800 mm है। 5-सीट लेआउट सभी पैसेंजर्स के लिए जगह को ऑप्टिमाइज करता है। जेटूर T2 i-DM एक मोनोकॉक फ्रेम पर बनी है और इसका एक मजबूत बॉक्सी प्रोफाइल है। अभी तक, भारत में मेनस्ट्रीम सेगमेंट में शायद ही कोई PHEV ऑप्शन उपलब्ध है। PHEV के लिए, लग्जरी सेगमेंट में ऑप्शन देखने पड़ते हैं।

जेटूर T2 i-DM के साथ, JSW यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि JSW MG मोटर इंडिया द्वारा वर्तमान में बेची जा रही कारों के साथ कोई सीधा टकराव न हो। फ्यूचर में JSW बैज के तहत भारत में लॉन्च होने वाली अन्य चेरी कारों के साथ भी यही स्ट्रैटजी अपनाए जाने की उम्मीद है। अलग-अलग प्रोडक्ट लाइन बनाए रखकर, JSW यह सुनिश्चित कर सकता है कि दोनों ब्रांड हेल्दी और प्रॉफिटेबल बने रहें। JSW वर्तमान में JSW MG मोटर इंडिया में बहुमत हिस्सेदारी के लिए SAIC के साथ बातचीत कर रहा है।

जेटूर T2 i-DM को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में JSW की आने वाली ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी में लोकली स्तर पर असेंबल किया जाएगा। यह SUV CY2026 की तीसरी तिमाही में फेस्टिव सीजन के आस-पास बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। JSW के MG मोटर के साथ पार्टनरशिप वेंचर की तुलना में चेरी के साथ यह एसोसिएशन ज्यादातर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आधारित है। नए कार ब्रांड के सभी अधिकार पूरी तरह से JSW के पास होंगे।

हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस होगी

इसमें 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो 156 PS और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) का इस्तेमाल करती है, जिसे हाइब्रिड एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और इंजन मोड के बीच आसान स्विचिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में, जेटूर T2 i-DM के साथ FWD और AWD दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह SUV 26.7 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल करती है, जो 130 km (NEDC) की प्योर इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज देती है। फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर 30 मिनट में 30 से 80% चार्ज किया जा सकता है।