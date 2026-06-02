ये कंपनी 9 जून को लॉन्च करेगी अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार, 1000Km हो सकती है रेंज!

चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD अपने भारतीय पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि वो 9 जून को भारतीय बाजार के लिए अपना पहला प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) मॉडल पेश करेगी। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बेचती है।

चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD अपने भारतीय पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि वो 9 जून को भारतीय बाजार के लिए अपना पहला प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) मॉडल पेश करेगी। बता दें कि कंपनी अभी बाजार में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बेचती है। उसने 26 मई को एक टीजर जारी करके अपने पहले PHEV के आने का संकेत दिया था। साथ ही, इस बात की पुष्टि की थी कि इस मॉडल में BYD का ‘DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड EV’ पावरट्रेन इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसके नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।

1. Atto 2

BYD ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह कौन सा PHEV मॉडल भारत में ला रही है, लेकिन दो संभावित दावेदार हैं। पहला है अट्टो 2 DM-i, जिसके डाइमेंशन हुंडई क्रेटा से काफी मिलते-जुलते हैं। इसमें 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसके साथ 7.8kWh या 18kWh की बैटरी का ऑप्शन मिलता है। इनका सिस्टम आउटपुट क्रमशः 166hp और 212hp का पावर जनरेट करता है। WLTP के अनुसार, 7.8kWh वाले वैरिएंट की कुल ड्राइविंग रेंज 928km और 18kWh बैटरी वाले वैरिएंट की 998km होने का दावा किया गया है, जबकि दोनों ही वैरिएंट में केवल इलेक्ट्रिक मोड पर चलने की रेंज लगभग 39km है।

2. Sealion 6

भारत के लिए BYD का दूसरा संभावित PHEV मॉडल सीलियन 6 है। यह अट्टो 2 से कुछ सेगमेंट ऊपर की कैटेगरी में आता है और दिखने में सीलियन 7 EV जैसा ही है। इस प्रीमियम SUV में 1.5-लीटर NA पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही इंजनों के साथ 18.3kWh या 26.6kWh की बैटरी का ऑप्शन उपलब्ध है। सीलियन 6 का NA PHEV सेटअप केवल FWD है, जो कुल मिलाकर 218hp की पावर देता है। NEDC टेस्ट के अनुसार, केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 140km की रेंज देता है। वहीं, टर्बो-पेट्रोल PHEV पावरट्रेन में स्टैंडर्ड तौर पर AWD मिलता है, जो 344hp तक की पावर देता है। केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 128km की रेंज देता है। कुल ड्राइविंग रेंज की बात करें तो, BYD का दावा है कि सीलियन 6 PHEV की कुल रेंज 1092km है।

ग्लोबल मार्केट में डॉल्फिन प्लग-इन हाइब्रिड पेश की

चीनी की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD ने ऑफिशियली न्यू डॉल्फिन G DM-i को पेश किया है। यह एक कॉम्पैक्ट प्लग-इन हाइब्रिड हैचबैक है, जिसे खास तौर पर यूरोपीय मार्केट के लिए तैयार किया गया है। कई चीनी ब्रांडों के विपरीत, ये अपने मौजूदा घरेलू प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ढालते हैं। डॉल्फिन G को शुरू से ही यूरोप को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह नई हैचबैक BYD की DM-i प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक कॉम्पैक्ट आकार के साथ जोड़ती है। इसका टारेगट ऐसे ग्राहक हैं, जो बिना पूरी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड हुए, EV जैसी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं।

यूरोप में इसकी डिलीवरी 2026 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी बताई नहीं गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह होंडा जैज हाइब्रिड से काफी कम होगी। होंडा जैज हाइब्रिड की UK में कीमत GBP 28,475 (करीब 36.65 लाख रुपए) है। खास बात यह है कि यह घोषणा BYD इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी DM-i हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का टीजर जारी करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। यह पहला आधिकारिक संकेत है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल पेश कर सकती है।