भारत में Fiat की हो सकती है वापसी, कंपनी की दो नई SUVs ने बढ़ाई हलचल, गजब हैं फीचर
फिएट ने अपनी नई F2X SUV के प्रोडक्शन वर्जन को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। कंपनी ने इसे दो बॉडी स्टाइल में पेश किया है। इनका नाम - Grizzly और Grizzly Fastback है।
Fiat की धमाकेदार वापसी हो सकती है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की एक नई एसयूवी के टेस्ट म्यूल को बेंगलुरु में देखा गया है। यह टेस्ट म्यूल हेवी कैमोफ्लाज में छिपा था। इसी बीच फिएट ने अपनी नई F2X SUV के प्रोडक्शन वर्जन को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। कंपनी ने इसे दो बॉडी स्टाइल में पेश किया है। इनका नाम - Grizzly और Grizzly Fastback है। दोनों नई SUVs को साल 2026 के अंत तक कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसी बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन SUVs के जरिए फिएट भारत में भी वापसी कर सकती है?
Grande Panda के प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई नई एसयूवी
नई ग्रिज्ली और ग्रिज्ली फास्टबैक को Grande Panda के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इनकी पोजिशनिंग ग्रैंड पांडा के ऊपर रखी गई है। कंपनी का कहना है कि ग्रिज्ली एक फैमिली-फ्रेंडली SUV है, जिसे डेली यूज और हाइवे ट्रैवल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर होगी और इसका मुकाबला Renault Bigster जैसी SUVs से होगा। इन दोनों एसयूवी को Stellantis के स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यही प्लेटफॉर्म ग्रैंड पांडा, ग्लोबल Citroen C3, Citroen Aircross और Opel Frontera जैसे मॉडल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
कूपे-स्टाइल स्लोपिंग रूफलाइन
डिजाइन की बात करें, तो इसमें सिट्रोएन मॉडल्स की कुछ झलक भी देखने को मिलती है, खासकर रियर डोर और C-पिलर के डिजाइन में। नई ग्रिज्ली का डिजाइन काफी बॉक्सी और रगेड लुक वाला है। इसमें स्क्वेयर वील आर्च, सीधा बोनट, इल्यूमिनेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय वील और कनेक्टेड LED टेललाइट्स दी गई हैं। वहीं, ग्रिज्ली फास्टबैक में कूपे-स्टाइल स्लोपिंग रूफलाइन दी गई है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। पहली नजर में यह Citroen Basalt का एक ज्यादा डिवेलप वर्जन लग सकती है। फास्टबैक मॉडल में अलग डिजाइन के अलॉय वील भी देखने को मिलेंगे।
इंटीरियर के बारे में नहीं दी कोई जानकारी
दोनों एसयूवी में ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, फॉक्स स्किड प्लेट्स, क्लैमशेल बोनट, ट्रेडिशनल डोर हैंडल, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और कन्वेंशनल एंटेना जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके इंटीरियर के फोटोज और पूरी जानकारी शेयर नहीं की है। फिएट का दावा है कि इन SUVs में बेहतर क्वॉलिटी वाला केबिन और सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। इन SUVs को देखकर भारतीय ऑटोमोबाइल लवर्स के बीच फिएट की वापसी को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से कंपनी की भारत वापसी की अफवाहें सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक Stellantis या फिएट की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
मिल सकता है टर्बो पेट्रोल इंजन
पावरट्रेन की बात करें तो ग्रिज्ली और ग्रिज्ली फास्टबैक में पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक ऑप्शन दिए जाएंगे। पेट्रोल और माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन में Stellantis का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। वहीं, इलेक्ट्रिक मॉडल्स में भी Stellantis के दूसरे EV मॉडल्स में इस्तेमाल होने वाले बैटरी पैक और मोटर सेटअप देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में ये दोनों एसयूवी Fiat Tipo, Pulse और Fastback जैसे मॉडल्स की जगह ले सकती हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे बाजारों में इनकी लॉन्चिंग 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। फिलहाल भारत लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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