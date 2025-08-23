GST कटौती के लेकर ग्राहक हो रहे कन्फ्यूज, फेस्टिव सीजन में दीवाली से पहले गाड़ी खरीदें या नहीं
फेस्टिव सीजन गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि से लेकर ये फेस्टिव सीजन दशरहा, दीवाली और धनतेरस तक चलता है। ये सीजन हर इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी खास होता है। इस बार का सीजन और भी खास होने वाला है।
देश के अंदर फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। ये सीजन अगस्त से सितंबर तक जारी रहेगा। गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि से लेकर ये फेस्टिव सीजन दशरहा, दीवाली और धनतेरस तक चलता है। ये सीजन हर इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी खास होता है। इस बार का सीजन और भी खास होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार इस दीवाली से छोटी कारों की GST कम करने वाली है। हालांकि, सरकार ने अभी GST कटौती को लेकर अभी सब कुछ साफ नहीं किया है। यानी सरकार कितनी गाड़ियों पर कितना GST कम करेगी।
ये 2017 के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि यह समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह त्योहारों के मौसम के लिए माहौल तैयार करेगा, जो आमतौर पर वार्षिक ऑटोमोबाइल बिक्री में 30 से 40% का योगदान देता है। स्टैकहोल्डर्स के अनुसार, एक सुचारु परिवर्तन आवश्यक है जहां व्हीकल स्लैब क्लासिफिकेशंस और क्षतिपूर्ति उपकर के विकल्प के बारे में स्पष्टता आवश्यक है।
ETAuto ने जिन कई डीलर्स से बात की, उनका मानना था कि टैक्स संबंधी चर्चाओं को लेकर ग्राहकों की असमंजसता ने उन्हें खरीदारी के फैसले टालने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली-NCR के एक डीलर ने कहा, "अगस्त के पहले 15 दिनों में उपभोक्ता डिमांड मजबूत रही, लेकिन पिछले हफ्ते खरीदारों ने बुकिंग कराने के बजाय संभावित GST और लागत लाभों के बारे में ज्यादा पूछताछ की।" दरअसल, लोग इस बात से डर रहे हैं कि दीवाली से पहले गाड़ी खरीदने पर उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
एक अन्य रिटेलर के अनुसार, डीलरशिप पर मौजूदा स्टॉक पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका है, जबकि नई बिक्री पर संशोधित मानदंडों के अनुसार GST लगेगा। गौरतलब है कि 28% की दर को हटाकर 18% की दर लागू की जाएगी। हालांकि, बढ़ती इन्वेंट्री कार्यशील पूंजी के दबाव और ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। उद्योग के एक अनुभवी, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर, आगाह किया कि अगर अनिश्चितता बनी रही, तो डीलर ज्यादा टैक्स दर पर स्टॉक बनाने से बचने के लिए लोकप्रिय, ज्यादा डिमांड वाले मॉडलों की ही सप्लाई सीमित कर सकते हैं।
