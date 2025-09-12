GST छूट के साथ फेस्टिव ऑफर्स भी: ₹2.25 लाख तक सस्ती मिल रही किआ कार; ऑफर 22 सितंबर तक वैलिड

फेस्टिव सीजन दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में किआ इंडिया (Kia India) ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ही “प्री-जीएसटी सेविंग्स” और फेस्टिव ऑफर्स की शुरुआत कर दी है।

फेस्टिव सीजन दस्तक देने ही वाला है। कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में किआ इंडिया (Kia India) ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ही “प्री-जीएसटी सेविंग्स” और फेस्टिव ऑफर्स की शुरुआत कर दी है। इन ऑफर्स का फायदा 22 सितंबर तक उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

सेल्टोस पर 2.25 लाख की बचत अगर बेनिफिट्स की बात करें तो किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी सेल्टोस पर इस बार सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। केरल में ग्राहक इसे खरीदकर करीब 2.25 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं, तमिलनाडु में कैरेंस क्लैविस पर 1.55 लाख रुपये तक और दूसरे राज्यों में कैरेंस पर करीब 1.30 लाख रुपये तक की बचत मिल सकती है। यानी अलग-अलग राज्यों में रहने वाले ग्राहकों के लिए ऑफर दमदार है।