GST छूट के साथ फेस्टिव ऑफर्स भी: ₹2.25 लाख तक सस्ती मिल रही किआ कार; ऑफर 22 सितंबर तक वैलिड

फेस्टिव सीजन दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में किआ इंडिया (Kia India) ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ही “प्री-जीएसटी सेविंग्स” और फेस्टिव ऑफर्स की शुरुआत कर दी है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:41 PM
फेस्टिव सीजन दस्तक देने ही वाला है। कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में किआ इंडिया (Kia India) ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ही “प्री-जीएसटी सेविंग्स” और फेस्टिव ऑफर्स की शुरुआत कर दी है। इन ऑफर्स का फायदा 22 सितंबर तक उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

सेल्टोस पर 2.25 लाख की बचत

अगर बेनिफिट्स की बात करें तो किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी सेल्टोस पर इस बार सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। केरल में ग्राहक इसे खरीदकर करीब 2.25 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं, तमिलनाडु में कैरेंस क्लैविस पर 1.55 लाख रुपये तक और दूसरे राज्यों में कैरेंस पर करीब 1.30 लाख रुपये तक की बचत मिल सकती है। यानी अलग-अलग राज्यों में रहने वाले ग्राहकों के लिए ऑफर दमदार है।

तेलंगाना में भी बंपर छूट

अगर राज्यवार नजर डालें तो नार्थ, ईस्ट और वेस्ट भारत में सेल्टोस पर लगभग 1.75 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। वहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह फायदा बढ़कर पूरे 2 लाख रुपये तक पहुंच रहा है। इस तरह किया इंडिया ने प्री-जीएसटी डिस्काउंट और फेस्टिव ऑफर्स को मिलाकर ग्राहकों को तगड़ी राहत दी है। कुल मिलाकर, यह ऑफर उन परिवारों के लिए शानदार मौका है जो इस त्योहारी मौसम में नई कार घर लाने का मन बना रहे हैं।

