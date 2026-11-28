फेस्टिव सीजन में जमकर बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्प 42 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाले
इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में हुई कुल बढ़ोतरी, देश के दूसरे सभी प्रकार के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में हुई बढ़ोतरी से बहुत अधिक थी। इन दोनों के बीच 56,198 यूनिट्स का अंतर था, जिसका मतलब है कि बाकी सभी तरह के व्हीकल के बाजार में कुल मिलाकर इतनी ही कमी आई।
देश के अंदर हर साल फेस्टिव सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में रिकॉर्ड सेल्स रही है। दरअसल, फेस्टिव सीजन के दौरान व्हीकल की रिकॉर्ड बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का बड़ा योगदान रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के मुताबिक, 11 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच 42 दिनों में 5,09,667 इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के 3,33,935 यूनिट्स के मुकाबले 52.62% अधिक है।
खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में हुई कुल बढ़ोतरी, देश के दूसरे सभी प्रकार के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में हुई बढ़ोतरी से बहुत अधिक थी। इन दोनों के बीच 56,198 यूनिट्स का अंतर था, जिसका मतलब है कि बाकी सभी तरह के व्हीकल के बाजार में कुल मिलाकर इतनी ही कमी आई। फेस्टिव सीजन के दौरान कुल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 9.22% रही, जबकि पिछले साल यह 6.18% थी।
देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार कैटेगरी हैं जिसमें कमर्शियल वाहनों (CV) में सालाना आधार पर सबसे ज्यादा% वृद्धि देखी गई। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 6,387 यूनिट्स रहा, जो पिछले साल के 2,509 यूनिट्स के मुकाबले 154.56% की बढ़ोतरी को दिखाता है। 2025 के 1.73% की तुलना में इलेक्ट्रिक CV (कमर्शियल व्हीकल) की हिस्सेदारी उनके संबंधित व्हीकल सेगमेंट में 4.10% रही।
|इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स फेस्टिव सीजन 2026
|नं
|कैटेगरी
|YoY
|फेस्टिवल 2026
|फेस्टिवल 2025
|फेस्टिवल 2024
|1
|इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
|61.10%
|3,30,846
|2,05,373
|1,99,209
|2
|इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर
|25.45%
|1,20,330
|95,920
|88,745
|3
|इलेक्ट्रिक PV
|72.91%
|52,104
|30,133
|15,154
|4
|इलेक्ट्रिक CV
|154.56%
|6,387
|2,509
|1,089
|कुल
|52.62%
|5,09,667
|3,33,935
|3,04,197
फेस्टिव सीजन में EV रजिस्ट्रेशन में हुई कुल बढ़ोतरी में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी 71.40% रही। इस कैटेगरी में 3,30,846 यूनिट्स दर्ज की गईं, जो पिछले साल की 2,05,373 यूनिट्स के मुकाबले 61.10% अधिक है। कुल टू-व्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक मॉडलों का हिस्सा भी बढ़कर 7.67% हो गया।
वहीं, थ्री-व्हीलर कैटेगरी इकलौती ऐसी कैटेगरी रही, जिसमें इलेक्ट्रिक वैरिएंट का रजिस्ट्रेशन सबसे अधिक रहा। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 62.16% तक पहुंच गई और 2025 के फेस्टिव सीजन की तुलना में 24,410 अधिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर रजिस्टर किए गए। 2024 से अब तक इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों (PV) के रजिस्ट्रेशन में कुल 243.83% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
EV बाजार में इसकी हिस्सेदारी भी 2 साल पहले के 4.98% से बढ़कर इस साल 10.22% हो गई है। EV की चार कैटेगरी में से वॉल्यूम के हिसाब से इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल तीसरे स्थान पर रहे। FADA ने 22 नवंबर को देश के 1,469 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में से 1,468 कार्यालयों से पूरे देश के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े जुटाए।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें