ये कंपनी लाई स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ 6.8 सेकंड में 0 से 200kph की स्पीड; टॉप स्पीड 300kph से ज्यादा

ये कंपनी का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन मॉडल भी है। इसके साथ ही कंपनी ने एक नया व्हीकल आर्किटेक्चर पेश किया है और अपनी रेंज को ट्रेडिशनल कम्बशन और हाइब्रिड पावरट्रेन से आगे बढ़ाया है। इस मॉडल को रोम में पेश किया गया।

फेरारी (Ferrari) ने अपनी पहली ऑलो इलेक्ट्रिक कार लूस (Luce) को पेश किया है। ये कंपनी का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन मॉडल भी है। इसके साथ ही कंपनी ने एक नया व्हीकल आर्किटेक्चर पेश किया है और अपनी रेंज को ट्रेडिशनल कम्बशन और हाइब्रिड पावरट्रेन से आगे बढ़ाया है। इस मॉडल को रोम में पेश किया गया। यह इस इटालियन ब्रांड की ब्रॉड मल्टी-एनर्जी स्ट्रैटजी के लिए एक नई दिशा का रिप्रेजेंट करता है।

6.8 सेकंड में 0 से 200kph की स्पीड

एक खास इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी लूस में चार इंडीपेंटेड तौर पर से कंट्रोल इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं। जो हर पहिए को अलग-अलग पावर देती हैं। साथ ही, इसमें 800V का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर और 122kWh का बैटरी पैक भी है। फेरारी का कहना है कि यह सेटअप कुल मिलाकर 1,050hp की पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा कि ये 0 से 100kph की रफ्तार महज 2.5 सेकंड और 0 से 200kph की सिर्फ रफ्तार 6.8 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 310kph से भी ज्यादा है। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज 530km से ज्यादा है।

8 साल की वारंटी, 7 साल का मेंटेनेंस

इसकी बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 350kW DC फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग की सही स्थितियों में लगभग 20 मिनट में 70kWh तक बैटरी चार्ज की जा सकती है। फेरारी ने इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के कम्पोनेंट पर 8 साल की वारंटी और 7 साल का मेंटेनेंस प्रोग्राम का भी एलान किया है।

21-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया

इस प्रोजेक्ट के लिए फेरारी ने डिजाइन कलेक्टिव LoveFrom के साथ मिलकर काम किया, जिसका लीडरशिप सर जॉनी इव और मार्क न्यूसन ने किया। इसका बाहरी डिजाइन एक शेल जैसी ग्लासहाउस स्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द फोकस्ड है, जबकि केबिन में फिजिकल कंट्रोल के साथ-साथ डिजिटल इंटरफेस भी हैं। जिनमें OLED डिस्प्ले और 21-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम शामिल है।

हर सेकंड 200 बार इनपुट अपडेट

टेक्निकली तौर पर फेरारी का कहना है कि लूस में एक नई व्हीकल कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया गया है जो पावरट्रेन और व्हीकल डायनामिक्स सिस्टम को इंटीग्रेट करती है। ये हर सेकंड 200 बार इनपुट को अपडेट करती है। इस मॉडल में टॉर्क वेक्टरिंग, एक्टिव सस्पेंशन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी हैं, जिन्हें खास तौर पर इस नए आर्किटेक्चर के लिए डेवलप किया गया है।