Ferrari की नई सुपरकार, मात्र 2.5 सेकेंड में पकड़ लेती है 0-100 kmph की स्पीड

यह कार अमेरिका के एक ग्राहक के लिए तैयार की गई है और इसका डिजाइन पूरी तरह कस्टमाइज्ड है। CZ26 को फेरारी SF90 Stradale के बेस पर डिवेलप किया गया है, लेकिन इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और एयरोडायनामिक्स में बड़े बदलाव किए गए हैं।

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फेरारी ने अपने Special Projects programme के तहत एक बेहद खास वन-ऑफ सुपरकार CZ26 को अनवील किया है। यह कार अमेरिका के एक ग्राहक के लिए तैयार की गई है और इसका डिजाइन पूरी तरह कस्टमाइज्ड है। CZ26 को फेरारी SF90 Stradale के बेस पर डिवेलप किया गया है, लेकिन इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और एयरोडायनामिक्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इसके साथ SF90 Stradale का ही प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन कंटिन्यू रखा गया है। फेरारी CZ26 का डेब्यू अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने वाले Monterey Car Week में होगा।

SF90 Stradale से बिल्कुल अलग डिजाइन CZ26 को Ferrari Design Studio ने Flavio Manzoni की लीडरशिप में डिजाइन किया है। फेरारी के Special Projects प्रोग्राम के तहत तैयार होने वाली ऐसी वन-ऑफ कारों को डिवेलप करने में आमतौर पर करीब दो साल लगते हैं। हालांकि, यह SF90 Stradale पर बेस्ड है, लेकिन CZ26 को अलग पहचान देने के लिए इसकी पूरी बॉडी को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। कार में क्लीन two-box सिल्हूट, उभरे हुए व्हील आर्च और छोटा किया गया रियर सेक्शन दिया गया है। सामने की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली फंक्शनल ग्रिल है, जिसमें बेहद पतली और हिडे लाइटिंग, ब्रेक कूलिंग इंटेक और सेंसर लगाए गए हैं। पीछे की तरफ cantilevered tail-lamps, नया डिफ्यूजर और टाइटेमियम एग्जॉल्ट टिप्स मिलते हैं। CZ26 को खास Argento Veloce silver पेंट में तैयार किया गया है, जिसे Rosso Lampante accents और exposed carbon-fibre elements के साथ जोड़ा गया है।

अंदर से भी बेहद खास केबिन को भी एक्सटीरियर थीम के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें बीस्पोक ब्लैक टेक्निकल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, खास तौर पर CZ26 के लिए तैयार किए गए 3D/additively मैन्युफैक्चर्ड सीट इन्सर्ट्स और सैटिन-फिनिश कार्बन फाइबर मिलते हैं। इसके अलावा ग्लॉस कार्बन फाइबर में मेटैलिक फिलामेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। केबिन में एंब्रॉयडेड CZ26 लोगो भी दिया गया है।