इस कार के इंटीरियर से हुआ खुलासा, कई स्टाइलिश फिजिकल बटन दिए; 1950 की याद दिलाएंगे फीचर्स
फेरारी ने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेस इवेंट में अपनी पहली EV ‘Luce’ के कॉकपिट सेक्शन को दिखाया। इस साल मई में कार और इंटीरियर का पूरा खुलासा होने की उम्मीद है। इसका डिजाइन लेजेंड जॉनी आइव (पहले Apple डिजाइन हेड थे) और LoveFrom में उनकी टीम के साथ मिलकर तैयार किया है। यह शानदार कॉकपिट रेट्रो फेरारी वाइब्स को लेटेस्ट EV टेक के साथ मिलाता है। खास बात ये है कि इसमें कई फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
फेरारी Luce के इंटीरियर की खास बातें
>> यह मास्टरपीस 1950 और 1960 के दशक में फेरारी कारों में देखे जाने वाले तीन-स्पोक वुडन फिनिश वाले स्टीयरिंग व्हील से इंस्पायर्ड है। अपने मॉडर्न फॉर्म में स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से रीसायकल किए गए एल्युमीनियम एलॉय से बना है। यह हल्का है। इसमें क्लासी और प्रीमियम फील है। स्टीयरिंग व्हील में एविएशन-स्टाइल कंट्रोल के साथ दो तिकोने पॉड हैं।
>> बाईं तरफ यूजर रेंज, टूर और परफॉर्मेंस के ड्राइविंग मोड चुनने के लिए रोटरी स्विच चुन सकते हैं। दाईं तरफ, एक रेड मैनेटिनो का इस्तेमाल चेसिस कॉन्फिगरेशन मोड आइस, वेट, ड्राई, स्पोर्ट और ESC OFF चुनने के लिए किया जा सकता है। डैम्पिंग और वाइपर कंट्रोल भी दिए गए हैं।
>> फेरारी के हाल ही में फाइल किए गए पेटेंट से पता चलता है कि Luce EV यूजर्स को अलग-अलग पहियों पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करने की सुविधा दे सकता है। प्रांसिंग हॉर्स एम्बलम में एक रोशनी वाला ट्रांसपेरेंट सेक्शन हो सकता है, जिसका इस्तेमाल अलर्ट और नोटिफिकेशन दिखाने के लिए किया जा सकता है।
फेरारी Luce का फीचर्स और फिजिकल बटन
फेरारी Luce में एविएशन-स्टाइल डायल के साथ 12.5-इंच का इंस्ट्रूमेंट बिनकल है। सीधे स्टीयरिंग कॉलम पर लगे डायल बिना किसी रुकावट के आसानी से जानकारी पाने में मदद करते हैं। डायल में खास सैमसंग OLED डिस्प्ले सहित एडवांस्ड टेक का इस्तेमाल किया गया है। बड़ा सेंट्रल डायल एक फिजिकल सुई के साथ-साथ एक डिजिटल रीडआउट के साथ स्पीड दिखाता है। नीचे, यूजर्स बची हुई बैटरी और उपलब्ध रेंज देख सकते हैं। बाईं तरफ, एक छोटा डायल पावर/रीजेन परसेंटेज दिखाता है। दाईं तरफ भी एक छोटा डायल है, जिसमें टायर प्रेशर और G Force जैसे रीडआउट हैं। ऊपर की OLED लेयर रोशनी देती है और इसका इस्तेमाल वॉर्निंग, नेविगेशन या शिफ्ट एड्स दिखाने के लिए किया जा सकता है।
इंस्ट्रूमेंट पैनल के दाईं तरफ 10.12-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो बॉल-एंड-सॉकेट जॉइंट पर लगी है। इसमें पाम रेस्ट है, जिससे यूजर्स के लिए अलग-अलग कंट्रोल बटन ऑपरेट करना आसान हो जाता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में क्रोनोग्राफ, घड़ी, कंपास और लॉन्च कंट्रोल की जानकारी दिखती है। यह कॉम्पैक्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन आजकल ज्यादातर मॉडर्न कारों में मिलने वाले बड़े डिस्प्ले से बिल्कुल अलग है।
गोरिल्ला ग्लास की सेफ्टी मिलेगी
लूस का सेंटर कंसोल भी अपने खास ग्लास गियर शिफ्टर (मजबूत गोरिल्ला ग्लास) के साथ सुंदर दिखता है। एक और दिलचस्प टेक ई-इंक है, जो सेंटर कंसोल पर मैग्नेटाइज्ड डॉक में ग्लास-एल्युमिनियम की को प्लग करने पर रोशनी करती है। फोटोज से साफ होता है कि फेरारी Luce का इंटीरियर एक EV कॉकपिट कैसा हो सकता है, इसका एक बोल्ड रीटेक है। इसमें टेक, डिजाइन ब्रिलियंस और प्रैक्टिकैलिटी का एक रोमांचक मिक्स है। लूस के साथ, फेरारी ने इलेक्ट्रिफिकेशन के जमाने में परंपरा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक सही तरीका ढूंढ लिया है।
