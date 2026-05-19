अब फेरारी कार खरीदने का सपना होगा साकार! कंपनी ₹3.15 घटा रही कीमतें; FTA का मिलेगा फायदा
मौजूदा टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, CBU यूनिट्स पर लगभग 100 से 110% (बेसिक कस्टम ड्यूटी + दूसरे टैक्स) की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जब इंडिया-EU FTA लागू होगा, तो इम्पोर्ट ड्यूटी शुरू में घटकर लगभग 30 से 40% हो जाएगी। यह उन कारों पर लागू होगा जिनकी कीमत €15,000 (लगभग 16.83 लाख रुपए) से ज्यादा है।
इंडिया-ईयू FTA (फ्री ट्रेज एग्रीमेंट) से देश के अंदर कई चीजों की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। इस लिस्ट में ऑटोमोटिव, खाद्य, वाइन और स्पिरिट्स, और लक्जरी सेगमेंट की से जुड़े कई प्रोडक्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि India-EU FTA इस साल के आखिर में या 2027 में लागू हो जाएगा। FTA से फायदा उठाने वाली कंपनियों की लिस्ट में फेरारा (Ferrari) की कार भी शामिल होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी कारों की बुकिंग का ऑफर काफी कम कीमतों पर लेना शुरू कर दिया है।
मौजूदा टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, CBU यूनिट्स पर लगभग 100 से 110% (बेसिक कस्टम ड्यूटी + दूसरे टैक्स) की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जब इंडिया-EU FTA लागू होगा, तो इम्पोर्ट ड्यूटी शुरू में घटकर लगभग 30 से 40% हो जाएगी। यह उन कारों पर लागू होगा जिनकी कीमत €15,000 (लगभग 16.83 लाख रुपए) से ज्यादा है। वहीं, आने वाले कुछ सालों में इम्पोर्ट ड्यूटी और कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगी।
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Ferrari 812
₹ 5.2 करोड़
Ferrari Portofino
₹ 3.5 करोड़
Ferrari Roma
₹ 3.76 करोड़
Ferrari Purosangue SUV
₹ 10.5 करोड़
इंडिया-EU FTA के आसानी से लागू होने की उम्मीद में फेरारी ने अपनी कारों की कीमतों में काफी कमी करके बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। अभी के लिए, कीमतों में यह कटौती सिर्फ पूरी तरह से पेट्रोल से चलने वाली फेरारी कारों पर ही मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया-EU FTA में पेट्रोल कारों पर लगने वाले टैक्स के बारे में तो साफ तौर पर बताया गया है, लेकिन हाइब्रिड कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में अभी पूरी तरह से साफ जानकारी नहीं है।
|फेरारी कार की FTA के बाद भारत में अनुमानित कीमतें
|ICE मॉडल
|FTA के बाद अनुमानित कीमत
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|फेरारी पुरोसांग्वे
|7.35
|10.5
|3.15
|फेरारी 12सिलिन्द्री स्पाइडर
|6.4
|9.15
|2.75
|फेरारी 12सिलिन्द्री कूप
|5.95
|8.5
|2.55
|फेरारी अमाल्फी
|3.91
|5.59 (indicative)
|1.68
|सभी एक्स-शोरूम कीमतें करोड़ रुपए में हैं।
फेरारी की भारत के लिए मौजूदा हाइब्रिड कारें, जैसे 296 GTB, 296 GTS और 849 टेस्टारोसा, अभी इस नई कीमत योजना से बाहर रखी गई हैं। EVs को भी पहले 5 सालों में कम इम्पोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया है। ऐसा शायद भारत के अपने EV मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए किया गया है। फेरारी के पास अभी बिक्री के लिए कोई BEV नहीं है। हालांकि, ब्रांड की पहली BEV, लूस (Luce) तेजी से आगे बढ़ रही है और इस साल के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है।
अभी के लिए, ग्राहक फेरारी की पेट्रोल कारों की कम कीमतों का फायदा उठा सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से फेरारी अपनी पेट्रोल कारों की कीमतों में लगभग 30% की कमी कर रही है। फेरारी पुरोसांग्वे अभी 10.50 करोड़ रुपए में मिल रही है। FTA लागू होने के बाद, पुरोसांग्वे की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.35 करोड़ रुपए हो सकती है, जो 3.15 करोड़ रुपए की कमी है।
फेरारी 12सिलिन्द्री स्पाइडर अभी 9.15 करोड़ रुपए में मिल रही है। FTA के मंजूर होने के बाद, 12सिलिन्द्री स्पाइडर की कीमत घटकर 6.40 करोड़ रुपए हो सकती है। इससे 2.75 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसी तरह, फेरारी 12सिलिन्द्री स्पाइडर कूप की कीमत मौजूदा 8.50 करोड़ रुपए से घटकर 5.95 करोड़ रुपए हो सकती है, जिससे 2.55 करोड़ रुपए की बचत होगी। फेरारी आने वाली अमाल्फी के लिए भी कम कीमतों पर बुकिंग ले रही है। इसकी कीमत लगभग 5.59 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। FTA लागू होने पर, अमाल्फी की कीमत लगभग 3.91 करोड़ रुपए हो सकती है, जिससे 1.68 करोड़ रुपए की बचत होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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