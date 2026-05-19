अब फेरारी कार खरीदने का सपना होगा साकार! कंपनी ₹3.15 घटा रही कीमतें; FTA का मिलेगा फायदा

मौजूदा टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, CBU यूनिट्स पर लगभग 100 से 110% (बेसिक कस्टम ड्यूटी + दूसरे टैक्स) की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जब इंडिया-EU FTA लागू होगा, तो इम्पोर्ट ड्यूटी शुरू में घटकर लगभग 30 से 40% हो जाएगी। यह उन कारों पर लागू होगा जिनकी कीमत €15,000 (लगभग 16.83 लाख रुपए) से ज्यादा है।

इंडिया-ईयू FTA (फ्री ट्रेज एग्रीमेंट) से देश के अंदर कई चीजों की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। इस लिस्ट में ऑटोमोटिव, खाद्य, वाइन और स्पिरिट्स, और लक्जरी सेगमेंट की से जुड़े कई प्रोडक्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि India-EU FTA इस साल के आखिर में या 2027 में लागू हो जाएगा। FTA से फायदा उठाने वाली कंपनियों की लिस्ट में फेरारा (Ferrari) की कार भी शामिल होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी कारों की बुकिंग का ऑफर काफी कम कीमतों पर लेना शुरू कर दिया है।

मौजूदा टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, CBU यूनिट्स पर लगभग 100 से 110% (बेसिक कस्टम ड्यूटी + दूसरे टैक्स) की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जब इंडिया-EU FTA लागू होगा, तो इम्पोर्ट ड्यूटी शुरू में घटकर लगभग 30 से 40% हो जाएगी। यह उन कारों पर लागू होगा जिनकी कीमत €15,000 (लगभग 16.83 लाख रुपए) से ज्यादा है। वहीं, आने वाले कुछ सालों में इम्पोर्ट ड्यूटी और कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगी।

इंडिया-EU FTA के आसानी से लागू होने की उम्मीद में फेरारी ने अपनी कारों की कीमतों में काफी कमी करके बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। अभी के लिए, कीमतों में यह कटौती सिर्फ पूरी तरह से पेट्रोल से चलने वाली फेरारी कारों पर ही मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया-EU FTA में पेट्रोल कारों पर लगने वाले टैक्स के बारे में तो साफ तौर पर बताया गया है, लेकिन हाइब्रिड कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में अभी पूरी तरह से साफ जानकारी नहीं है।

फेरारी कार की FTA के बाद भारत में अनुमानित कीमतें ICE मॉडल FTA के बाद अनुमानित कीमत मौजूदा कीमत अंतर फेरारी पुरोसांग्वे 7.35 10.5 3.15 फेरारी 12सिलिन्द्री स्पाइडर 6.4 9.15 2.75 फेरारी 12सिलिन्द्री कूप 5.95 8.5 2.55 फेरारी अमाल्फी 3.91 5.59 (indicative) 1.68 सभी एक्स-शोरूम कीमतें करोड़ रुपए में हैं।

फेरारी की भारत के लिए मौजूदा हाइब्रिड कारें, जैसे 296 GTB, 296 GTS और 849 टेस्टारोसा, अभी इस नई कीमत योजना से बाहर रखी गई हैं। EVs को भी पहले 5 सालों में कम इम्पोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया है। ऐसा शायद भारत के अपने EV मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए किया गया है। फेरारी के पास अभी बिक्री के लिए कोई BEV नहीं है। हालांकि, ब्रांड की पहली BEV, लूस (Luce) तेजी से आगे बढ़ रही है और इस साल के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है।

अभी के लिए, ग्राहक फेरारी की पेट्रोल कारों की कम कीमतों का फायदा उठा सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से फेरारी अपनी पेट्रोल कारों की कीमतों में लगभग 30% की कमी कर रही है। फेरारी पुरोसांग्वे अभी 10.50 करोड़ रुपए में मिल रही है। FTA लागू होने के बाद, पुरोसांग्वे की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.35 करोड़ रुपए हो सकती है, जो 3.15 करोड़ रुपए की कमी है।