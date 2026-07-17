भारत आई हवा से बात करने वाली यह सुपरकार! 3.3 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार, कीमत ₹4.6 करोड़

फेरारी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई लग्जरी कार 'अमालफी स्पाइडर' (Amalfi Spider) को लॉन्च कर दिया है। भारत में इस ओपन-टॉप ग्रैंड टूरर की एक्स-शोरूम कीमत 4.6 करोड़ रुपये से शुरू होती है।

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मशहूर सुपरकार निर्माता कंपनी फेरारी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई लग्जरी कार 'अमालफी स्पाइडर' (Amalfi Spider) को लॉन्च कर दिया है। भारत में इस शानदार ओपन-टॉप ग्रैंड टूरर की एक्स-शोरूम कीमत 4.6 करोड़ रुपये से शुरू होती है। बता दें कि मार्च, 2026 में हुए इसके ग्लोबल डेब्यू के कुछ महीनों बाद ही इसे भारतीय ग्राहकों के लिए पेश कर दिया गया है। यह नई कार अमालफी कूपे का कनवर्टिबल यानी ओपन-रूफ वर्जन है। यह अमीर कार लवर्स के एक लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो खुली हवा में ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं।

कीमत और पोजिशनिंग कीमत और पोजिशनिंग की बात करें तो अमालफी स्पाइडर अपने कूपे (हार्ड-टॉप) मॉडल से ज्यादा प्रीमियम है। यह अमालफी कूपे से करीब 52 लाख रुपये महंगी है। यह गाड़ी लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद आरामदायक है। इसके साथ ही इसमें शानदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन तालमेल मिलता है। कंपनी इस कार के साथ ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शन भी दे रही है।

320 kmph है टॉप स्पीड इस सुपरकार की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन और दमदार परफॉर्मेंस है। अमालफी स्पाइडर में 3.9-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है। यह इंजन 640bhp की अधिकतम पावर और 760Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कूपे मॉडल से 86 किलोग्राम भारी होने के बावजूद इसकी रफ्तार बेमिसाल है। यह कार महज 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 320 किमी प्रति घंटा है।

कार में हैं कई कलर ऑप्शन डिजाइन के मामले में यह दिखने में काफी हद तक अमालफी कूपे जैसी ही लगती है। इसमें सबसे बड़ा अंतर इसकी फोल्डिंग फैब्रिक रूफ है। इस छत को 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर भी केवल 13.5 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है। यह सॉफ्ट-टॉप चार अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है। हवा के शोर को कम करने के लिए इसमें रियर-सीट के पीछे खास विंड डिफ्लेक्टर दिए गए हैं ।