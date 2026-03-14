फेरारी की नई सुपरकार, 640hp की ताकत, 3.3 सेकेंड में 100 की स्पीड, कमाल का है लुक

Mar 14, 2026 11:53 am IST

फेरारी की यह नई कार 640 हॉर्सपावर जेनरेट करने वाले ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 3.9-लीटर V8 इंजन के साथ आती है। इसकी टॉप-स्पीड 320kmph की है और यह मात्र 3.3 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

फेरारी ने अपनी लेटेस्ट सुपरकार Amalfi Spider को लॉन्च किया है। यह नई कार ओरिजिनल अमाल्फी कूपे का 2+2 सॉफ्ट-टॉप कन्वर्टिबल वर्जन है। इसमें पांच-लेयर वाली फैब्रिक रूफ से लैस है और यह 640 हॉर्सपावर जेनरेट करने वाले ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 3.9-लीटर V8 इंजन के साथ आती है। कार में 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन ऑफर करती है। इसकी टॉप-स्पीड 320kmph की है और यह मात्र 3.3 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए डीटेल में जानते हैं फेरारी की इस नई कार के बारे में।

जबर्दस्त इंजन और परफॉर्मेंस अमाल्फी स्पाइडर में 3.9 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन लगा है जो 640 हॉर्सपावर और 760 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो रियर वील्स को पावर देता है। यह कार 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 320 किमी प्रति घंटे है। कूपे से 86 किलोग्राम अधिक, यानी 1,556 किलोग्राम वजन होने के बावजूद, स्पाइडर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में कूपे के बराबर ही समय लेती है, लेकिन 0 से 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में इसे 9.4 सेकंड लगते हैं, जो कूपे से 0.4 सेकंड अधिक है। बेहतर कंट्रोल के लिए फेरारी इसमें ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी और एक ऐक्टिव रियर स्पॉइलर दे रहा है, जो मिनिमम ड्रैग इंक्रीज के साथ 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर 110 किलोग्राम तक का डाउनफोर्स ऑफर करता है।

गजब का है डिजाइन चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध इसकी फैब्रिक रूफ 13.5 सेकंड में खुल जाती है और फोल्ड होने पर इसकी मोटाई मात्र 220 मिमी रहती है। इस डिजाइन के कारण रूफ नीचे होने पर 172 लीटर और ऊपर होने पर 255 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है। पीछे की सीटों के बैकरेस्ट पर लगे विंड डिफ्लेक्टर शोर को कम करने में मदद करते हैं। 5-लेयर वाला रूफ मटीरियल फेरारी के हार्डटॉप के NVH लेवल के अनुरूप है। दिखने में स्पाइडर कूपे जैसी ही है, लेकिन इसमें एक विशेष रोसो ट्रामोंटो (Rosso Tramonto) पेंट ऑप्शन उपलब्ध है। ब्रैंड के अनुसार, यह एक 'Shimmering Effect' क्रिएट करता है।