9 सेकेंड में 0 से 200 kmph की स्पीड पकड़ती है Ferrari की नई सुपरकार, कीमत ₹5.59 करोड़

Feb 07, 2026 02:03 pm IST

फेरारी की लेटेस्ट एंट्री लेवल सुपरकार भारत आने को तैयार है। कंपनी की सुपरकार का नाम - Ferrari Amalfi है। ग्लोबल मार्केट में इसकी एंट्री पिछले साल जुलाई में हुई थी। भारत में यह इस साल के आखिर में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इटैलियन ऑटोमेकर फेरारी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस सुपरकार का भारत में एक्स-शोरूम प्राइस 5.59 करोड़ रुपये होगा। यह सुपरकार ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस है। यह मात्र 3.3 सेकेंड में 0 से 100 km/h और केवल 9 सेकेंड में 0 से 200 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं डीटेल।

डिजाइन कंपनी इस कार में ट्रेडिशनल फेरारी डिजाइन के साथ मॉडर्न स्टाइल दे रही है। सुपरकार के फ्रंट में नॉर्मल ग्रिल की जगह बॉडी-कलर्ड फ्लोटिंग विंग दिया गया है। यहां आपको स्लीक इंटीग्रेटेड हेडलैंप्स और सेंसर भी देखने को मिलेंगे। कार का लोअर स्प्लिटर इसे दिखने में और चौड़ा बनाता है। रियर डिजाइन की बात करें, तो यहां कंपनी स्ट्राइकिंग शोल्डर लाइन के साथ मिनिमलिस्टिक टेल दे रही है। कार के ऐरोडाइमैनिक्स को ब्रॉड डिफ्यूजर और बेहतर बनाने का काम करता है।

शानदार इंटीरियर यह कार फेरारी रोमा की सक्सेसर है और इसीलिए इसके डैशबोर्ड का लुक भी नया किया गया है। यह कंपनी की 12-सिलिंडर वाले मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। डैशबोर्ड बोल्ड मोनोलिथिक स्टाइल वाला है। इसमें मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एयर वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड का सेंटर कंसोल ऐनोडाइज्ड ऐल्युमिनियम का बना है। यहां ग्राहकों को गियर सेलेक्टर, की स्लॉट, वायरलेस चार्जिंग पैड और सेकेंडरी कंट्रोल जैसे ऑप्शन मिलेंगे।