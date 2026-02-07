Hindustan Hindi News
9 सेकेंड में 0 से 200 kmph की स्पीड पकड़ती है Ferrari की नई सुपरकार, कीमत ₹5.59 करोड़

9 सेकेंड में 0 से 200 kmph की स्पीड पकड़ती है Ferrari की नई सुपरकार, कीमत ₹5.59 करोड़

संक्षेप:

फेरारी की लेटेस्ट एंट्री लेवल सुपरकार भारत आने को तैयार है। कंपनी की सुपरकार का नाम - Ferrari Amalfi है। यह मात्र 3.3 सेकेंड में 0 से 100 km/h और केवल 9 सेकेंड में 0 से 200 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं डीटेल।

Feb 07, 2026 02:03 pm IST Kumar Prashant Singh
फेरारी की लेटेस्ट एंट्री लेवल सुपरकार भारत आने को तैयार है। कंपनी की सुपरकार का नाम - Ferrari Amalfi है। ग्लोबल मार्केट में इसकी एंट्री पिछले साल जुलाई में हुई थी। भारत में यह इस साल के आखिर में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इटैलियन ऑटोमेकर फेरारी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस सुपरकार का भारत में एक्स-शोरूम प्राइस 5.59 करोड़ रुपये होगा। यह सुपरकार ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस है। यह मात्र 3.3 सेकेंड में 0 से 100 km/h और केवल 9 सेकेंड में 0 से 200 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं डीटेल।

फेरारी

शानदार इंटीरियर

यह कार फेरारी रोमा की सक्सेसर है और इसीलिए इसके डैशबोर्ड का लुक भी नया किया गया है। यह कंपनी की 12-सिलिंडर वाले मॉडल्स से इंस्पायर्ड है। डैशबोर्ड बोल्ड मोनोलिथिक स्टाइल वाला है। इसमें मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एयर वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड का सेंटर कंसोल ऐनोडाइज्ड ऐल्युमिनियम का बना है। यहां ग्राहकों को गियर सेलेक्टर, की स्लॉट, वायरलेस चार्जिंग पैड और सेकेंडरी कंट्रोल जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:सड़क पर दौड़ती दिखी नई डस्टर, जबर्दस्त है SUV का लुक, रोड प्रेजेंस भी दमदार
फेरारी

ट्विन-टर्बो V8 इंजन और 631 हॉर्सपावर

इसके अलावा इसमें ऑप्शनल कंफर्ट सीट्स हैं, जो तीन साइज में आते हैं। इनमें वेंटिलेशन और मसाज का फीचर भी है। साथ ही तीन इंटेन्सिटी लेवल पर पांच कस्टमाइजेबल प्रोग्राम भी हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें ऑप्शनल 14-स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम 1,200 वॉट का हाई-क्वॉलिटी ऑडियो ऑफर करता है। यह सुपरकार ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस है, जो 631 हॉर्सपावर जेनरेट करता है। यह इंजन 8-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन पर काम करता है। यह कार 9 सेकेंड में 0 से 200 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।

ये भी पढ़ें:IPL जीतने वाली RCB विमेंस टीम को गिफ्ट, सभी खिलाड़ियों को मिला चेतक C25 स्कूटर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

Auto News Hindi

