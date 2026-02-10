Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़ferrari 849 testarossa set to arrive india at rs 10-37 crore by march 2026
भारत आ रही ₹10 करोड़ की ये सुपरकार, पलक झपकते ही 100kmph की रफ्तार, 330kmph है टॉप स्पीड

भारत आ रही ₹10 करोड़ की ये सुपरकार, पलक झपकते ही 100kmph की रफ्तार, 330kmph है टॉप स्पीड

संक्षेप:

फेरारी भारत में अपनी अब तक की सबसे दमदार और एक्सक्लूसिव सुपरकार लाने जा रही है। बता दें कि Ferrari 849 Testarossa को मार्च 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

Feb 10, 2026 10:01 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेरारी भारत में अपनी अब तक की सबसे दमदार और एक्सक्लूसिव सुपरकार लाने जा रही है। बता दें कि Ferrari 849 Testarossa को मार्च 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह फेरारी SF90 Stradale की जगह लेगी और भारत में सीधे तौर पर लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो को टक्कर देगी। सबसे खास बात इसका नाम है, क्योंकि फेरारी ने दशकों बाद अपना आइकॉनिक Testarossa बैज वापस लाया है, जो ब्रांड की रेसिंग और सुपरकार विरासत की याद दिलाता है। इसलिए यह कार सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि Ferrari के इतिहास की झलक भी पेश करती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

दमदार है कार कार पावरट्रेन

परफॉर्मेंस के मामले में Ferrari 849 Testarossa किसी सुपरकार लवर्स का सपना है। इसमें 4.0 लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इंजन और तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर करीब 1,050bhp की जबरदस्त ताकत पैदा करते हैं। यह पावर चारों पहियों तक 8-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के जरिए पहुंचती है। कंपनी का दावा है कि यह सुपरकार सिर्फ 2 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि 200 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने में करीब 6 सेकंड लगते हैं। इसकी टॉप स्पीड 330 किमी प्रति घंटा से ज्यादा है। खास बात यह भी है कि इसमें दी गई बैटरी की मदद से यह कार करीब 25 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में भी चलाई जा सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ferrari 812

Ferrari 812

₹ 5.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

₹ 4.18 - 4.47 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO

₹ 4.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato

₹ 4.61 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aston Martin DB12

Aston Martin DB12

₹ 4.59 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati MCPura

Maserati MCPura

₹ 5.12 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

लुक्स है बेहद अट्रैक्टिव

लुक्स की बात करें तो Ferrari 849 Testarossa सड़क पर बेहद आक्रामक और शानदार नजर आती है। इसका लो और चौड़ा स्टांस, शार्प कट्स और बड़े एयर इनटेक्स इसे देखते ही पहचान दिला देते हैं। आगे की तरफ L-शेप LED हेडलैंप्स और बीच में ब्लैक स्ट्रिप पुराने Ferrari मॉडल्स की याद दिलाते हैं। साइड से देखने पर बड़े एयर इनटेक्स और फ्लाइंग बट्रेस इसे और स्पोर्टी बनाते हैं, जबकि पीछे की तरफ स्लिम टेललैंप्स, ऊपर की तरफ लगे एग्जॉस्ट और बड़ा डिफ्यूजर इसे एक रेस कार जैसा लुक देते हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स

केबिन पूरी तरह ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें कोई सेंट्रल टचस्क्रीन नहीं दी गई है। ड्राइवर के सामने 16-इंच का डिजिटल डिस्प्ले है और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन दी गई है। स्टीयरिंग व्हील पर फिजिकल बटन हैं और गियर सेलेक्टर को क्लासिक Ferrari मैनुअल गियरबॉक्स से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है। कुल मिलाकर Ferrari 849 Testarossa अपने दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डिजाइन और ऐतिहासिक नाम के साथ 2026 में भारत आने वाली सबसे चर्चित सुपरकार्स में से एक बनने वाली है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।