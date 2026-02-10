भारत आ रही ₹10 करोड़ की ये सुपरकार, पलक झपकते ही 100kmph की रफ्तार, 330kmph है टॉप स्पीड

संक्षेप: फेरारी भारत में अपनी अब तक की सबसे दमदार और एक्सक्लूसिव सुपरकार लाने जा रही है। बता दें कि Ferrari 849 Testarossa को मार्च 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

Feb 10, 2026 10:01 am IST

फेरारी भारत में अपनी अब तक की सबसे दमदार और एक्सक्लूसिव सुपरकार लाने जा रही है। बता दें कि Ferrari 849 Testarossa को मार्च 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह फेरारी SF90 Stradale की जगह लेगी और भारत में सीधे तौर पर लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो को टक्कर देगी। सबसे खास बात इसका नाम है, क्योंकि फेरारी ने दशकों बाद अपना आइकॉनिक Testarossa बैज वापस लाया है, जो ब्रांड की रेसिंग और सुपरकार विरासत की याद दिलाता है। इसलिए यह कार सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि Ferrari के इतिहास की झलक भी पेश करती है।

दमदार है कार कार पावरट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में Ferrari 849 Testarossa किसी सुपरकार लवर्स का सपना है। इसमें 4.0 लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इंजन और तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर करीब 1,050bhp की जबरदस्त ताकत पैदा करते हैं। यह पावर चारों पहियों तक 8-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के जरिए पहुंचती है। कंपनी का दावा है कि यह सुपरकार सिर्फ 2 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि 200 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने में करीब 6 सेकंड लगते हैं। इसकी टॉप स्पीड 330 किमी प्रति घंटा से ज्यादा है। खास बात यह भी है कि इसमें दी गई बैटरी की मदद से यह कार करीब 25 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में भी चलाई जा सकती है।

लुक्स है बेहद अट्रैक्टिव लुक्स की बात करें तो Ferrari 849 Testarossa सड़क पर बेहद आक्रामक और शानदार नजर आती है। इसका लो और चौड़ा स्टांस, शार्प कट्स और बड़े एयर इनटेक्स इसे देखते ही पहचान दिला देते हैं। आगे की तरफ L-शेप LED हेडलैंप्स और बीच में ब्लैक स्ट्रिप पुराने Ferrari मॉडल्स की याद दिलाते हैं। साइड से देखने पर बड़े एयर इनटेक्स और फ्लाइंग बट्रेस इसे और स्पोर्टी बनाते हैं, जबकि पीछे की तरफ स्लिम टेललैंप्स, ऊपर की तरफ लगे एग्जॉस्ट और बड़ा डिफ्यूजर इसे एक रेस कार जैसा लुक देते हैं।