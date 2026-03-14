₹10.37 करोड़ में नई फेरारी लॉन्च, सिर्फ 2.3 सेकंड में पकड़ लेगी 100kmph की स्पीड; जानिए खासियत

फेरारी ने भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप 849 टेस्टारोसा (849 Testarossa) कार को लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2025 में दुनियाभर में पेश की गई टेस्टारोसा, पुरानी SF90 स्ट्राडाले (Stradale) को रिप्लेस करेगी।फेरारी ने अपनी इस नई कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.37 करोड़ रुपए रखी है।

फेरारी ने भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप 849 टेस्टारोसा (849 Testarossa) कार को लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2025 में दुनियाभर में पेश की गई टेस्टारोसा, पुरानी SF90 स्ट्राडाले (Stradale) को रिप्लेस करेगी।फेरारी ने अपनी इस नई कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.37 करोड़ रुपए रखी है। यह कीमत बिना किसी एक्स्ट्रा ऑप्शन के है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। जबकि डिलीवरी 2026 की दूसरी छमाही (H2) में शुरू होने की उम्मीद है।

849 टेस्टारोसा का लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो (Lamborghini Revuelto) से सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस कार का नाम फेरारी की मशहूर "टेस्ला रोसा" विरासत से लिया गया है। यह शब्द पहली बार 1956 में फेरारी 500 TR के साथ इस्तेमाल किया गया था। यह नाम फेरारी के हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग इंजनों पर लगे खास रेड कलर के 'कैम कवर' को दर्शाता था। यह एक ऐसा डिजाइन था जो जल्द ही इस ब्रांड की मोटरस्पोर्ट विरासत का सिंबल बन गया।

849 टेस्टारोसा का बाहरी डिजाइन पूरी तरह से नया है, जो 1970 के दशक की स्पोर्ट्स प्रोटोटाइप रेसिंग कारों और मशहूर फेरारी 512 S से इंस्पायर्ड है। कार के अगले हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली हुई लाइटिंग ग्राफrक दी गई है। यह डिजाइन फेरारी F80 और फेरारी 12Cilindri में देखे गए डिजाइन जैसा ही है। कार के साइड प्रोफाइल को बड़े एलॉय व्हील्स, ब्लैक कलर की रूफ लाइन और A-पिलर्स, और डोर के पीछे बॉडीवर्क में बने एयर इंटेक्स से और भी अट्रैक्ट बनाया गया है।

फेरारी 849 टेस्टारोसा का एक्सटीरियर और इंटीरियर कार के पिछले हिस्से में 849 टेस्टारोसा में एक अनोखा 'ट्विन-टेल' आर्किटेक्चर दिया गया है। इसमें दो अलग-अलग विंग सेक्शन हैं, जो कार के कुल 'डाउनफोर्स' का लगभग 10% हिस्सा जनरेट करते हैं। यह फेरारी SF90 स्ट्राडाले में देखे गए पारंपरिक डिजाइन की जगह लेता है। 849 टेस्टारोसा के पिछले हिस्से में दिखने वाले अन्य खास डिजाइन एलिमेंट में ऊपर की ओर लगा हुआ 'डुअल-एग्जॉस्ट' सेटअप, पतली LED टेललैंप्स और एक बड़ा 'डिफ्यूजर' शामिल हैं।

फेरारी 849 टेस्टारोसा का इंटीरियर पूरी तरह से ड्राइवर पर फोकस्ड है। केबिन में एक ऊंचा 'सेंटर कंसोल' दिया गया है, यह एक 'ब्रिज' की तरह काम करता है और दोनों स्पोर्ट्स सीटों को एक-दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा, एक और खास बात यह है कि मुख्य डैशबोर्ड पर कोई भी 'इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन' नहीं दी गई है। एक बड़ा 16-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले ड्राइवर को सभी जरूरी जानकारी देता है, जबकि एक पतली 9-इंच की स्क्रीन पैसेंजर्स के लिए रखी गई है। फेरारी ने थ्री-स्पोक वाले, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील में कई फिजिकल कंट्रोल भी दिए हैं, ताकि जरूरी फंक्शन तक जल्दी पहुंचा जा सके।

फेरारी 849 टेस्टारोसा का परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस और नए कम्पोनेंट जोड़ने के बावजूद जिनसे आम तौर पर वजन 20Kg से ज्यादा बढ़ जाता है, फेरारी ने इसका ड्राई वजन 1,570Kg पर ही बनाए रखा है, जो फेरारी SF90 स्ट्राडाले के बराबर है। यह वजन कम करने के कई उपायों से मुमकिन हो पाया, जिनमें 35% हल्के रोड स्प्रिंग और रेसिंग इंजन से ली गई एडवांस्ड मशीनिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

फेरारी 849 टेस्टारोसा में वही प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है जो SF90 स्ट्राडाले में है। इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप है। ये दो आगे वाले एक्सल पर और एक इंजन और गियरबॉक्स के बीच पीछे की तरफ है। हालांकि, इंजन को काफी अपग्रेड किया गया है ताकि यह 830 bhp की पावर दे सके, जो पिछले मॉडल के मुकाबले आउटपुट में 50 bhp की बड़ी बढ़ोतरी है। इसका कुल मिलाकर आउटपुट 1050 bhp है।