2.3 सेकेंड में 100 की स्पीड और 1050hp, 14 मार्च को आ रही यह हाइपरकार, कीमत ₹10 करोड़ से ज्यादा
Ferrai 849 Testarossa की भारत में एंट्री होने वाली है। यह हाइपरकार 14 मार्च को लॉन्च होने वाली है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.37 करोड़ से शुरू होगा। फेरारी की यह नई कार मात्र 2.3 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है।
फेरारी भारत में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसी महीने की 14 तारीख यानी अगले शनिवार को भारत में अपनी 849 Testarossa को लॉन्च करने वाली है। इसकी सीधी टक्कर Lamborghini Revuelto से होगी। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हाइपरकार की कीमत भारत में 10.37 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी। फेरारी की यह अपकमिंग हाइपकार 4 लीटर के ट्विन-टर्बो प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस है, जो 1050hp की ताकत जेनरेट करता है। 849 टेस्टारॉसा की खास बात है कि यह मात्र 2.3 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इस हाइपरकार की टॉप-स्पीड 330 kmph है। आइए जानते हैं डीटेल।
इलेक्ट्रिक पावर पर 16 किमी से 25 किमी तक की रेंज
मिड-इंजन वाली फेरारी 849 टेस्टारॉसा में प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम लगा है, जिसमें 4-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन और तीन इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं। इनमें दो फ्रंट एक्सल पर और एक इंजन और गियरबॉक्स के बीच में मौजूद है। V8 इंजन अकेले 830 हॉर्सपावर जेनरेट करता है, जबकि कुल सिस्टम आउटपुट 1050 हॉर्सपावर है। 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चारों वील को पावर सप्लाई करता है। फेरारी का दावा है कि टेस्टारॉसा 2.3 सेकेंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 330 किमी प्रति घंटे है। इसकी 7.45 kWh की बैटरी इसे केवल इलेक्ट्रिक पावर पर 16 किमी से 25 किमी तक ले जा सकती है।
बोल्ड और यूनीक डिजाइन
नया मॉडल एक बोल्ड और यूनीक डिजाइन के साथ आता है। हाइपरकार के फ्रंट में L- शेप एलईडी हेडलाइट्स बोनट पर पर मौजूद एक ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं, जो पुराने फेरारी मॉडल्स से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग देते हैं। बम्पर में एक लेयर्ड डिजाइन है, जिसमें एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक और एक उभरा हुआ फ्रंट लिप है। साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय वील्स, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ और A-पिलर्स के साथ रियर में इंटीग्रेटेड बड़े एयर इनटेक दिखाई देते हैं। पीछे की ओर आपको डिजाइन में ट्विन टेल सेक्शन, स्लिम एलईडी टेल-लाइट्स, एक हाई-माउंटेड ड्यूल-एग्जॉस्ट सेटअप और एक बड़ा डिफ्यूजर भी देखने को मिलेगा।
बड़ा 16-इंच का डिजिटल डिस्प्ले
इंटीरियर की बात करें, तो केबिन का लेआउट ड्राइवर पर ज्यादा फोकस करता है। इसमें मौजूद ऊंचा सेंटर कंसोल और ब्रिज-स्टाइल डिवाइडर दोनों स्पोर्ट्स सीट्स को अलग करते हैं। डैशबोर्ड में ट्रेडिशनल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन नहीं है। इसकी बजाय ड्राइवर को एक बड़ा 16-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और पैसेंजर्स के लिए कंपनी एक स्लिम 9-इंच का स्क्रीन ऑफर कर रही है। इन सबके साथ इसमें कंपनी वायरले ऐपल कारप्ले और ऐंड्ऱॉयड ऑटो के साथ 7-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दे रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
