अमेरिका में सबसे तेज बिक रहीं ये कारें, नई से भी सस्ती पड़ रहीं; वजह जानकर चौंक जाएंगे

अगर आप सोचते थे कि EV सिर्फ अमीरों का शौक है, तो अब ये सोच बदलने वाली है। जी हां, क्योंकि अमेरिका में यूज़्ड EVs की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसके पीछे की वजह जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 06:13 PM
अमेरिका में कार खरीदने वालों के लिए इन दिनों सबसे हॉट डील नई नहीं, बल्कि यूज्ड (सेकंड-हैंड) इलेक्ट्रिक कारें और ट्रक हैं। अगर आप सोचते थे कि EV सिर्फ अमीरों का शौक है, तो अब ये सोच बदलने वाली है। जी हां, क्योंकि अमेरिका में यूज़्ड EVs की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण किफायती दाम है। नई EVs की तुलना में पुरानी इलेक्ट्रिक कारें तेजी से डिप्रिसिएट (कीमत गिरना) होती हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड मसटैंग Mach-E GT (Ford Mustang Mach-E GT) की नई कीमत करीब 55,000 डॉलर थी, जबकि एक साल पुराना मॉडल 33,000 डॉलर में बिक रहा है। आइए इसकी अन्य वजहों पर नजर डालते हैं।

नए जैसे फीचर्स

ज्यादातर सेकेंड-हैंड EVs सिर्फ 2-3 साल पुरानी हैं, जबकि गैसोलीन कारें औसतन 6-7 साल पुरानी मिलती हैं। यानी इस्तेमाल कम और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिलती है।

कम मेंटेनेंस

EVs में ना रेडिएटर, ना स्पार्क प्लग, ना इंजन ऑयल। इसलिए रिपेयर और सर्विस कॉस्ट बेहद कम है। ऊपर से बैटरी पर आमतौर पर 8 साल या 1 लाख मील की वारंटी मिलती है।

कीमत गैस कार जैसी

अगस्त 2025 में अमेरिका में एक सेकेंड-हैंड EV की औसत कीमत 34,700 डॉलर रही, जो पेट्रोल/डीजल कारों के लगभग बराबर है।

उदाहरण से समझें

एक दो साल पुरानी टोयोटा RAV4 (पेट्रोल SUV) की कीमत 31,100 डॉलर है, वहीं दूसरी ओर उतनी ही पुराने टोयोटा bZ4X (इलेक्ट्रिक SUV) की कीमत 24,500 रुपये है। इसका मतलब है कि न सिर्फ सस्ती, बल्कि तेज एक्सेलरेशन, बड़ा टचस्क्रीन और इंजन सर्विसिंग की झंझट से भी छुटकारा मिलता है।

मार्केट में बूम

2025 की पहली छमाही में यूज्ड EV सेल्स में 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल, मार्केट में उपलब्ध यूज़्ड EVs औसतन 36 दिनों में बिक जाती हैं, जबकि पेट्रोल कारों को बेचने में 42 दिन लगते हैं। अगले साल तक करीब 2.4 लाख EVs लीज पीरियड से बाहर आकर सेकंड-हैंड मार्केट में एंट्री करने वाली हैं।

भरोसा भी बढ़ा

लोग अब समझ रहे हैं कि 3 साल पुरानी EV भी बढ़िया रेंज देती है, जल्दी चार्ज होती है और सभी मॉडर्न फीचर्स से लैस रहती हैं। यही वजह है कि पहले जिन लोगों को EV "अमीरों का खिलौना" लगती थी, वे भी अब इसे खरीदने लगे हैं।

यही वजह है कि अमेरिका में यूज़्ड EVs अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि फर्स्ट चॉइस बनती जा रही हैं। आने वाले सालों में अनुमान है कि लोग नई EVs से ज्यादा सेकेंड-हैंड EVs खरीदेंगे, ठीक वैसे ही जैसे दशकों से पेट्रोल-डीजल कारों के साथ होता आया है।

