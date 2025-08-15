देश के किन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा FASTag एनुअल पास? इसे बनवाने से पहले यहां देखें लिस्ट
ये पास सिर्फ NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा। ऐसे में आप भी इसे बनवाने की सोच रहे हैं तब पहले इस इसके अंदर आने वाले रूट को देख लें। ताकि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो।
केंद्र सरकार ने आज (15 अगस्त 2025) से एनुअल FASTag पास योजना शुरू कर दी है। इस पास की कीमत सिर्फ 3000 रुपए तय की गई है। इस पास की मदद से 200 टोल को पास कर पाएंगे। इस पास से प्रति टोल खर्च सिर्फ 15 रुपए ही आएगा। कुल मिलाकर इस पास से सालाना 7000 रुपए तक की बचत होने वाली है। हालांकि, ये पास सिर्फ NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा। ऐसे में आप भी इसे बनवाने की सोच रहे हैं तब पहले इस इसके अंदर आने वाले रूट को देख लें। ताकि आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो।
FASTag एनुअल पास NHAI द्वारा ऑपरेटेड जिन नेशनल हाईवे पर काम करेगा उस लिस्ट में नेशनल हाईवे 44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी), नेशनल हाईवे 19 (दिल्ली से कोलकाता), नेशनल हाईवे 16 (कोलकाता से पूर्वी तट), नेशनल हाईवे 48 (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर), नेशनल हाईवे 27 - पोरबंदर से सिलचर (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर), नेशनल हाईवे 65 (पुणे से मछलीपट्टनम), नेशनल हाईवे 3 (आगरा से मुंबई) और नेशनल हाईवे 11 (आगरा से बीकानेर) शामिल हैं।
FASTag एनुअल पास NHAI द्वारा ऑपरेटेड जिन नेशनल एक्सप्रेसवे पर काम करेगा उस लिस्ट में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे, मुंबई-सूरत एक्सप्रेसवे, मुंबई-रत्नागिरी एक्सप्रेसवे, चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शामलि हैं।
आने वाले दिनों में FASTag एनुअल पास की लिस्ट में जो NHAI ऑपरेटेड नेशनल एक्सप्रेसवे जुड़ने वाले हैं उसमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे शामिल हैं। ये सभी एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं।
यहां काम नहीं करेगा FASTag एनुअल पास
FASTag एनुअल पास जिन टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा उसमें राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कें शामिल हैं। यहां पर फास्टैग सामान्य रूप से काम करेगा। यानी टोल पर लगने वाला मूल टैक्स ही आपको देना होगा। इस लिस्ट में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
