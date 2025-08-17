FASTag एनुअल पास ने पहले ही दिन मचाई धूम, 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया एक्टिवेट; जानिए कितने का हुआ ट्रांजैक्शन?

FASTag एनुअल पास ने भारत में पहले दिन ही धूम मचा दी। पहले दिन ही देश के 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे एक्टिवेट कराया है। वहीं, 1.39 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड किए गए हैं।

Sun, 17 Aug 2025 04:30 PM

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्वतंत्रता दिवस पर FASTag एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लॉन्च किया और पहले ही दिन इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। लॉन्च के पहले दिन ही 1.40 लाख से ज्यादा यूजर्स ने पास खरीदा और एक्टिवेट किया। वहीं, 1.39 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड किए गए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है FASTag एनुअल पास? यह नया पास खासतौर पर नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अब बार-बार FASTag रिचार्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी। बस 3,000 का वन-टाइम पेमेंट करना होगा और यह पास पूरे 1 साल या 200 टोल ट्रांजैक्शन (जो भी पहले हो) तक वैलिड रहेगा।

ऐसे हो रहा है इस्तेमाल आसान इस एनुअल पास को ‘Rajmargyatra App’ या NHAI वेबसाइट के जरिए खरीदा और एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्टिवेशन सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाता है। वहीं, यूजर्स को SMS मिल रहा है कि उनका टोल नहीं कट रहा है। यानी कि पास लेने के बाद जीरो डिडक्शन होता है। करीब 20-25 हजार लोग एक साथ ऐप पर एक्टिव होकर पास का फायदा उठा रहे हैं।

यात्रियों के लिए बड़ा फायदा इस पास से यात्रियों को बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं रहेगी और सफर बिल्कुल स्मूद होगा। इसके अलावा यह लंबे समय में किफायती भी साबित होगा।

मदद और शिकायत के लिए सुविधा हर टोल प्लाजा पर NHAI अधिकारी और नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। शिकायत निवारण के लिए 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है, जहां 100 से ज्यादा नए एक्जीक्यूटिव्स जुड़े हैं।