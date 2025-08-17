FASTag Annual Pass sees over 1.4 lakh takers on very first day, check all details FASTag एनुअल पास ने पहले ही दिन मचाई धूम, 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया एक्टिवेट; जानिए कितने का हुआ ट्रांजैक्शन?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़FASTag Annual Pass sees over 1.4 lakh takers on very first day, check all details

FASTag एनुअल पास ने पहले ही दिन मचाई धूम, 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया एक्टिवेट; जानिए कितने का हुआ ट्रांजैक्शन?

FASTag एनुअल पास ने भारत में पहले दिन ही धूम मचा दी। पहले दिन ही देश के 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे एक्टिवेट कराया है। वहीं, 1.39 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड किए गए हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 04:30 PM
share Share
Follow Us on
FASTag एनुअल पास ने पहले ही दिन मचाई धूम, 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया एक्टिवेट; जानिए कितने का हुआ ट्रांजैक्शन?

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्वतंत्रता दिवस पर FASTag एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लॉन्च किया और पहले ही दिन इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। लॉन्च के पहले दिन ही 1.40 लाख से ज्यादा यूजर्स ने पास खरीदा और एक्टिवेट किया। वहीं, 1.39 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर रिकॉर्ड किए गए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या है FASTag एनुअल पास?

यह नया पास खासतौर पर नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अब बार-बार FASTag रिचार्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी। बस 3,000 का वन-टाइम पेमेंट करना होगा और यह पास पूरे 1 साल या 200 टोल ट्रांजैक्शन (जो भी पहले हो) तक वैलिड रहेगा।

ऐसे हो रहा है इस्तेमाल आसान

इस एनुअल पास को ‘Rajmargyatra App’ या NHAI वेबसाइट के जरिए खरीदा और एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्टिवेशन सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाता है। वहीं, यूजर्स को SMS मिल रहा है कि उनका टोल नहीं कट रहा है। यानी कि पास लेने के बाद जीरो डिडक्शन होता है। करीब 20-25 हजार लोग एक साथ ऐप पर एक्टिव होकर पास का फायदा उठा रहे हैं।

यात्रियों के लिए बड़ा फायदा

इस पास से यात्रियों को बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं रहेगी और सफर बिल्कुल स्मूद होगा। इसके अलावा यह लंबे समय में किफायती भी साबित होगा।

मदद और शिकायत के लिए सुविधा

हर टोल प्लाजा पर NHAI अधिकारी और नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं। शिकायत निवारण के लिए 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है, जहां 100 से ज्यादा नए एक्जीक्यूटिव्स जुड़े हैं।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

सरकार का कहना है कि यह पास यात्रियों को बेहतर और आसान सफर का अनुभव देगा। साथ ही नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को और भी किफायती और सुविधाजनक बनाएगा।

Auto News Hindi FASTag FASTag Pass

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।