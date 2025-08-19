सिर्फ 4 दिन में 5 लाख लोगों ने लिया FASTag एनुअल पास, ये राज्य बना नंबर-1; जानिए क्यों है फायदे का सौदा?
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लॉन्च हो गया है। लोगों में इसे खरीदने की होड़ मची हुई है। यही वजह है कि सिर्फ 4 दिन में 5 लाख लोगों ने खरीद लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 15 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) महज चार दिन में ही 5 लाख यूजर्स तक पहुंच गया है। इस रिकॉर्ड को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शेयर किया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये एनुअल पास आखिर कैसे फायदे का सौदा है।
क्या है FASTag एनुअल पास?
यह पास सिर्फ प्राइवेट कार मालिकों के लिए है। इसमें 3,000 रुपये का फ्लैट एनुअल चार्ज देना होता है। इस पास में 200 टोल ट्रिप्स शामिल हैं। यानी एक ट्रिप की कीमत औसतन 15 रुपये पड़ती है। ये पास 1,150 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर मान्य है। स्टेट हाईवे और स्टेट एक्सप्रेसवे पर यह पास लागू नहीं होगा।
कहां सबसे ज्यादा खरीदा गया?
तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा पास खरीदे हैं। इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा टॉप लिस्ट में हैं। सबसे ज्यादा टोल ट्रांजैक्शन भी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड हुए।
राजमार्ग यात्रा ऐप की धूम
एनुअल पास खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाला राजमार्गयात्रा ऐप (Rajmargyatra App) इन दिनों जबरदस्त पॉपुलर हो रहा है। महज कुछ दिनों में इसको 15 लाख से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया है। यह अब गूगल प्ले स्टोर के ट्रैवल कैटेगरी में दूसरे नंबर पर और टॉप गवर्नमेंट ऐप बन गया है।
क्यों है ये पास फायदे का सौदा?
इससे बार-बार FASTag रिचार्ज कराने की झंझट खत्म होगी। इसके साथ ही 3,000 में पूरे साल के लिए 200 टोल क्रॉसिंग होगा। लंबी दूरी और फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वालों के लिए बेहद किफायती है।
कुल मिलाकर FASTag एनुअल पास ने लॉन्च के साथ ही लोगों के बीच रिकॉर्ड तोड़ लोकप्रियता हासिल कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में इसके यूजर्स की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती है।
