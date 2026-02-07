₹15 में टोल पार करवाने वाले पास को 50 लाख लोगों ने बनवाया, सरकार ने FASTag के नियम भी बदले

संक्षेप: नेशनल हाईवे पर लोगों के टोल टैक्स पर लगने वाले पैसे बचाने के लिए सरकार FASTag एनुअल पास लेकर आई थी। अब 6 महीने के अंदर इसे 50 लाख से ज्यादा यूजर्स मिल चुके हैं। वहीं, इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं।

नेशनल हाईवे पर लोगों के टोल टैक्स पर लगने वाले पैसे बचाने के लिए सरकार FASTag एनुअल पास लेकर आई थी। अब 6 महीने के अंदर इसे 50 लाख से ज्यादा यूजर्स मिल चुके हैं। वहीं, इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार ट्रांजैक्शन में से लगभग 28% अब FASTag एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच FASTag एनुअल पास की बढ़ती पसंद को दिखाता है। बता दें कि इस पास की कीमत 3000 रुपए है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होती हैं। इसका प्रति टोल खर्च सिर्फ 15 रुपए होता है।

रीजन एनालिसिस से पता चलता है कि इस्तेमाल के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जहां देश भर में कुल एनुअल पास ट्रांजैक्शन का 14% होता है। इसके बाद, तमिलनाडु 12.3% और दिल्ली 11.5% पर हैं। इसके अलावा, दिल्ली NCR में बिजवासन फी प्लाजा सबसे आगे रहा, जहां फी प्लाजा पर कुल कार क्रॉसिंग में से लगभग 57% एनुअल पास का इस्तेमाल करके हुई। इसके बाद, दिल्ली NCR में मुंडका फी प्लाजा और सोनीपत में झिंझोली फी प्लाजा हैं, दोनों में एनुअल पास का इस्तेमाल करके गैर-कमर्शियल गाड़ियों की क्रॉसिंग लगभग 53% दर्ज की गई।

मंत्रालय के अनुसार, नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू होने वाला यह एनुअल पास, एक साल की वैलिडिटी या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए 3,000 रुपए की एक बार की फीस पेमेंट करके FASTag को बार-बार रिचार्ज करने की ज़रूरत को खत्म करता है। यह पास वैलिड FASTag वाले सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए लागू है। राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट के जरिए एक बार की फीस पेमेंट करने के बाद यह एनुअल पास गाड़ी से जुड़े मौजूदा FASTag पर 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है।