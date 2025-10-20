Hindustan Hindi News
NHAI ने दिया बड़ा तोहफा! अब आप भी दिवाली पर गिफ्ट दें FASTag एनुअल पास, जानिए कैसे बचेगा मोटा पैसा?

संक्षेप: NHAI ने गाड़ी मालिकों को बड़ा गिफ्ट दिया है, जिससे अब आप FASTag एनुअल पास भी खरीद सकते हैं। इससे लंबी यात्रा करने वालों का मोटा पैसा बच सकेगा। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 20 Oct 2025 03:00 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस दिवाली एक शानदार घोषणा की है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को FASTag एनुअल पास खरीदकर 'गिफ्ट' कर सकते हैं। यह सुविधा उन आखिरी मिनट के दिवाली खरीदारों (last-minute shoppers) के लिए शुरू की गई है, जो अपने प्रियजनों को यात्रा में बचत और सुविधा का उपहार देना चाहते हैं।

क्या है यह नया 'गिफ्टिंग' फीचर?

सरकार के राजमार्गयात्रा ऐप (Rajmargyatra app) पर यह नई सुविधा शुरू की गई है।

कैसे करें गिफ्ट:- अब आप एनुअल पास खरीदते समय प्राप्तकर्ता (Recipient) के व्हीकल की डिटेल और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल (Contact Information) डाल सकते हैं।

भुगतान:- पास का भुगतान UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

सत्यापन और सक्रियण:- प्राप्तकर्ता की ओर से OTP और वाहन पात्रता सत्यापन (vehicle eligibility verification) प्रक्रिया पूरी होने के बाद पास दो घंटे के अंदर उनके मौजूदा FASTag अकाउंट पर एक्टिवेट (Activate) हो जाएगा। यह टूल उन परिवारों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, जो एक ही व्हीकल शेयर करते हैं।

FASTag एनुअल पास क्या है?

FASTag एनुअल पास को इस साल 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। यह लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद है।

कीमत और वैलिडिटी:- इस पास की कीमत 3,000 रुपये है। इसकी वैलिडिटी एक कैलेंडर इयर या 200 टोल क्रॉसिंग है।

बचत:- अगर कोई यात्री एक साल के भीतर सभी 200 यात्राओं का उपयोग करता है, तो टोल भुगतान केवल 15 प्रति क्रॉसिंग होता है। इससे लगातार यात्रा करने वाले बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं।

उपयोग:- यह पास केवल निजी स्वामित्व वाले वाहनों (privately owned vehicles) के लिए लागू है।

NHAI के अनुसार लॉन्च के बाद से केवल दो महीनों में 25 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने यह एनुअल पास खरीदा है, जिससे 5.67 करोड़ लेनदेन हुए हैं।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

खरीद का तरीका:- एनुअल पास को राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

टोल पॉइंट्स:- यह पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के लगभग 1,150 टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर ही मान्य है।

अन्य टोल पर कटौती:- एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्गों और पार्किंग सुविधाओं जैसे गैर-योग्य कलेक्शन पॉइंट्स पर अभी भी आपके FASTag वॉलेट बैलेंस से सामान्य टोल राशि काटी जाएगी।

नॉन-ट्रांसफरेबल:- एक बार एक्टिवेट होने के बाद एनुअल पास को दूसरे FASTag खाते में स्थानांतरित (Transfer) नहीं किया जा सकता है।

यह नई 'गिफ्टिंग' सुविधा निस्संदेह इस त्योहारी सीजन में यात्रा को और भी सुगम और किफायती बना देगी।

