सस्ता FASTag एनुअल पास बना NHAI का सिर दर्द, क्या घट जाएगा सरकार का रेवेन्यू? जानिए पूरी सच्चाई

FASTag Annual Pass Authority may face Rs 4500 crore burden, says ICRA

सस्ता FASTag एनुअल पास बना NHAI के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में इस एनुअल पास से सरकार का रेवेन्यू घट सकता है। आइए इसका पूरा सच जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:35 PM
भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को प्राइवेट (नॉन-कॉमर्शियल) वाहनों के लिए फास्टैग अनुअल पास (FASTag Annual Pass) की शुरुआत की है। इस पास की मदद से अब गाड़ी मालिक सिर्फ 3,000 का एकमुश्त भुगतान करके 1 साल या 200 टोल ट्रांजेक्शन (जो पहले पूरा हो) कर सकते हैं। यह सुविधा फिलहाल देशभर में 1,150 टोल प्लाजा पर लागू है। लॉन्च के सिर्फ चार दिन में ही इस पास को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और 5 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों ने FASTag एनुअल पास (Annual Pass) चुना। लेकिन, इससे आने वाले समय में सरकार का नुकसान हो सकता है। जी हां, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे NHAI पर हर साल 4,500 करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।

क्या है फायदा?

इससे सालभर टोल पर अलग-अलग कैश या बैलेंस की टेंशन नहीं रहेगी और बार-बार यात्रा करने वालों के लिए पैसे की बचत होगी। इससे ट्रैफिक और टोल प्लाजा पर झंझट कम होगी।

लेकिन सरकार और NHAI पर क्या असर?

NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने पहले ही कहा है कि टोल ऑपरेटरों को रेवेन्यू में कमी की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एक यूनिफॉर्म कम्पन्सेशन मैकेनिज्म लागू किया गया है। लेकिन, ICRA (रिसर्च एजेंसी) का कहना है कि अगर सरकार पूरी तरह से टोल ऑपरेटरों को भरपाई करती है, तो NHAI पर हर साल 4,200 से 4,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस पर ICRA ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु जानते हैं।

ICRA की रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स:

1- पैसेंजर कार ट्रैफिक टोल रेवेन्यू का लगभग 35-40% हिस्सा देता है।

2- मेट्रो शहरों के आसपास हाईवे पर यह हिस्सेदारी और भी ज्यादा है।

3- कम इंटरसिटी ट्रैवल करने वाले या टैक्सी ऑपरेटर्स को इस पास से फायदा नहीं होगा।

4- इसका असर कुल टोल कलेक्शन का सिर्फ 6-7% ही माना जा रहा है।

FY2025 में NHAI ने कुल 72,931 करोड़ का टोल रेवेन्यू जुटाया था। FY2026 में अगर ICRA का अनुमान सही साबित हुआ तो इसमें कमी आ सकती है।

नतीजा क्या होगा?

जहां यह पास आम जनता के लिए राहत लेकर आया है, वहीं NHAI और सरकार के लिए रेवेन्यू लॉस का खतरा भी खड़ा कर रहा है। फिलहाल, तीन महीने तक टोल ऑपरेटरों को भरपाई दी जाएगी, लेकिन उसके बाद नए बिडर्स को वार्षिक पास के आंकड़े ध्यान में रखकर बिड करनी होगी। मतलब साफ है कि यात्रियों के लिए FASTag एनुअल पास (Annual Pass) राहत और सुविधा लेकर आया है, लेकिन NHAI की जेब पर यह सालाना हजारों करोड़ का बोझ डाल सकता है।

