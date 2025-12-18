2025 में टूटेगा कार बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 46 लाख गाड़ियों के सेल का अनुमान; ये है इसकी सबसे बड़ी वजह

संक्षेप: 2025 भारतीय कार बाजार के लिए बेहद अहम साल साबित हो सकता है। पेट्रोल, डीजल और CNG कारों की मजबूत डिमांड के चलते कुल बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की पूरी संभावना है। वहीं, EV की ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन बड़े बदलाव के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

भारत में कार बाजार इस समय फुल स्पीड में दौड़ रहा है। अक्टूबर 2025 से ही कारों की बिक्री में चाहे वह डीलरों को भेजी जाने वाली थोक बिक्री (व्होलसेल) हो या ग्राहकों तक पहुंचने वाली रिटेल लगातार तेज होती जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह मजबूत रुझान नए साल में भी जारी रहेगा और 2025 कार बिक्री के लिहाज से एक रिकॉर्ड साल बन सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

2025 में रिकॉर्ड रिटेल बिक्री का अनुमान

इंडस्ट्री अनुमानों के मुताबिक, भारत में 2025 के अंत तक करीब 46 लाख कारों की रिटेल बिक्री हो सकती है। यह आंकड़ा 2024 के 41.2 लाख यूनिट्स की तुलना में करीब 10.5 फीसदी ज्यादा है, यानी साल-दर-साल आधार पर कार बाजार में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है।



ईवी की ग्रोथ तेज, लेकिन हिस्सेदारी अब भी कम

इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बात करें तो 2025 में इनकी बिक्री 1.93 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 की तुलना में लगभग 9.4 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, इसके बावजूद ईवी की हिस्सेदारी कुल पैसेंजर व्हीकल बाजार में सिर्फ करीब 4 फीसदी ही है।

JATO डायनमिक के अनुसार, ईवी की बिक्री फिलहाल ‘ऑफर और डिस्काउंट’ के दम पर आगे बढ़ रही है, जबकि पेट्रोल, डीजल और CNG कारों की मांग ज्यादा स्वाभाविक और मजबूत बनी हुई है।

साल की दूसरी छमाही ने बदला खेल

दिलचस्प बात यह है कि साल की शुरुआत में ऑटो कंपनियों ने 2025 के लिए कम या सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया था। लेकिन, साल के दूसरे हिस्से में तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

सरकार द्वारा GST में की गई कटौती के चलते कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके बाद त्योहारी सीजन में जबरदस्त खरीदारी हुई। इन सभी कारणों ने मिलकर शुरुआती सुस्ती की भरपाई कर दी।

दिसंबर में भी बंपर बिक्री की उम्मीद

एक कार निर्माता कंपनी के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, नवंबर तक करीब 39 लाख कारों की रिटेल बिक्री हो चुकी है। दिसंबर में इसमें 5.5 लाख यूनिट्स और जुड़ सकती हैं, जिससे साल का आंकड़ा 44–46 लाख यूनिट्स के करीब पहुंच सकता है।

कंपनियों ने बढ़ाया प्रोडक्शन

डिमांड को देखते हुए ऑटो कंपनियों ने नवंबर में ही उत्पादन बढ़ा दिया था। मारुति सुजुकी ने नवंबर में 2.07 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स बनाए, जो सालाना आधार पर 26% की बढ़त है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी SUV प्रोडक्शन बढ़ाकर 56,613 यूनिट्स कर दी, जो 10% YoY ग्रोथ दिखाती है।

EV बाजार में अभी भरोसे की कमी