फरहान ने पत्नी संग खरीदी ₹4 करोड़ की ये SUV; इसमें लाउंज, फ्रिज, मसाज सीट जैसी कई खूबियां
संक्षेप: बॉलीवुड के मल्टी टेलेंटड स्टार फरहान अख्तर ने मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV खरीदी है। ये लग्जरी SUV के साथ ही परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। वैसे, वॉलीवुड में मर्सिडीज मायबैक का चलन काफी पुराना है। फरहान की इस लग्जरी SUV की ऑनरोड प्राइस 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
बॉलीवुड के मल्टी टेलेंटड स्टार फरहान अख्तर ने मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV खरीदी है। ये लग्जरी SUV के साथ ही परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। वैसे, वॉलीवुड में मर्सिडीज मायबैक का चलन काफी पुराना है। फरहान की इस लग्जरी SUV की ऑनरोड प्राइस 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फरहान पत्नी शिवानी दांडेकर के साथ नई कार की डिलीवरी लेने पहुंचे थे। यह लग्जरी SUV ब्लैक कलर की है और देखने में काफी जबरदस्त लगती है।
बता दें कि फरहान से पहले मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV को बॉलीवुड के कई स्टार्स खरीद चुके हैं। इसमें रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सैनन, शाहिद कपूर, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना और शिल्पा शेट्टी जैसे कई नाम शामिल हैं।
मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV की खास बातें
मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 48V EQ बूस्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। यह इंजन 550 बीएचपी की पावर और 770 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 9 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यह लग्जरी SUV 0-100 kmph की रफ्तार महज 4.9 सेकेंड में पकड़ सकती है।
यह अल्ट्रा-लग्जरी SUV कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल भी है। ये टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस का कॉम्बीनेशन है। इसमें 4-सीटर और 5-सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है। रियर सीट पर फर्स्ट-क्लास लाउंज का एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं, जो कि वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन से लैस है। रियर सीट पर फोल्डिंग टेबल और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट मिलता है। केबिन को बाहरी शोर से पूरी तरह से अलग रखने के लिए अतिरिक्त साउंड इंसुलेशन दिया गया है। इसमें एयर सस्पेंशन भी मिलता है।
मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स के साथ बड़ी मेबैक ग्रिल और बोनट पर मर्सिडीज स्टार दिया गया है। इसमें 23-इंच तक के मायबैक एलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक साइड स्टेप, डुअल 12.3-इंच डिजिटल स्क्रीन के साथ मर्सिडीज का एडवांस्ड MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, ADAS और 8 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं।
