फरहान ने पत्नी संग खरीदी ₹4 करोड़ की ये SUV; इसमें लाउंज, फ्रिज, मसाज सीट जैसी कई खूबियां

Fri, 24 Oct 2025 04:46 PM

बॉलीवुड के मल्टी टेलेंटड स्टार फरहान अख्तर ने मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV खरीदी है। ये लग्जरी SUV के साथ ही परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। वैसे, वॉलीवुड में मर्सिडीज मायबैक का चलन काफी पुराना है। फरहान की इस लग्जरी SUV की ऑनरोड प्राइस 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फरहान पत्नी शिवानी दांडेकर के साथ नई कार की डिलीवरी लेने पहुंचे थे। यह लग्जरी SUV ब्लैक कलर की है और देखने में काफी जबरदस्त लगती है।

बता दें कि फरहान से पहले मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV को बॉलीवुड के कई स्टार्स खरीद चुके हैं। इसमें रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सैनन, शाहिद कपूर, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना और शिल्पा शेट्टी जैसे कई नाम शामिल हैं।

मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV की खास बातें मर्सिडीज मायबैक GLS 600 SUV में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 48V EQ बूस्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। यह इंजन 550 बीएचपी की पावर और 770 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 9 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यह लग्जरी SUV 0-100 kmph की रफ्तार महज 4.9 सेकेंड में पकड़ सकती है।

यह अल्ट्रा-लग्जरी SUV कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल भी है। ये टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस का कॉम्बीनेशन है। इसमें 4-सीटर और 5-सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है। रियर सीट पर फर्स्ट-क्लास लाउंज का एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं, जो कि वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन से लैस है। रियर सीट पर फोल्डिंग टेबल और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट मिलता है। केबिन को बाहरी शोर से पूरी तरह से अलग रखने के लिए अतिरिक्त साउंड इंसुलेशन दिया गया है। इसमें एयर सस्पेंशन भी मिलता है।