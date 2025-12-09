Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़FADA Data Reveals Vehicle Retail Sales Rise 2pc in November 2025, check all details
लोगों ने नवंबर में जमकर खरीदी कारें, लेकिन धड़ाम से गिरी टू-व्हीलर्स की बिक्री; इस सेगमेंट में आई बंपर उछाल

लोगों ने नवंबर में जमकर खरीदी कारें, लेकिन धड़ाम से गिरी टू-व्हीलर्स की बिक्री; इस सेगमेंट में आई बंपर उछाल

संक्षेप:

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने नवंबर 2025 का वाहन रिटेल सेल्स डेटा जारी किया है, जिसके मुताबकि नवंबर 2025 में वाहनों की रिटेल सेल 2% तक बढ़ी। टैक्स कटौती और ऑफर्स के चलते लोगों ने खरीदारी की, जिससे डिमांड में मामूली उछाल देखने को मिली।

Dec 09, 2025 01:39 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में ऑटो सेक्टर लगातार मजबूत होता दिख रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने नवंबर 2025 के वाहन रिटेल सेल्स डेटा जारी किए हैं, जिनमें कुल बिक्री में 2.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह वृद्धि तब हुई है, जब पिछले साल का बेस भी काफी मजबूत था। इसके बावजूद मार्केट में डिमांड बनी रही, जिसका मुख्य कारण सरकारी टैक्स कटौती और कंपनियों की आक्रामक डिस्काउंट स्कीम्स रहीं। जहां एक ओर 4-व्हीलर सेगमेंट में उछाल देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर 2-व्हीलर सेगमेंट में गिरावट दर्ज गई। आइए FADA के सेल्स आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

4-व्हीलर सेगमेंट में उछाल

नवंबर 2025 में अलग-अलग वाहन सेगमेंट का प्रदर्शन काफी दिलचस्प रहा। पैसेंजर कार सेगमेंट में 19.7% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। वहीं, नई लॉन्चिंग अपडेटेड फीचर्स और इयर-इंड ऑफर्स की वजह से कारों की डिमांड बढ़ी।

टू-व्हीलर सेगमेंट

टू-व्हीलर सेगमेंट में 3.1% की गिरावट देखी गई। ग्रामीण बाजार में खरीदारी थोड़ी धीमी रही। ईवी और पेट्रोल मॉडलों की बीच प्रतिस्पर्धा भी असर डाल रही है।

3-व्हीलर्स सेगमेंट

3-व्हीलर्स सेगमेंट में 23.67% की भारी वृद्धि देखी गई। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बढ़ती लोकप्रियता इसका बड़ा कारण रहा।

कमर्शियल व्हीकल्स (ट्रक-बसेस)

कमर्शियल व्हीकल्स (ट्रक-बसेस) सेगमेंट की बात करें तो इसमें 19.94% की ग्रोथ देखी गई। इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर में बढ़ती गतिविधियों की वजह से इस सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी गई।

ट्रैक्टर सेगमेंट

ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो इसमें 56.55% की रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। अच्छी बुवाई सीजन और किसान आय में सुधार ने ट्रैक्टर मार्केट को उड़ान दी।

कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट

कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट की बात करें तो इसमें 16.5% की गिरावट दर्ज की गई। बड़े प्रोजेक्ट्स की धीमी गति इसका कारण माना जा रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

