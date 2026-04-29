फेसलिफ्ट से लेकर नए मॉडल्स तक, Honda ला रहा ये कमाल की कारें, लिस्ट में ईवी और हाइब्रिड भी

Apr 29, 2026 08:15 pm IST

होंडा अपने प्रोडक्ट लाइनअप को बड़ा अपडेट देने वाला है। कंपनी अगले महीने सिटी फेसलिफ्ट के साथ ZR-V हाइब्रिड को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा भी होंडा कई और कारों को लाने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

होंडा अपने प्रोडक्ट लाइनअप को बड़ा अपडेट देने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी अगले महीने की 22 तारीख को सिटी फेसलिफ्ट के साथ ZR-V हाइब्रिड को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा भी होंडा कई और कारों को लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें 0 Alpha EV के साथ नेक्स्ट जेनरेशन सिटी और एलिवेट का फेसफिल्ट और हाइब्रिड वर्जन भी शामिल है। ये सभी प्रोडक्ट साल 2028 तक मार्केट में एंट्री कर लेंगे। तो आइए जानते हैं होंडा के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

Honda City Facelift and ZR-V Hybrid होंडा 22 मई, 2026 को भारत में सिटी फेसलिफ्ट और ZR-V हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करेगी। नई सिटी फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी शामिल होंगे। वहीं, होंडा ZR-V हाइब्रिड को फुली इंपोर्टेड CBU मॉडल होगी। इसकी कीमत 40 लाख से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है। ZR-V में 2.0 लीटर का दमदार हाइब्रिड इंजन होगा, जिसकी माइलेज लगभग 22-23 किमी प्रति लीटर होगी।

Honda 0 Alpha EV होंडा ने भारत में अपनी अपकमिंग मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी 0 अल्फा की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, मारुति सुजुकी ई विटारा, महिंद्रा बीई 6 और अपकमिंग टाटा सिएरा ईवी को टक्कर देगी। यह नया मॉडल इंडियन मार्केट में होंडा की सबसे अडवांस्ड और फीचर-लोडेड कार होगी। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आपको ब्रैंड का नया इंफोटेनमेंट यूनिट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

Honda Elevate Facelift + Hybrid होंडा कार्स इंडिया अपनी इकलौती एसयूवी एलिवेट को अपडेट देने वाली है। अपडेटेड मॉडल में डिजाइन और इंटीरियर में मामूली बदलाव के साथ कई नए फीचर्स भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि एसयूवी में एक दमदार हाइब्रिड इंजन भी लगाया जा सकता है, जो होंडा सिटी ई:एचईवी में भी इस्तेमाल होता है। यह एटकिंसन साइकिल पर बेस्ड 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी लगी है। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम करती है, जबकि दूसरी मोटर एसयूवी को चलाने के लिए है।