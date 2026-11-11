VinFast VF5 फेसलिफ्ट की जल्द हो सकती है भारत में एंट्री, टाटा नेक्सॉन EV को देगी टक्कर

VinFast जल्द ही अपडेटेड VF5 इलेक्ट्रिक SUV को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस कार का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल किया जा चुका है। नई VF5 का मुकाबला सीधे Tata Nexon EV जैसी पॉप्युलर इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा।

वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी VinFast जल्द ही अपडेटेड VF5 इलेक्ट्रिक SUV को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस कार का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल किया जा चुका है और देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके टेस्टिंग मॉडल भी देखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। नई VF5 का मुकाबला सीधे Tata Nexon EV जैसी पॉप्युलर इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा। आइए जानते हैं इसमें कंपनी क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

पहले से ज्यादा SUV जैसा होगा डिजाइन विनफास्ट VF5 के मौजूदा मॉडल का डिजाइन काफी हद तक एक लंबी हैचबैक जैसा है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी इसे ज्यादा एसयूवी जैसा लुक देने वाली है। भारत में सामने आए डिजाइन पेटेंट में इसके फ्रंट प्रोफाइल में बड़े बदलाव दिखाई दिए हैं। नई VF5 में पहले से स्लिम LED हेडलैंप दिए जाएंगे, जिन्हें फ्रंट बंपर के दोनों किनारों पर नीचे की तरफ लगाया गया है। बंपर का डिजाइन भी नया होगा। हेडलैंप के नीचे दिए गए थिक ब्लैक एलिमेंट्स का साइज कम किया गया है, जो अब बंपर के निचले ब्लैक हिस्से के साथ बेहतर तरीके से मिलते हैं।

इसके अलावा, बोनट को भी पहले से ऊंचा और ज्यादा एंगुलर डिजाइन दिया गया है। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। वियतनाम में सामने आई स्पाई तस्वीरों के मुताबिक, इनमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। रियर डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नए और ज्यादा बड़े LED टेललैंप्स दिए जाएंगे, जिन्हें एक लाइट बार से कनेक्ट जाएगा। टेलगेट के बीच में VinFast का लोगो मिल सकता है। कुल मिलाकर, नई VF5 का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और एसयूवी जैसा नजर आएगा। हालांकि, इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस वास्तव में बढ़ाई गई है या नहीं, इसे अभी कन्फर्म नहीं किया गया है।

मौजूदा VF5 की लंबाई 3,967 mm, चौड़ाई 1,723 mm और ऊंचाई 1,580 mm है। इसका व्हीलबेस 2,514 mm है। फेसलिफ्ट मॉडल में भी यही डाइमेंशन देखने को मिल सकके हैं। इसकी 4 मीटर से कम लंबाई और ऊंचा डिजाइन इसे नेक्सॉन ईवी का राइवल बना सकता है।

बड़े टचस्क्रीन के साथ अपडेटेड केबिन नई VF5 के केबिन में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं। स्पाई फोटोज के मुताबिक, इसमें ज्यादा अपराइट और नया डिजाइन वाला डैशबोर्ड मिलेगा। मौजूदा मॉडल की छोटी स्क्रीन की जगह बड़ी फ्री-स्टैंडिंग इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन दी जा सकती है। इसके अलावा, इसमें नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने की उम्मीद है, जिसका ऊपरी और निचला हिस्सा फ्लैट होगा।

ड्राइवर डिस्प्ले को सेंट्रल टचस्क्रीन के एक हिस्से में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेंटर कंसोल में रोटरी ड्राइव सिलेक्टर और दो कप होल्डर भी मिल सकते हैं। केबिन में ब्लैक कलर थीम जारी रह सकती है, जबकि फैब्रिक सीट्स की जगह लेदरैट अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। इससे इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा।