भयंकर गर्मी से कारों का भी बुरा हाल, बहुत लोगों को नहीं पता ये काम की बातें, सेफ ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी

अगर आप एक कार ओनर हैं, तो आपको तुंरत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं, अगर आपकी कार डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी रहती है, तो यह हाई-टेंप्रेचर उसे चुपचाप बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।

भयंकर गर्मी और लू से सबका बुरा हाल है। इंसानों के साथ मशीनों के लिए भी यह गर्मी काफी खतरनाक है। ऐसे में अगर आप एक कार ओनर हैं, तो आपको तुंरत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं, अगर आपकी कार डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी रहती है, तो यह हाई-टेंप्रेचर कार को चुपचाप बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। धूप में खड़ी कार के अंदर का टेंप्रेचर कुछ ही मिनटों में 65 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस हाई टेंप्रेचर से कार के कूलैंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा हीट से टायर प्रेशर भी काफी बढ़ सकता है। इन सबके साथ आपको बैटरी फेल और एसी में गड़बड़ी का सामना भी करना पड़ सकता है। इन सब खतरों के साथ हाइवे पर कार ले जाना आपको बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। राहत की बात यह है कि आप इस गर्मी से कार में होने वाली प्रॉब्लम्स को कुछ बातों का ध्यान रख कर रोक सकते हैं। आइए जानते हैं इन बेहद जरूरी टिप्स के बारे में।

इंजन ऑइल को करें चेक गर्मी के मौसम में कार का इंजन ऑइल जल्दी पतला हो जाता है। 40 डिग्री से ऊपर के तापमान वाले शहरों में पूरी तरह से सिंथेटिक 5W-40 या 10W-40 इंजन ऑइल नॉर्मल इंजन ऑइल के मुकाबले प्रेशर को बेहतर ढंग से झेलता है। हफ्ते में एक बार डिपस्टिक से कार के इंजन ऑइल को जरूर चेक करें। अगर तेल गाढ़ा, काला और दानेदार हो जाए, तो उसे बदल देना चाहिए। इसके लिए आप स्टैंडर्ड चेंज इंटरवल के आने का वेट न करें। गर्मियों में सिटी ड्राइविंग करने वालों के लिए 5,000 किमी का इंटरवल सेफ माना जाता है। ब्रेक फ्लूइड को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं, तो ये आदत बदल दें। अगर आपकी कार के ब्रेक फ्लूइड को चेंज किए दो साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उसे तुरंत बदल दें।

कूलेंट पर भी डालें नजर कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का सही होना सबसे जरूरी है। कूलेंट चेक करते वक्त इसके लेवल के साथ ही कलर को भी चेक करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कूलेंट का लेवल कम है और इसका कलर भी बदला हुआ है, तो इसे टॉप-अप कराने की बजाए रिप्लेस करना बेहतर है। इसे फ्लश करें और जब आप इसे दोबारा भरें, तो यह ध्यान रखें कि वह कूलेंट उसे कॉन्सेंट्रेशन का हो, जिसके बारे में कार मैनुअल में बताया गया हो। कूलेंट की जगह पानी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पानी में मिनरल्स होते हैं, जो समय के साथ रेडिएटर के अंदर स्केलिंग का कारण बनते हैं।

सही होना चाहिए टायर प्रेशर भयंकर गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाने के बाद आपके टायरों का प्रेशर नॉर्मल से अधिक होगा। ज्यादातर लोग इसे देखकर कुछ हवा निकाल देते हैं। यह गलत है। गर्मी से हवा फैलती है और हर 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर प्रेशर 1 से 2 psi बढ़ जाता है। यह रीडिंग ओवरइन्फ्लेटेड होने का मार्कर नहीं है। अगर हवा निकल जाए तो टायर में हवा कम हो जाती है, जिससे साइडवॉल ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और इससे टायर के अंदर हीट जेनरेट होने लगती है। यह टायर फटने का खतरा बढ़ा देता है। वहीं, अगर आपकी कार का टायर थोड़ा पुराना हो, तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कार निकालने से पहले सुबह ड्राइवर साइड दरवाजे के किनारे या फ्यूल लिड पर दिए गए रेक्मेंडेड प्रेशर के अनुसार टायर प्रेशर को चेक करें। साथ ही स्पेयर टायर को भी जरूर चेक करें।

एसी और बैटरी पर भी दें ध्यान कम एयर फ्लो, केबिन की अंदर की हवा को ठंडा होने में अधिक समय लगना या पूरी कैपेसिटी से चलने के बावजूद गर्म हवा आना, अगर इनमें से कुछ भी आपको अपनी कार में नजर आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कार के एसी को चेकअप की जरूरत है। एसी में ज्यादातर रेफ्रिजरेंट कम होने की समस्या या केबिन एयर फिल्टर जाम होने की समस्या आती है। इसके साथ ही आप फ्रेश एयर की बजाय रीसर्कुलेशन मोड पर स्विच करें। यह सिस्टम केबिन के अंदर पहले से मौजूद हवा को ही ठंडा करता है और बाहर से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा अंदर नहीं खींचता। इससे कार के जल्दी ठंडा होने में काफी फर्क पड़ता है। बैटरी की बात करें, तो गर्मी में कार की बैटरी पर बुरा असर पड़ता है। हाई टेंप्रेचर में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो जाते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। अगर आपकी कार की बैटरी तीन साल से अधिक पुरानी है, तो इसे समय रहते बदलवा लेना आपके लिए फायदेमंद है।