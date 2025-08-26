Exploration campaign for rare earth magnet will be conducted under National Critical Mineral Mission; PM Modi भारत में 1200 जगहों पर होगी रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश, संकट से निपटने के लिए शुरू हुआ मिशन; PM मोदी का बड़ा ऐलान, Auto Hindi News - Hindustan
भारत में 1200 जगहों पर होगी रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश, संकट से निपटने के लिए शुरू हुआ मिशन; PM मोदी का बड़ा ऐलान

अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश की जाएगी। इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा मिशन (NCMM) लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत देश के अलग-अलग 1,200 जगहों पर अभियान चलाए जाएंगे।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 02:45 PM
भारत में 1200 जगहों पर होगी रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश, संकट से निपटने के लिए शुरू हुआ मिशन; PM मोदी का बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) ई-विटारा (Maruti e Vitara) को झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की कमी पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की शॉर्टेज से सजग हैं। पीएम ने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की कमी को दूर करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च NCMM (National Critical Mineral Mission) किया गया है। इस मिशन के तहत देश के अलग-अलग जगहों पर खोजी अभियान चलाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 426 km होगी रेंज

पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान फ्यूचरिस्टिक प्लान पर है। पीएम ने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चैन बढ़ाने की दिशा में 6 नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिन सेक्टर में मजबूत हैं, उन सेक्टर में हमें और तेजी से आगे बढ़ना है।

रेयर अर्थ मैग्नेट पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि देश रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की शॉर्टेज के लिए सजग है। उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है, जिस मिशन के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश की जाएगी। क्रिटिकल मिनरल की तलाश के लिए देश के अलग-अलग 1200 जगहों पर खोजी अभियान चलाए जाएंगे और उन्हें तलाशा जाएगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ SUV, क्रेटा से होगीभिड़ंत

क्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन?

NCMM (National Critical Mineral Mission) का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योगों, क्लीन एनर्जी तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिये आत्मनिर्भरता बनाना है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस मिशन के लिए 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के केन्द्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है।

