भारत में 1200 जगहों पर होगी रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश, संकट से निपटने के लिए शुरू हुआ मिशन; PM मोदी का बड़ा ऐलान

अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश की जाएगी। इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा मिशन (NCMM) लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत देश के अलग-अलग 1,200 जगहों पर अभियान चलाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) ई-विटारा (Maruti e Vitara) को झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की कमी पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की शॉर्टेज से सजग हैं। पीएम ने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की कमी को दूर करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च NCMM (National Critical Mineral Mission) किया गया है। इस मिशन के तहत देश के अलग-अलग जगहों पर खोजी अभियान चलाए जाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान फ्यूचरिस्टिक प्लान पर है। पीएम ने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चैन बढ़ाने की दिशा में 6 नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिन सेक्टर में मजबूत हैं, उन सेक्टर में हमें और तेजी से आगे बढ़ना है।

रेयर अर्थ मैग्नेट पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि देश रेयर अर्थ मैग्नेट (Rare-Earth Magnet) की शॉर्टेज के लिए सजग है। उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है, जिस मिशन के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश की जाएगी। क्रिटिकल मिनरल की तलाश के लिए देश के अलग-अलग 1200 जगहों पर खोजी अभियान चलाए जाएंगे और उन्हें तलाशा जाएगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

क्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन?