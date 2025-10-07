अब इलेक्ट्रिक कारें होंगी पेट्रोल जितनी सस्ती! नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, सिर्फ 4 से 6 महीने का और इंतजार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल जितनी सस्ती हो जाएंगी, बस इसके लिए सिर्फ 4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को घोषणा की कि अगले 4 महीने से 6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएगी। यह बयान भारत के ऑटो सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजर फैसला साबित हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
EV अब आम जनता की पहुंच में गडकरी ने 20वें FICCI हायर एजुकेशन समिट 2025 में कहा कि अगले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नई तकनीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन और सरकार की ई-मोबिलिटी नीतियों के कारण EV की लागत तेजी से घट रही है। इससे भारत में EV अपनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी और आम उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान होगा।
पेट्रोल आयात पर 22 लाख करोड़ खर्च
गडकरी ने कहा कि भारत हर साल 22 लाख करोड़ का अमाउंट ईंधन आयात पर खर्च करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। उन्होंने जोर दिया कि EV अपनाने से न सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि यह विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करेगा।
भारत का लक्ष्य – दुनिया का नंबर-1 ऑटो हब
गडकरी ने बताया कि जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था, तब भारत का ऑटो उद्योग 14 लाख करोड़ का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि पांच साल में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया में नंबर वन होगा। वर्तमान में अमेरिका 78 लाख करोड़ और चीन 47 लाख करोड़ के ऑटो उद्योग के साथ आगे हैं, लेकिन भारत तेजी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
किसान भी बनेंगे ग्रीन एनर्जी के हीरो
गडकरी ने बताया कि किसानों को मक्का और गन्ने से इथेनॉल उत्पादन के जरिए 45,000 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है। यह दिखाता है कि हरित ऊर्जा केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि यह गांवों और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बदल रही है।
अगर सब कुछ योजनानुसार हुआ, तो 2026 की शुरुआत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना उतना ही आसान होगा, जितना पेट्रोल कार खरीदना। यह कदम भारत को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन बना देगा।
