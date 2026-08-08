अब EV अपनाने में 'गुरेज नहीं', जुलाई में भारतीय ग्राहकों ने रिकॉर्ड 3.30 लाख से ज्यादा गड़ी खरीदीं

इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री का अहम योगदान रहा, जिसमें चार सेगमेंट में खरीदारों को रिकॉर्ड 3,29,848 EV डिलीवर की गईं। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले 67% की जबरदस्त ग्रोथ रही। बता दें कि जुलाई 2025 में 1,97,340 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

जुलाई में ग्राहकों ने 3.30 लाख से ज्यादा EV खरीदीं

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Tata Curvv EV

इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को लेकर अब लोगों के मन में किसी तरह की शंका नहीं रह गई है। इस बात को कहने की बड़ी वजह EV ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलने वाली शानदार ग्रोथ है। दरअसल, जुलाई 2026 भारत के ऑटो सेक्टर के लिए रिकॉर्ड बनाने वाला महीना रहा। इस दौरान 25.9 लाख (2.59 मिलियन) गाड़ियों की रिटेल बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। इसमें 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के साथ-साथ ट्रैक्टर और पहियों वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई।

इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री का अहम योगदान रहा, जिसमें चार सेगमेंट में खरीदारों को रिकॉर्ड 3,29,848 EV डिलीवर की गईं। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले 67% की जबरदस्त ग्रोथ रही। बता दें कि जुलाई 2025 में 1,97,340 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जुलाई के हर दिन औसतन 10,640 EV बिकीं। जून 2026 में 3,10,340 यूनिट्स के बाद यह लगातार दूसरा महीना था जब EV की बिक्री 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई और इसमें महीने-दर-महीने 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

यह रिकॉर्ड-तोड़ परफॉर्मेंस चार सब-सेगमेंट में से दो में सबसे ज्यादा रही। इसमें इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। जबकि पैसेंजर गाड़ियों और ई-व्हीलर सेगमेंट ने अपनी दूसरी सबसे ज्यादा मासिक रिटेल बिक्री हासिल की।

EV सेल्स ने जुलाई 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया EV मार्केट शेयर सेगमेंट जुलाई 26 जुलाई 25 % चेंज जुलाई 26 जुलाई 25 e-2Ws 2,04,833 1,08,515 89% 62.09% 54.98% e-3Ws 87,753 69,477 26% 26.60% 35.20% e-PVs 33,374 17,823 87% 10.11% 9.03% e-CVs 3,749 1,222 207% 1.13% 0.61% Misc 139 303 -54% टोटल 3,29,848 1,97,340 67% 100.00% 100.00% डाटा: वाहन (7 अगस्त, 2027)

जुलाई 2026 में रिकॉर्ड रिटेल बिक्री के कारण, EV का पेनिट्रेशन लेवल (मार्केट शेयर) जुलाई 2025 के 9.6% से बढ़कर लगभग 12.7% हो गया। EV की तेजी से बढ़ती बिक्री के पीछे एक वजह इस साल मई में कई बार फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल, डीजल और CNG का महंगा होना है। साथ ही, E20 ट्रांजिशन को लेकर ग्राहकों की हिचकिचाहट भी उन्हें EV और CNG की ओर ले जा रही है। जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी पिछले साल के 55% से बढ़कर 62% हो गई। वहीं, ePV की हिस्सेदारी जुलाई 2025 के 9% से बढ़कर 10% हो गई और eCV की हिस्सेदारी पहली बार 1% तक पहुंच गई। हालांकि, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की हिस्सेदारी एक साल पहले के 35% से घटकर 27% रह गई।