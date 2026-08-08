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अब EV अपनाने में 'गुरेज नहीं', जुलाई में भारतीय ग्राहकों ने रिकॉर्ड 3.30 लाख से ज्यादा गड़ी खरीदीं

By Narendra Jijhontiya
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इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री का अहम योगदान रहा, जिसमें चार सेगमेंट में खरीदारों को रिकॉर्ड 3,29,848 EV डिलीवर की गईं। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले 67% की जबरदस्त ग्रोथ रही। बता दें कि जुलाई 2025 में 1,97,340 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

EVs Smash Records in July With 330,000 Units Sold
जुलाई में ग्राहकों ने 3.30 लाख से ज्यादा EV खरीदीं
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इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को लेकर अब लोगों के मन में किसी तरह की शंका नहीं रह गई है। इस बात को कहने की बड़ी वजह EV ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलने वाली शानदार ग्रोथ है। दरअसल, जुलाई 2026 भारत के ऑटो सेक्टर के लिए रिकॉर्ड बनाने वाला महीना रहा। इस दौरान 25.9 लाख (2.59 मिलियन) गाड़ियों की रिटेल बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। इसमें 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के साथ-साथ ट्रैक्टर और पहियों वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई।

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इस ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री का अहम योगदान रहा, जिसमें चार सेगमेंट में खरीदारों को रिकॉर्ड 3,29,848 EV डिलीवर की गईं। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले 67% की जबरदस्त ग्रोथ रही। बता दें कि जुलाई 2025 में 1,97,340 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जुलाई के हर दिन औसतन 10,640 EV बिकीं। जून 2026 में 3,10,340 यूनिट्स के बाद यह लगातार दूसरा महीना था जब EV की बिक्री 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई और इसमें महीने-दर-महीने 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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यह रिकॉर्ड-तोड़ परफॉर्मेंस चार सब-सेगमेंट में से दो में सबसे ज्यादा रही। इसमें इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। जबकि पैसेंजर गाड़ियों और ई-व्हीलर सेगमेंट ने अपनी दूसरी सबसे ज्यादा मासिक रिटेल बिक्री हासिल की।

EV सेल्स ने जुलाई 2026 में नया रिकॉर्ड बनायाEV मार्केट शेयर
सेगमेंटजुलाई 26जुलाई 25% चेंजजुलाई 26जुलाई 25
e-2Ws2,04,8331,08,51589%62.09%54.98%
e-3Ws87,75369,47726%26.60%35.20%
e-PVs33,37417,82387%10.11%9.03%
e-CVs3,7491,222207%1.13%0.61%
Misc139303-54%
टोटल3,29,8481,97,34067%100.00%100.00%
डाटा: वाहन (7 अगस्त, 2027)

जुलाई 2026 में रिकॉर्ड रिटेल बिक्री के कारण, EV का पेनिट्रेशन लेवल (मार्केट शेयर) जुलाई 2025 के 9.6% से बढ़कर लगभग 12.7% हो गया। EV की तेजी से बढ़ती बिक्री के पीछे एक वजह इस साल मई में कई बार फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल, डीजल और CNG का महंगा होना है। साथ ही, E20 ट्रांजिशन को लेकर ग्राहकों की हिचकिचाहट भी उन्हें EV और CNG की ओर ले जा रही है। जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी पिछले साल के 55% से बढ़कर 62% हो गई। वहीं, ePV की हिस्सेदारी जुलाई 2025 के 9% से बढ़कर 10% हो गई और eCV की हिस्सेदारी पहली बार 1% तक पहुंच गई। हालांकि, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की हिस्सेदारी एक साल पहले के 35% से घटकर 27% रह गई।

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मार्केट लीडर TVS मोटर कंपनी ने रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर और बजाज ऑटो ने 45,000 से ज्यादा चेतक बेचे। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट, जो भारत के EV सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला हिस्सा है, उसने पहली बार एक महीने में 2,00,000 बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। 2,04,833 ई-स्कूटर, ई-मोटरसाइकिल और ई-मोपेड की डिलीवरी में साल-दर-साल 89% की जबरदस्त बढ़ोतरी मिली। जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,08,515 यूनिट की थी। पिछले महीने भारत में बेचे गए कुल 3,29,848 EV में इनकी हिस्सेदारी 62% रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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