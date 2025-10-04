EVs Sales In India Surpass 10 Lakh Units In H1 FY2026 देशभर के बाजार में अपना जलवा बिखेर रहीं ये गाड़ियां, सिर्फ 6 महीने में ही 10 लाख घरों तक पहुंच गईं, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
देशभर के बाजार में अपना जलवा बिखेर रहीं ये गाड़ियां, सिर्फ 6 महीने में ही 10 लाख घरों तक पहुंच गईं

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड नए माइलस्टोन सेट कर रही है। दरअसल, भारत इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह ही कम से कम 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का रिकॉर्ड बनाने की राह पर है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 11:54 AM
भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड नए माइलस्टोन सेट कर रही है। दरअसल, भारत इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह ही कम से कम 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों पर आधारित द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहली छमाही में 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच भारत में अलग-अलग कैटेगरी में 11 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे गए। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली छमाही (8.95 लाख यूनिट) की तुलना में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 2.05 लाख यूनिट या 22.9% की वृद्धि हुई।

अगर यह गति दूसरी छमाही तक जारी रहती है, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 न केवल फाइनेंशियल ईयर 2025 की मात्रा के बराबर हो सकता है, बल्कि उससे भी आगे निकल सकता है, जो ऑटोकार प्रोफेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 19.7 लाख यूनिट थी। हाल ही में ICE और हाइब्रिड व्हीकल पर GST में की गई कटौती इलेक्ट्रिक व्हीकल के पक्ष में नहीं है। इससे उनकी बिक्री पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे कम टैक्स 5% अभी भी लागू है, जबकि ICE और हाइब्रिड मॉडल अब 18% तक की GST टैक्स से आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि कारों और टू-व्हीलर व्हीकल, दोनों के मामले में न्यूनतम अंतर 23% से घटकर केवल 13% रह गया है।

सितंबर 2025 की बिक्री ने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में संभावित मंदी के शुरुआती संकेत पहले ही दिखा दिए हैं। पिछले महीने 1.82 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे गए और अगस्त 2025 के 1.88 लाख यूनिट की तुलना में यह केवल 3.3% की मामूली गिरावट थी। हालांकि, कारों के मामले में खास तौर से बिक्री अगस्त 2025 के 18,290 यूनिट से घटकर पिछले महीने 15,100 यूनिट रह गई, जो 17.4% की गिरावट है।

S&P ग्लोबल मोबिलिटी के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने कहा कि GST संशोधनों ने कार सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहुंच लगभग 5% से घटाकर लगभग 4% कर दी है। क्रिसिल रेटिंग्स की डायरेक्टर पूनम उपाध्याय ने कहा कि इस सेगमेंट के कंज्यूमर कीमतों के प्रति ज्यादा सेंसटिव हैं। हालांकि, टू-व्हीलर के मामले में इलेक्ट्रिक मॉडलों की बिक्री पर GST दर का लगभग कोई असर नहीं पड़ा है। सितंबर 2025 में 1.04 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो अगस्त 2025 (1.05 लाख यूनिट) से सिर्फ 1,000 यूनिट कम है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बात करें तो सितंबर 2025 में 61,000 यूनिट बिके, जो पिछले महीने (53,500 यूनिट) से 2,500 यूनिट कम है।

Electric Car Electric Vehicles Electric Scooter अन्य..

