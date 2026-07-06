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टाटा और महिंद्रा में हो रही कमाल की टक्कर, बस 1% से आगे रही ये कंपनी; EV सेल में दिखा बड़ा अंतर

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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जनवरी और जून 2026 के बीच, टाटा मोटर्स ने 378,909 यूनिट की होल सेल दर्ज की है, जो 40% सालाना ग्रोथ को दिखता है। CY2025 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 269,966 यूनिट का था। इससे टाटा मोटर्स को महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20,364 यूनिट की बढ़त मिल गई है, जिसने H1 CY2026 में 358,545 यूनिट की होल सेल दर्ज की।

टाटा और महिंद्रा में हो रही कमाल की टक्कर, बस 1% से आगे रही ये कंपनी; EV सेल में दिखा बड़ा अंतर
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देश के ICE (पेट्रोल, डीजल) और इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ICE सेगमेंट, EV की तुलना में करीब 10 गुना से ज्यादा बड़ा है। हालांकि, जब इनकी ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो EV सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी के बाद दूसरे स्थान पर टाटा मोटर्स और फिर महिंद्रा है। वहीं, टाटा और महिंद्रा के बीच का अंतर भी काफी कम है। हालांकि, जब बात EV सेगमेंट की आती है तब टाटा के सामने महिंद्रा नहीं टिकती। इसके बाद भी दोनों कंपनियों को सेगमेंट में बेहद शानदार ग्रोथ मिली है।

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जनवरी और जून 2026 के बीच, टाटा मोटर्स ने 378,909 यूनिट की होल सेल दर्ज की है, जो 40% सालाना ग्रोथ को दिखता है। CY2025 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 269,966 यूनिट का था। इससे टाटा मोटर्स को महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20,364 यूनिट की बढ़त मिल गई है, जिसने H1 CY2026 में 358,545 यूनिट की होल सेल दर्ज की, जो सालाना आधार पर 19% ज्यादा। इससे पहले CY2025 के H1 में कंपनी ने 301,194 यूनिट बेची थीं।

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इलेक्ट्रिक कार सेल्स ने रफ्तार पकड़ी (जनवरी-जून 2026)
पावरट्रेनटाटा मोटर्समहिंद्राअंतर (%)
ICE2,70,2352,68,5411%
EV46,59829,61157%
टोटल3,16,8332,98,1526%

अब बात करें जनवरी से जून 2026 तक हुई टाटा मोटर्स की सेल्स की तो कंपनी ने ICE सेगमेंट में 2,70,235 यूनिट बेचीं। जबकि, महिंद्रा ने इस दौरान 2,68,541 यूनिट बेचीं। यानी दोनों के बीच 1% का अंतर रहा। अब बात करें जनवरी से जून 2026 तक हुई टाटा मोटर्स की सेल्स की तो कंपनी ने EV सेगमेंट में 46,598 यूनिट बेचीं। जबकि, महिंद्रा ने इस दौरान 29,611 यूनिट बेचीं। यानी दोनों के बीच 57% का अंतर रहा।

इलेक्ट्रिक कार कंपनी सेल्स जून 2026
रैंककंपनीजून 2026जून 2025चेंज % YoY
1टाटा मोटर्स12,0235,355125%
2महिंद्रा एंड महिंद्रा7,6453,513118%
3JSW MG मोटर5,7854,69123%
4मारुति सुजुकी इंडिया1,896-न्यू
5विनफास्ट ऑटो इंडिया1,394-न्यू
6BYD इंडिया86050869%
7BMW इंडिया486242101%
8किआ इंडिया44650792%
9हुंडई मोटर इंडिया347596-42%
10मर्सिडीज-बेंज234113107%
11वोल्वो ऑटो इंडिया362638%
12टेस्ला इंडिया मोटर्स35-न्यू
13टोयोटा किर्लोस्कर मोटर32-न्यू
14स्टेलंटिस इंडिया24100-76%
15पोर्श83167%
16ऑडी12-50%
17रोल्स-रॉयस14-75%
18JLR इंडिया00-
टोटल31,25315,203106%

इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की जून 2026 में 12,023 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 5,355 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 125% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून 2026 में 7,645 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 3,513 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 118% की YoY ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर की जून 2026 में 5,785 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 4,691 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 23% की YoY ग्रोथ मिली।

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मारुति सुजुकी इंडिया की जून 2026 में 1,896 यूनिट बिकीं। विनफास्ट ऑटो इंडिया की जून 2026 में 1,394 यूनिट बिकीं। BYD इंडिया की जून 2026 में 860 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 508 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 69% की YoY ग्रोथ मिली। BMW इंडिया की जून 2026 में 486 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 242 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 101% की YoY ग्रोथ मिली। किआ इंडिया की जून 2026 में 446 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 50 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 792% की YoY ग्रोथ मिली।

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हुंडई मोटर इंडिया की जून 2026 में 347 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 596 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 42% की YoY डिग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज की जून 2026 में 234 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 113 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 107% की YoY ग्रोथ मिली। वोल्वो ऑटो इंडिया की जून 2026 में 36 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 26 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया मोटर्स की जून 2026 में 35 यूनिट बिकीं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जून 2026 में 32 यूनिट बिकीं।

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स्टेलंटिस इंडिया की जून 2026 में 24 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 100 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 76% की YoY डिग्रोथ मिली। पोर्श की जून 2026 में 8 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 3 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 167% की YoY ग्रोथ मिली। ऑडी की जून 2026 में 1 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 50% की YoY डिग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस की जून 2026 में 1 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 4 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 75% की YoY डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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