टाटा और महिंद्रा में हो रही कमाल की टक्कर, बस 1% से आगे रही ये कंपनी; EV सेल में दिखा बड़ा अंतर

जनवरी और जून 2026 के बीच, टाटा मोटर्स ने 378,909 यूनिट की होल सेल दर्ज की है, जो 40% सालाना ग्रोथ को दिखता है। CY2025 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 269,966 यूनिट का था। इससे टाटा मोटर्स को महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20,364 यूनिट की बढ़त मिल गई है, जिसने H1 CY2026 में 358,545 यूनिट की होल सेल दर्ज की।

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देश के ICE (पेट्रोल, डीजल) और इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ICE सेगमेंट, EV की तुलना में करीब 10 गुना से ज्यादा बड़ा है। हालांकि, जब इनकी ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो EV सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी के बाद दूसरे स्थान पर टाटा मोटर्स और फिर महिंद्रा है। वहीं, टाटा और महिंद्रा के बीच का अंतर भी काफी कम है। हालांकि, जब बात EV सेगमेंट की आती है तब टाटा के सामने महिंद्रा नहीं टिकती। इसके बाद भी दोनों कंपनियों को सेगमेंट में बेहद शानदार ग्रोथ मिली है।

जनवरी और जून 2026 के बीच, टाटा मोटर्स ने 378,909 यूनिट की होल सेल दर्ज की है, जो 40% सालाना ग्रोथ को दिखता है। CY2025 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 269,966 यूनिट का था। इससे टाटा मोटर्स को महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 20,364 यूनिट की बढ़त मिल गई है, जिसने H1 CY2026 में 358,545 यूनिट की होल सेल दर्ज की, जो सालाना आधार पर 19% ज्यादा। इससे पहले CY2025 के H1 में कंपनी ने 301,194 यूनिट बेची थीं।

इलेक्ट्रिक कार सेल्स ने रफ्तार पकड़ी (जनवरी-जून 2026) पावरट्रेन टाटा मोटर्स महिंद्रा अंतर (%) ICE 2,70,235 2,68,541 1% EV 46,598 29,611 57% टोटल 3,16,833 2,98,152 6%

अब बात करें जनवरी से जून 2026 तक हुई टाटा मोटर्स की सेल्स की तो कंपनी ने ICE सेगमेंट में 2,70,235 यूनिट बेचीं। जबकि, महिंद्रा ने इस दौरान 2,68,541 यूनिट बेचीं। यानी दोनों के बीच 1% का अंतर रहा। अब बात करें जनवरी से जून 2026 तक हुई टाटा मोटर्स की सेल्स की तो कंपनी ने EV सेगमेंट में 46,598 यूनिट बेचीं। जबकि, महिंद्रा ने इस दौरान 29,611 यूनिट बेचीं। यानी दोनों के बीच 57% का अंतर रहा।

इलेक्ट्रिक कार कंपनी सेल्स जून 2026 रैंक कंपनी जून 2026 जून 2025 चेंज % YoY 1 टाटा मोटर्स 12,023 5,355 125% 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा 7,645 3,513 118% 3 JSW MG मोटर 5,785 4,691 23% 4 मारुति सुजुकी इंडिया 1,896 - न्यू 5 विनफास्ट ऑटो इंडिया 1,394 - न्यू 6 BYD इंडिया 860 508 69% 7 BMW इंडिया 486 242 101% 8 किआ इंडिया 446 50 792% 9 हुंडई मोटर इंडिया 347 596 -42% 10 मर्सिडीज-बेंज 234 113 107% 11 वोल्वो ऑटो इंडिया 36 26 38% 12 टेस्ला इंडिया मोटर्स 35 - न्यू 13 टोयोटा किर्लोस्कर मोटर 32 - न्यू 14 स्टेलंटिस इंडिया 24 100 -76% 15 पोर्श 8 3 167% 16 ऑडी 1 2 -50% 17 रोल्स-रॉयस 1 4 -75% 18 JLR इंडिया 0 0 - टोटल 31,253 15,203 106%

इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की जून 2026 में 12,023 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 5,355 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 125% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून 2026 में 7,645 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 3,513 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 118% की YoY ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर की जून 2026 में 5,785 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 4,691 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 23% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी इंडिया की जून 2026 में 1,896 यूनिट बिकीं। विनफास्ट ऑटो इंडिया की जून 2026 में 1,394 यूनिट बिकीं। BYD इंडिया की जून 2026 में 860 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 508 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 69% की YoY ग्रोथ मिली। BMW इंडिया की जून 2026 में 486 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 242 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 101% की YoY ग्रोथ मिली। किआ इंडिया की जून 2026 में 446 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 50 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 792% की YoY ग्रोथ मिली।

हुंडई मोटर इंडिया की जून 2026 में 347 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 596 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 42% की YoY डिग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज की जून 2026 में 234 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 113 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 107% की YoY ग्रोथ मिली। वोल्वो ऑटो इंडिया की जून 2026 में 36 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 26 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया मोटर्स की जून 2026 में 35 यूनिट बिकीं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जून 2026 में 32 यूनिट बिकीं।