देश में 84% लोग EV का प्राइमरी तौर पर कर रहे इस्तेमाल, इस साल हाईवे पर हर 50Km पर होगा होगा चार्जिंग पॉइंट

भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोग अब इन्हें तेजी से अपना रहे हैं। खासकर, अब इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर जमकर बिक रहे हैं। TATA.ev की इंडिया चार्जिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार, इस साल देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने वाले ओनर्स की संख्या में 84% तक हो जाएगी। जबकि 2023 में इन्हें प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल करने वाले ओनर्स की संख्या 74% की थी। स्टीड में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन रहे हैं। जिनकी औसत मंथली ड्राइविंग 1600 किलोमीटर है, जो कि ICE व्हीकल की तुलना में लगभग 40% अधिक है।

कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर विश्वसनीयता और तेजी से बढ़ते सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क को देखते हुए, ओनर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को महीने में 27 दिन चलाते हैं, जो ICE उपयोगकर्ताओं की तुलना में 35% अधिक है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, "ईवी अब भारत के 95% से अधिक सड़क नेटवर्क पर फैले हुए हैं।" इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी और इसके बुनियादी ढांचे, दोनों में ओनर्स के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 35% टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर महीने में कम से कम एक बार फास्ट चार्जर का उपयोग करते हैं, जबकि दो साल पहले यह आंकड़ा 21% था।

ईवी अपनाने की यात्रा के दौरान कई चुनौतियों के बावजूद, विकास को गति देने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा आवश्यक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 से सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स में चार गुना वृद्धि हुई है, जो 2025 के मध्य तक 24,000 तक पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के 91% मार्गों पर अब 50 किमी की दूरी के अंदर फास्ट चार्जर उपलब्ध हैं। कर्नाटक, केरल और पंजाब ने पूर्ण कवरेज हासिल कर लिया है।